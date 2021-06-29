https://ria.ru/20210629/priroda-1739013793.html

В Нижегородской области спасли двух лосят-сирот

В Нижегородской области спасли двух лосят-сирот - РИА Новости, 29.06.2021

В Нижегородской области спасли двух лосят-сирот

В Нижегородской области спасли двух лосят-сирот, сообщило региональное Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:17

2021-06-29T11:17

2021-06-29T15:58

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости. В Нижегородской области спасли двух лосят-сирот, сообщило региональное Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.Самке меньше месяца, ее обнаружили в Лысковском районе возле деревни Валки. Новорожденного лосенка нашли в Семеновском районе возле деревни Остреево.Как пояснили в ведомстве, в таком возрасте без родительской опеки лосята не выживут."Временная передержка — до момента возвращения лосей в дикую природу — организована в Воскресенском районе на территории ООО "Племенной завод "Серая лошадь". Здесь имеются все необходимые условия: опытные специалисты, обустроенная территория, а самое главное — заботливые руки Татьяны Пироговой, которая за много лет спасла более десяти лосей-сирот", — говорится в сообщении.Лосятам дали клички — Малинка и Кузнечик."Моя задача — их выкормить, вырастить и отпустить в лес. Лоси, за которыми мы ухаживаем, все дикие, многие уже обзавелись своим потомством. Мамочки, которые встречаются в лесу, нас не боятся, а вот их дети абсолютно дикие. Мальчики же уходят на многие километры от дома на поиски новых мест", — рассказала Пирогова.В нижегородском Минлесхозе поблагодарили тех, кто принимал участие в спасении лосят. При этом там отметили, что лучше доверить это задачу — небезопасную как для людей, так и для самих животных — квалифицированным специалистам."Так, например, мало кто знает, но молодым лосятам ни в коем случае нельзя давать коровье молоко — они могут погибнуть", — заметили в ведомстве.В Минлесхозе напомнили, что в случае обнаружения крупных диких животных, оказавшихся в бедственном положении, необходимо обратиться на "зеленый телефон" Минэкологии или на единый номер 112.

https://ria.ru/20210620/ezhik-1737817716.html

https://ria.ru/20210323/spetsnazovets-otkryl-pitomnik-1602553876.html

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россия, воскресенский район, лысковский район, семеновский район, природа, животные, общество