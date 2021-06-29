https://ria.ru/20210629/prava-1739051971.html

Омбудсмен Москвы призвала создать документ о правах граждан в пандемию

Омбудсмен Москвы призвала создать документ о правах граждан в пандемию - РИА Новости, 29.06.2021

Омбудсмен Москвы призвала создать документ о правах граждан в пандемию

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предлагает создать международный документ, регулирующий права граждан в условиях пандемии. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T14:38

2021-06-29T14:38

2021-06-29T14:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна потяева

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предлагает создать международный документ, регулирующий права граждан в условиях пандемии."Обсуждая разные аспекты правового регулирования в этот период мы все-таки выходим с предложением создать международный правовой акт, регулирующий права граждан в пандемию. Такого правового акта на сегодняшний день нет. А мы можем столкнуться с разными позициями в пандемию в чрезвычайной ситуации", - сказала Потяева на пресс-конференции на тему "Актуальные вопросы реализации и защиты прав человека в столичном регионе: из практики омбудсмена Москвы".Ранее она сообщила, что пандемия коронавируса поставила очень много вопросов и проблем с правами граждан, в том числе в сферах образования, доступа к медицине, трудовом праве, в связи с вакцинацией.

https://ria.ru/20210628/moskalkova-1738884686.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна потяева, здоровье - общество, общество