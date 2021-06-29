https://ria.ru/20210629/polsha-1738985339.html

В Польше украинца избили за разговор на мове

В Польше украинца избили за разговор на мове - РИА Новости, 29.06.2021

В Польше украинца избили за разговор на мове

Житель Польши избил уроженца Украины за его речь на родном языке, об этом сообщает портал epoznan.pl. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T02:07

2021-06-29T02:07

2021-06-29T10:26

польша

познань

украина

в мире

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Житель Польши избил уроженца Украины за его речь на родном языке, об этом сообщает портал epoznan.pl.Инцидент произошел в воскресенье на пляже в окрестностях города Познань на западе страны. По словам одного из очевидцев, нетрезвый мужчина начал приставать к группе отдыхающих украинцев из-за того, что они разговаривали на родном языке.В ходе завязавшейся ссоры он избил одного из украинцев до потери сознания. После этого агрессивный мужчина попытался скрыться, однако другие посетители пляжа задержали его и передали правоохранителям.Как сообщили в местной полиции, избитому украинцу оказали медицинскую помощь. Сам потерпевший рассказал, что агрессивный мужчина выкрикивал националистические лозунги.В настоящее время напавший находится под стражей, ведется расследование.

https://ria.ru/20210613/zarobitchane-1736855987.html

польша

познань

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польша, познань, украина, в мире