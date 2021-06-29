https://ria.ru/20210629/propazha-1738987622.html

Пропавшие в Приморье дети оказались родственниками, одного нашли мертвым

Пропавшие в Приморье дети оказались родственниками, одного нашли мертвым - РИА Новости, 29.06.2021

Пропавшие в Приморье дети оказались родственниками, одного нашли мертвым

Дети, пропавшие на реке Уссури в Приморье, — братья, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T04:43

2021-06-29T04:43

2021-06-29T09:38

следственный комитет россии (ск рф)

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Дети, пропавшие на реке Уссури в Приморье, — братья, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Все <...> из одной семьи — два родных брата, один двоюродный. Из благополучной семьи", — сказал собеседник.Накануне в городе Лесозаводске исчезли дети восьми, десяти и 12 лет. Утром они приехали на велосипедах купаться, вечером их вещи нашли на берегу.Тело одного обнаружили в воде, на нем нет видимых травм. По предварительной версии, он утонул.Еще двоих ищут. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

https://ria.ru/20210627/reka-1738824766.html

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), приморский край, происшествия