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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210629/programma-1739059334.html
На базе технопарка "Калибр" стартует программа акселерации для стартапов
На базе технопарка "Калибр" стартует программа акселерации для стартапов - РИА Новости, 29.06.2021
На базе технопарка "Калибр" стартует программа акселерации для стартапов
Технопарк "Калибр", являющийся инвестиционным приоритетным проектом, запустил акселерационную программу для развития и поддержки высокотехнологичных стартапов,... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:32
2021-06-29T15:32
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
технологии
экономика
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Технопарк "Калибр", являющийся инвестиционным приоритетным проектом, запустил акселерационную программу для развития и поддержки высокотехнологичных стартапов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По итогам работы акселератора лучшие решения будут включены в "Банк технологий" – бесплатный сервис, позволяющий столичным предприятиям подобрать необходимую для развития производства технологию, говорится в сообщении."Москва – один из главных центров развития высоких технологий. "Калибр" даст дополнительный импульс цифровой трансформации промышленного сектора, поможет внедрить принципиально новые разработки. Лучшие из них мы готовы взять в "Банк технологий", - отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров, слова которого приводит пресс-служба.Первый поток программы проходит для высокотехнологичных проектов в сфере IT, приборостроения и производственных технологий, а также разработки и производства новых материалов. Она позволит оценить, насколько тот или иной проект может быть реализован на практике с учетом реалий рынка, работоспособности бизнес-модели.Чтобы стать участником программы, необходимо представить проект, соответствующий одному из направлений, и продукт, рассчитанный на целевой рынок, имеющий преимущества и применимый для достижения одной из целей устойчивого развития (ЦУР) в глобальном масштабе.Команды, чьи проекты будут приняты в программу, получат возможность пройти интенсивный курс по инвестициям и технологическому предпринимательству, познакомиться с представителями бизнеса и инвесторами, получить рекомендации таких экспертов, привлечь в свою команду новых специалистов и многое другое. В сообщении отмечается, что участники акселерационной программы получают возможность пилотирования своего проекта на территории ТП "Калибр", где созданы оптимальные условия для работы высокотехнологичных предприятий различного профиля: от приборостроения до медицинских исследований.
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александр прохоров, технологии, экономика

На базе технопарка "Калибр" стартует программа акселерации для стартапов

15:32 29.06.2021
 
© Фото : технопарк "Калибр"Технопарк "Калибр"
Технопарк Калибр - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : технопарк "Калибр"
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Технопарк "Калибр", являющийся инвестиционным приоритетным проектом, запустил акселерационную программу для развития и поддержки высокотехнологичных стартапов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
По итогам работы акселератора лучшие решения будут включены в "Банк технологий" – бесплатный сервис, позволяющий столичным предприятиям подобрать необходимую для развития производства технологию, говорится в сообщении.
"Москва – один из главных центров развития высоких технологий. "Калибр" даст дополнительный импульс цифровой трансформации промышленного сектора, поможет внедрить принципиально новые разработки. Лучшие из них мы готовы взять в "Банк технологий", - отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров, слова которого приводит пресс-служба.
Первый поток программы проходит для высокотехнологичных проектов в сфере IT, приборостроения и производственных технологий, а также разработки и производства новых материалов. Она позволит оценить, насколько тот или иной проект может быть реализован на практике с учетом реалий рынка, работоспособности бизнес-модели.
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Чтобы стать участником программы, необходимо представить проект, соответствующий одному из направлений, и продукт, рассчитанный на целевой рынок, имеющий преимущества и применимый для достижения одной из целей устойчивого развития (ЦУР) в глобальном масштабе.
Команды, чьи проекты будут приняты в программу, получат возможность пройти интенсивный курс по инвестициям и технологическому предпринимательству, познакомиться с представителями бизнеса и инвесторами, получить рекомендации таких экспертов, привлечь в свою команду новых специалистов и многое другое.
В сообщении отмечается, что участники акселерационной программы получают возможность пилотирования своего проекта на территории ТП "Калибр", где созданы оптимальные условия для работы высокотехнологичных предприятий различного профиля: от приборостроения до медицинских исследований.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровТехнологииЭкономика
 
 
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