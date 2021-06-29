https://ria.ru/20210629/pravila-1739067519.html

Правительство утвердило правила расчета прожиточного минимума в регионах

Правительство утвердило правила расчета прожиточного минимума в регионах - РИА Новости, 29.06.2021

Правительство утвердило правила расчета прожиточного минимума в регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил установления прожиточного минимума в регионах, соответствующий документ... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:11

2021-06-29T16:11

2021-06-29T16:11

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил установления прожиточного минимума в регионах, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемые Правила установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах РФ на очередной год", - говорится в документе.Согласно документу, величина прожиточного минимума на душу населения и по демографическим группам (трудоспособное население, пенсионеры, дети) на год не может быть ниже величины, которая рассчитывается путем умножения прожиточного минимума в целом по РФ на коэффициент региональной дифференциации.Регионы, в которых соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте с величиной прожиточного минимума на душу населения по РФ, сложившееся в 2021 году, ниже коэффициента региональной дифференциации, могут устанавливать региональный прожиточный минимум на год исходя из соотношения, установленного планом.При этом субъекты должны постепенно довести соотношение величины прожиточного минимума на душу населения по региону с величиной прожиточного минимума на душу населения по РФ до коэффициента региональной дифференциации.

https://ria.ru/20210617/stipendiya-1737345560.html

https://ria.ru/20210611/mrot-1736691219.html

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россия, михаил мишустин, общество