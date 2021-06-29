Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210629/poteri-1738999919.html
В АТОР оценили потери Краснодарского края от ограничений для туристов
В АТОР оценили потери Краснодарского края от ограничений для туристов - РИА Новости, 29.06.2021
В АТОР оценили потери Краснодарского края от ограничений для туристов
Потери Краснодарского края от ограничений из-за коронавируса, которые введены для туристов, в июле-августе могут составить 40-55 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T09:30
2021-06-29T09:30
туризм
коронавирус в россии
вениамин кондратьев
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599954989_0:208:3071:1936_1920x0_80_0_0_496e775ef4be8b07f77661e347768fd8.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Потери Краснодарского края от ограничений из-за коронавируса, которые введены для туристов, в июле-августе могут составить 40-55 миллиардов рублей, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на экспертов Ассоциации туроператоров России (АТОР).Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на прошлой неделе заявил, что для заселения в отели и гостиницы края с 1 июля нужен отрицательный "ПЦР-тест" (анализ на наличие коронавируса методом полимеразной цепной реакции) либо документ, подтверждающий вакцинацию от ковида, а с 1 августа там будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, если нет медицинских противопоказаний."Потери Краснодарского края от вводимых ограничений только за июль и август могут составить от 40 до 55 миллиардов рублей", - подсчитали эксперты АТОР. По их оценкам, с июля по сентябрь поездки на Кубань планировали 6,5 миллионов туристов. Как ранее сообщала РИА Новости глава ассоциации Майя Ломидзе, только в августе от запланированных поездок может отказаться от 50 до 80% туристов, а в июле - 20-25%. По её словам, многие туристы, путешествующие семьями, не готовы платить за ПЦР-тесты, потому что цена за тесты составит 20-25% и выше от стоимости размещения."Не меньше 3 миллионов туристов уже имеют на руках путевки в объекты размещения в июле. Средняя цена поездки на человека в июле составляет 18-20 тысяч рублей. Это 54-60 миллиардов за месяц. Таким образом, прямые потери могут составить до 15 миллиардов рублей", - говорят в АТОР.По оценкам экспертов, на август в Краснодарский край в среднем продано туров на 2,5 миллиона человек. Речь идет как об организованных туристах, так и самостоятельных. Общая стоимость проданных путевок на август составляет около 50 миллиардов рублей.Туроператоры также отмечают, что под угрозой срыва и поездки сотен тысяч туристов, которые планировали отдохнуть в крае в сентябре. "Этот месяц дает краю 13% годового турпотока. Уже сейчас объектами размещения продано туров примерно на 1 миллион человек, речь идет о путевках на сумму примерно 18-20 миллиардов рублей. Часть этих поездок тоже под угрозой срыва, если к сентябрю правило об обязательном наличии сертификата о вакцинации для заселения не будет отменено", - отметили эксперты.
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599954989_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_863e84e8207e703c2d13d1ca12e074b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, вениамин кондратьев, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, краснодарский край
В АТОР оценили потери Краснодарского края от ограничений для туристов
09:30 29.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник ресторана отеля Довиль Hotel & SPA в Анапе в защитной маске
Сотрудник ресторана отеля Довиль Hotel & SPA в Анапе в защитной маске - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк

В АТОР оценили потери Краснодарского края от ограничений для туристов в 55 миллиардов рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Потери Краснодарского края от ограничений из-за коронавируса, которые введены для туристов, в июле-августе могут составить 40-55 миллиардов рублей, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на экспертов Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на прошлой неделе заявил, что для заселения в отели и гостиницы края с 1 июля нужен отрицательный "ПЦР-тест" (анализ на наличие коронавируса методом полимеразной цепной реакции) либо документ, подтверждающий вакцинацию от ковида, а с 1 августа там будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, если нет медицинских противопоказаний.
"Потери Краснодарского края от вводимых ограничений только за июль и август могут составить от 40 до 55 миллиардов рублей", - подсчитали эксперты АТОР.
По их оценкам, с июля по сентябрь поездки на Кубань планировали 6,5 миллионов туристов. Как ранее сообщала РИА Новости глава ассоциации Майя Ломидзе, только в августе от запланированных поездок может отказаться от 50 до 80% туристов, а в июле - 20-25%. По её словам, многие туристы, путешествующие семьями, не готовы платить за ПЦР-тесты, потому что цена за тесты составит 20-25% и выше от стоимости размещения.
Опрос
Вы соблюдаете антиковидные меры в общественных местах?
Проголосовали:
25 июня, 12:11
"Не меньше 3 миллионов туристов уже имеют на руках путевки в объекты размещения в июле. Средняя цена поездки на человека в июле составляет 18-20 тысяч рублей. Это 54-60 миллиардов за месяц. Таким образом, прямые потери могут составить до 15 миллиардов рублей", - говорят в АТОР.
По оценкам экспертов, на август в Краснодарский край в среднем продано туров на 2,5 миллиона человек. Речь идет как об организованных туристах, так и самостоятельных. Общая стоимость проданных путевок на август составляет около 50 миллиардов рублей.
Туроператоры также отмечают, что под угрозой срыва и поездки сотен тысяч туристов, которые планировали отдохнуть в крае в сентябре. "Этот месяц дает краю 13% годового турпотока. Уже сейчас объектами размещения продано туров примерно на 1 миллион человек, речь идет о путевках на сумму примерно 18-20 миллиардов рублей. Часть этих поездок тоже под угрозой срыва, если к сентябрю правило об обязательном наличии сертификата о вакцинации для заселения не будет отменено", - отметили эксперты.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
 
ТуризмКоронавирус в РоссииВениамин КондратьевМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:47Голикова рассказала о возможности исследования клеточного иммунитета
16:47Мурашко рассказал о вакцинации после достижения коллективного иммунитета
16:46Штаммы коронавируса могут "ускользать" от иммунитета, заявила Голикова
16:44Голикова рассказала, как долго после COVID-19 сохраняется иммунитет
16:41Мантуров оценил ситуацию с производством вакцин от коронавируса
16:40Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех регионах
16:37Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни
16:35Мишустин поручил контролировать наличие вакцины от COVID-19 в регионах
16:35Работу системы по выдаче сертификатов для вакцинированных восстановили
16:35Врач предположил, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
16:33Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий
16:31В России зафиксировали новый штамм коронавируса "дельта-плюс"
16:31На диспансеризацию переболевших COVID-19 направят дополнительные средства
16:30Прокуратура признала нежелательной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.
16:29Россия находится в неблагоприятной эпидситуации, заявила Голикова
16:28В Минобороны рассказали об учениях в Средиземном море
16:22Мурашко рассказал о надзоре за применением "Спутник Лайт"
16:22Собянин оценил ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
16:20Первым компонентом от коронавируса привили 23 миллиона россиян
16:18Мурашко назвал регионы с высокими темпами вакцинации от коронавируса
Лента новостейМолния