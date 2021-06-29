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В АТОР оценили потери Краснодарского края от ограничений для туристов

В АТОР оценили потери Краснодарского края от ограничений для туристов - РИА Новости, 29.06.2021

В АТОР оценили потери Краснодарского края от ограничений для туристов

Потери Краснодарского края от ограничений из-за коронавируса, которые введены для туристов, в июле-августе могут составить 40-55 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T09:30

2021-06-29T09:30

2021-06-29T09:30

туризм

коронавирус в россии

вениамин кондратьев

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

краснодарский край

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Потери Краснодарского края от ограничений из-за коронавируса, которые введены для туристов, в июле-августе могут составить 40-55 миллиардов рублей, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на экспертов Ассоциации туроператоров России (АТОР).Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на прошлой неделе заявил, что для заселения в отели и гостиницы края с 1 июля нужен отрицательный "ПЦР-тест" (анализ на наличие коронавируса методом полимеразной цепной реакции) либо документ, подтверждающий вакцинацию от ковида, а с 1 августа там будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, если нет медицинских противопоказаний."Потери Краснодарского края от вводимых ограничений только за июль и август могут составить от 40 до 55 миллиардов рублей", - подсчитали эксперты АТОР. По их оценкам, с июля по сентябрь поездки на Кубань планировали 6,5 миллионов туристов. Как ранее сообщала РИА Новости глава ассоциации Майя Ломидзе, только в августе от запланированных поездок может отказаться от 50 до 80% туристов, а в июле - 20-25%. По её словам, многие туристы, путешествующие семьями, не готовы платить за ПЦР-тесты, потому что цена за тесты составит 20-25% и выше от стоимости размещения."Не меньше 3 миллионов туристов уже имеют на руках путевки в объекты размещения в июле. Средняя цена поездки на человека в июле составляет 18-20 тысяч рублей. Это 54-60 миллиардов за месяц. Таким образом, прямые потери могут составить до 15 миллиардов рублей", - говорят в АТОР.По оценкам экспертов, на август в Краснодарский край в среднем продано туров на 2,5 миллиона человек. Речь идет как об организованных туристах, так и самостоятельных. Общая стоимость проданных путевок на август составляет около 50 миллиардов рублей.Туроператоры также отмечают, что под угрозой срыва и поездки сотен тысяч туристов, которые планировали отдохнуть в крае в сентябре. "Этот месяц дает краю 13% годового турпотока. Уже сейчас объектами размещения продано туров примерно на 1 миллион человек, речь идет о путевках на сумму примерно 18-20 миллиардов рублей. Часть этих поездок тоже под угрозой срыва, если к сентябрю правило об обязательном наличии сертификата о вакцинации для заселения не будет отменено", - отметили эксперты.

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, вениамин кондратьев, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, краснодарский край