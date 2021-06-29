https://ria.ru/20210629/programma-1739059334.html

На базе технопарка "Калибр" стартует программа акселерации для стартапов

На базе технопарка "Калибр" стартует программа акселерации для стартапов - РИА Новости, 29.06.2021

На базе технопарка "Калибр" стартует программа акселерации для стартапов

Технопарк "Калибр", являющийся инвестиционным приоритетным проектом, запустил акселерационную программу для развития и поддержки высокотехнологичных стартапов,... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T15:32

2021-06-29T15:32

2021-06-29T15:32

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739059785_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_f946ed8b8f42e9fc16f8449501ff3d75.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Технопарк "Калибр", являющийся инвестиционным приоритетным проектом, запустил акселерационную программу для развития и поддержки высокотехнологичных стартапов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По итогам работы акселератора лучшие решения будут включены в "Банк технологий" – бесплатный сервис, позволяющий столичным предприятиям подобрать необходимую для развития производства технологию, говорится в сообщении."Москва – один из главных центров развития высоких технологий. "Калибр" даст дополнительный импульс цифровой трансформации промышленного сектора, поможет внедрить принципиально новые разработки. Лучшие из них мы готовы взять в "Банк технологий", - отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров, слова которого приводит пресс-служба.Первый поток программы проходит для высокотехнологичных проектов в сфере IT, приборостроения и производственных технологий, а также разработки и производства новых материалов. Она позволит оценить, насколько тот или иной проект может быть реализован на практике с учетом реалий рынка, работоспособности бизнес-модели.Чтобы стать участником программы, необходимо представить проект, соответствующий одному из направлений, и продукт, рассчитанный на целевой рынок, имеющий преимущества и применимый для достижения одной из целей устойчивого развития (ЦУР) в глобальном масштабе.Команды, чьи проекты будут приняты в программу, получат возможность пройти интенсивный курс по инвестициям и технологическому предпринимательству, познакомиться с представителями бизнеса и инвесторами, получить рекомендации таких экспертов, привлечь в свою команду новых специалистов и многое другое. В сообщении отмечается, что участники акселерационной программы получают возможность пилотирования своего проекта на территории ТП "Калибр", где созданы оптимальные условия для работы высокотехнологичных предприятий различного профиля: от приборостроения до медицинских исследований.

https://ria.ru/20210621/tekhnopark-1737882298.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров, технологии, экономика