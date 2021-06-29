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Хорошие новости
https://ria.ru/20210629/priroda-1739013793.html
В Нижегородской области спасли двух лосят-сирот
В Нижегородской области спасли двух лосят-сирот - РИА Новости, 29.06.2021
В Нижегородской области спасли двух лосят-сирот
В Нижегородской области спасли двух лосят-сирот, сообщило региональное Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:17
2021-06-29T15:58
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости. В Нижегородской области спасли двух лосят-сирот, сообщило региональное Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.Самке меньше месяца, ее обнаружили в Лысковском районе возле деревни Валки. Новорожденного лосенка нашли в Семеновском районе возле деревни Остреево.Как пояснили в ведомстве, в таком возрасте без родительской опеки лосята не выживут."Временная передержка — до момента возвращения лосей в дикую природу — организована в Воскресенском районе на территории ООО "Племенной завод "Серая лошадь". Здесь имеются все необходимые условия: опытные специалисты, обустроенная территория, а самое главное — заботливые руки Татьяны Пироговой, которая за много лет спасла более десяти лосей-сирот", — говорится в сообщении.Лосятам дали клички — Малинка и Кузнечик."Моя задача — их выкормить, вырастить и отпустить в лес. Лоси, за которыми мы ухаживаем, все дикие, многие уже обзавелись своим потомством. Мамочки, которые встречаются в лесу, нас не боятся, а вот их дети абсолютно дикие. Мальчики же уходят на многие километры от дома на поиски новых мест", — рассказала Пирогова.В нижегородском Минлесхозе поблагодарили тех, кто принимал участие в спасении лосят. При этом там отметили, что лучше доверить это задачу — небезопасную как для людей, так и для самих животных — квалифицированным специалистам."Так, например, мало кто знает, но молодым лосятам ни в коем случае нельзя давать коровье молоко — они могут погибнуть", — заметили в ведомстве.В Минлесхозе напомнили, что в случае обнаружения крупных диких животных, оказавшихся в бедственном положении, необходимо обратиться на "зеленый телефон" Минэкологии или на единый номер 112.
https://ria.ru/20210620/ezhik-1737817716.html
https://ria.ru/20210323/spetsnazovets-otkryl-pitomnik-1602553876.html
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россия, воскресенский район, лысковский район, семеновский район, природа, животные, общество
В Нижегородской области спасли двух лосят-сирот
11:17 29.06.2021 (обновлено: 15:58 29.06.2021)
 
© Фото : Минлесхоз Нижегородской областиЛосенок, спасенный в Нижегородской области
Лосенок, спасенный в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : Минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области спасли двух лосят-сирот, им дали клички Малинка и Кузнечик

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости. В Нижегородской области спасли двух лосят-сирот, сообщило региональное Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.
Самке меньше месяца, ее обнаружили в Лысковском районе возле деревни Валки. Новорожденного лосенка нашли в Семеновском районе возле деревни Остреево.
Как пояснили в ведомстве, в таком возрасте без родительской опеки лосята не выживут.
"Временная передержка — до момента возвращения лосей в дикую природу — организована в Воскресенском районе на территории ООО "Племенной завод "Серая лошадь". Здесь имеются все необходимые условия: опытные специалисты, обустроенная территория, а самое главное — заботливые руки Татьяны Пироговой, которая за много лет спасла более десяти лосей-сирот", — говорится в сообщении.
Еж - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
20 июня, 21:03Хорошие новости
В Керчи во время наводнения спасли ежика
Лосятам дали клички — Малинка и Кузнечик.
"Моя задача — их выкормить, вырастить и отпустить в лес. Лоси, за которыми мы ухаживаем, все дикие, многие уже обзавелись своим потомством. Мамочки, которые встречаются в лесу, нас не боятся, а вот их дети абсолютно дикие. Мальчики же уходят на многие километры от дома на поиски новых мест", — рассказала Пирогова.
В нижегородском Минлесхозе поблагодарили тех, кто принимал участие в спасении лосят. При этом там отметили, что лучше доверить это задачу — небезопасную как для людей, так и для самих животных — квалифицированным специалистам.
"Так, например, мало кто знает, но молодым лосятам ни в коем случае нельзя давать коровье молоко — они могут погибнуть", — заметили в ведомстве.
В Минлесхозе напомнили, что в случае обнаружения крупных диких животных, оказавшихся в бедственном положении, необходимо обратиться на "зеленый телефон" Минэкологии или на единый номер 112.
Отец лосей: бывший спецназовец открыл питомник
23 марта, 21:16
"Отец лосей": бывший спецназовец открыл питомник Алексей Седой открыл в лесу питомник для лосят-сирот и выхаживает детенышей, чьи мамы погибли в ДТП или от рук браконьеров. Сейчас под опекой Алексея пять питомцев, но он готов принимать до тридцати. В сборе кормовой базы помогают волонтеры, но встречаются и недоброжелатели: лосят пытались отравить и не раз закидывали бутылками и камнями.
 
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