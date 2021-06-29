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Омбудсмен Москвы призвала создать документ о правах граждан в пандемию
Омбудсмен Москвы призвала создать документ о правах граждан в пандемию - РИА Новости, 29.06.2021
Омбудсмен Москвы призвала создать документ о правах граждан в пандемию
Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предлагает создать международный документ, регулирующий права граждан в условиях пандемии. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:38
2021-06-29T14:38
2021-06-29T14:38
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татьяна потяева
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предлагает создать международный документ, регулирующий права граждан в условиях пандемии."Обсуждая разные аспекты правового регулирования в этот период мы все-таки выходим с предложением создать международный правовой акт, регулирующий права граждан в пандемию. Такого правового акта на сегодняшний день нет. А мы можем столкнуться с разными позициями в пандемию в чрезвычайной ситуации", - сказала Потяева на пресс-конференции на тему "Актуальные вопросы реализации и защиты прав человека в столичном регионе: из практики омбудсмена Москвы".Ранее она сообщила, что пандемия коронавируса поставила очень много вопросов и проблем с правами граждан, в том числе в сферах образования, доступа к медицине, трудовом праве, в связи с вакцинацией.
https://ria.ru/20210628/moskalkova-1738884686.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна потяева, здоровье - общество, общество
Омбудсмен Москвы призвала создать документ о правах граждан в пандемию
Омбудсмен Москвы предложила создать международный документ о правах во время пандемии