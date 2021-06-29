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В Петербурге сняли с мели теплоход, с которого эвакуировали 78 пассажиров
В Петербурге сняли с мели теплоход, с которого эвакуировали 78 пассажиров - РИА Новости, 29.06.2021
В Петербурге сняли с мели теплоход, с которого эвакуировали 78 пассажиров
Теплоход, с которого эвакуировали 78 пассажиров, снят с мели в акватории Невы в Петербурге, организована проверка, сообщает Северо-Западная транспортная... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T09:14
2021-06-29T09:20
северо-западная транспортная прокуратура
нева (река)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Теплоход, с которого эвакуировали 78 пассажиров, снят с мели в акватории Невы в Петербурге, организована проверка, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.Утром во вторник у Смольной набережной, 42, в акватории Невы село на мель прогулочное судно "Моя мечта" (тип "Москва 10"). По уточненным данным, на борту находились 85 человек, из них 63 ребенка 16-18 лет. Эвакуированы на берег и размещены в автобусах 78 человек. На борту остался экипаж из семи человек. Разлива нефтепродуктов не произошло, пострадавших нет."Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав несовершеннолетних пассажиров и безопасности при эксплуатации водного транспорта. Теплоход с мели снят", - информирует надзорное ведомство.
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нева (река)
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северо-западная транспортная прокуратура, нева (река), санкт-петербург, происшествия
В Петербурге сняли с мели теплоход, с которого эвакуировали 78 пассажиров
09:14 29.06.2021 (обновлено: 09:20 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевПрогулочные катера на реке Неве в Санкт-Петербурге
Прогулочные катера на реке Неве в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев

Теплоход, с которого эвакуировали 78 пассажиров, сняли с мели в Петербурге

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Теплоход, с которого эвакуировали 78 пассажиров, снят с мели в акватории Невы в Петербурге, организована проверка, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Утром во вторник у Смольной набережной, 42, в акватории Невы село на мель прогулочное судно "Моя мечта" (тип "Москва 10"). По уточненным данным, на борту находились 85 человек, из них 63 ребенка 16-18 лет. Эвакуированы на берег и размещены в автобусах 78 человек. На борту остался экипаж из семи человек. Разлива нефтепродуктов не произошло, пострадавших нет.
"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав несовершеннолетних пассажиров и безопасности при эксплуатации водного транспорта. Теплоход с мели снят", - информирует надзорное ведомство.
Сотрудники МЧС возле прогулочного судна, севшего на мель в акватории Невы - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
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С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
 
Северо-Западная транспортная прокуратураНева (река)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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