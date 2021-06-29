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Пропавшие в Приморье дети оказались родственниками, одного нашли мертвым
Пропавшие в Приморье дети оказались родственниками, одного нашли мертвым - РИА Новости, 29.06.2021
Пропавшие в Приморье дети оказались родственниками, одного нашли мертвым
Дети, пропавшие на реке Уссури в Приморье, — братья, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T04:43
2021-06-29T09:38
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Дети, пропавшие на реке Уссури в Приморье, — братья, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Все &lt;...&gt; из одной семьи — два родных брата, один двоюродный. Из благополучной семьи", — сказал собеседник.Накануне в городе Лесозаводске исчезли дети восьми, десяти и 12 лет. Утром они приехали на велосипедах купаться, вечером их вещи нашли на берегу.Тело одного обнаружили в воде, на нем нет видимых травм. По предварительной версии, он утонул.Еще двоих ищут. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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приморский край
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следственный комитет россии (ск рф), приморский край, происшествия
Пропавшие в Приморье дети оказались родственниками, одного нашли мертвым
04:43 29.06.2021 (обновлено: 09:38 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Источник: трое пропавших на реке в Приморском крае детей — братья

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Дети, пропавшие на реке Уссури в Приморье, — братья, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Все <...> из одной семьи — два родных брата, один двоюродный. Из благополучной семьи", — сказал собеседник.
Накануне в городе Лесозаводске исчезли дети восьми, десяти и 12 лет. Утром они приехали на велосипедах купаться, вечером их вещи нашли на берегу.
Тело одного обнаружили в воде, на нем нет видимых травм. По предварительной версии, он утонул.
Еще двоих ищут. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 19:53
Девочка и спасавший ее мужчина утонули в реке под Саратовом
 
Следственный комитет России (СК РФ)Приморский крайПроисшествия
 
 
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