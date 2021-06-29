https://ria.ru/20210629/peterburg-1738998238.html

В Петербурге сняли с мели теплоход, с которого эвакуировали 78 пассажиров

В Петербурге сняли с мели теплоход, с которого эвакуировали 78 пассажиров - РИА Новости, 29.06.2021

В Петербурге сняли с мели теплоход, с которого эвакуировали 78 пассажиров

Теплоход, с которого эвакуировали 78 пассажиров, снят с мели в акватории Невы в Петербурге, организована проверка, сообщает Северо-Западная транспортная... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T09:14

2021-06-29T09:14

2021-06-29T09:20

северо-западная транспортная прокуратура

нева (река)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Теплоход, с которого эвакуировали 78 пассажиров, снят с мели в акватории Невы в Петербурге, организована проверка, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.Утром во вторник у Смольной набережной, 42, в акватории Невы село на мель прогулочное судно "Моя мечта" (тип "Москва 10"). По уточненным данным, на борту находились 85 человек, из них 63 ребенка 16-18 лет. Эвакуированы на берег и размещены в автобусах 78 человек. На борту остался экипаж из семи человек. Разлива нефтепродуктов не произошло, пострадавших нет."Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав несовершеннолетних пассажиров и безопасности при эксплуатации водного транспорта. Теплоход с мели снят", - информирует надзорное ведомство.

https://ria.ru/20210629/peterburg-1738992997.html

нева (река)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северо-западная транспортная прокуратура, нева (река), санкт-петербург, происшествия