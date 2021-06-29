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В Подмосковье проверят обстоятельства смерти мальчика из-за непогоды
В Подмосковье проверят обстоятельства смерти мальчика из-за непогоды - РИА Новости, 29.06.2021
В Подмосковье проверят обстоятельства смерти мальчика из-за непогоды
Прокуратура организовала проверку из-за смерти ребенка, на которого упала ветка дерева в подмосковном Королеве, сообщается в Telegram-канале прокуратуры... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T08:32
2021-06-29T08:32
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
королев
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку из-за смерти ребенка, на которого упала ветка дерева в подмосковном Королеве, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.По предварительной информации ведомства, в понедельник вечером ветка дерева упала на мальчика 2014 года рождения, находившегося возле детской площадки во дворе дома на улице Суворова в Королёве."Прокуратура Московской области организовала проверку по факту смерти малолетнего ...В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства", - говорится в сообщении.Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий говорила, что следователи также проводят проверку из-за смерти ребенка. По словам Врадий, от травм мальчик скончался на месте.В понедельник на Москву обрушился "суперливень", сопровождавшийся грозой и сильным ветром. По данным экстренных служб, в столице были повалены 170 деревьев, в Подмосковье – 108, из-за непогоды без электроснабжения остались 24 тысячи человек, подачу электричества большей части потребителей уже удалось восстановить. Во время ливня в Москве подтопило некоторые улицы, обрушилась часть крыши здания на улице Правды, была подтоплена станция метро "Ясенево", ненадолго остановлено движение поездов на Филевской ветке от "Киевской" до "Кунцевской". В подмосковном Раменском упал башенный кран на стройке.Погода в Москве и Подмосковье будет неустойчивой до конца недели из-за циклона, небольшие дожди прогнозируются каждый день.
https://ria.ru/20210604/moskva-1735556443.html
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московская область (подмосковье)
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), королев, происшествия
В Подмосковье проверят обстоятельства смерти мальчика из-за непогоды
08:32 29.06.2021
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости

Прокуратура организовала проверку из-за смерти ребенка, на которого упала ветка в Королеве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку из-за смерти ребенка, на которого упала ветка дерева в подмосковном Королеве, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
По предварительной информации ведомства, в понедельник вечером ветка дерева упала на мальчика 2014 года рождения, находившегося возле детской площадки во дворе дома на улице Суворова в Королёве.
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"Прокуратура Московской области организовала проверку по факту смерти малолетнего ...В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства", - говорится в сообщении.
Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий говорила, что следователи также проводят проверку из-за смерти ребенка. По словам Врадий, от травм мальчик скончался на месте.
В понедельник на Москву обрушился "суперливень", сопровождавшийся грозой и сильным ветром. По данным экстренных служб, в столице были повалены 170 деревьев, в Подмосковье – 108, из-за непогоды без электроснабжения остались 24 тысячи человек, подачу электричества большей части потребителей уже удалось восстановить. Во время ливня в Москве подтопило некоторые улицы, обрушилась часть крыши здания на улице Правды, была подтоплена станция метро "Ясенево", ненадолго остановлено движение поездов на Филевской ветке от "Киевской" до "Кунцевской". В подмосковном Раменском упал башенный кран на стройке.
Погода в Москве и Подмосковье будет неустойчивой до конца недели из-за циклона, небольшие дожди прогнозируются каждый день.
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