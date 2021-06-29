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Песков объяснил, почему ФБК* признали экстремистской организацией
Песков объяснил, почему ФБК* признали экстремистской организацией - РИА Новости, 29.06.2021
Песков объяснил, почему ФБК* признали экстремистской организацией
Государство должно бороться с экстремистскими организациями и теми, кто им симпатизирует и помогает, при этом судебное решение можно оспорить в установленном... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T23:10
2021-06-29T23:10
россия
фонд борьбы с коррупцией
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Государство должно бороться с экстремистскими организациями и теми, кто им симпатизирует и помогает, при этом судебное решение можно оспорить в установленном порядке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о признании ФБК* экстремистской организацией.В интервью на телеканале "Россия 24" Пескова спросили, является ли репрессиями то, что все, кто был связан с этим фондом, лишились права избираться после его признания экстремистской организацией."Нет, это абсолютно не репрессии. Экстремистские организации должны так и называться экстремистскими организациями. И в этом плане есть судебное решение. Оно может быть оспорено в законном порядке, и если апелляция не удовлетворяется, то оно вступает в силу", - ответил Песков.Говоря о причинах признания ФБК* экстремистской организацией, представитель Кремля посоветовал читать решение суда."Почему экстремистская организация – каждый, наверное, должен, во-первых, читать судебное решение. Но для меня совершенно очевидно, что организация, которая призывала людей к нарушению закона, к участию в несанкционированных акциях, к беспределу, который мы с вами видели воочию, она является не чем иным, как экстремистской организацией", - сказал он."И уважающее себя государство, сильное государство должно эти организации так и называть и с ними бороться. И бороться со всеми, кто симпатизирует и помогает этой организации. Таков закон", - продолжил Песков.Мосгорсуд 9 июня признал ФБК* экстремистской организацией, по решению суда он ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена. Защита ФБК *заявила о намерении обжаловать решение суда.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/putin-1737310805.html
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россия, фонд борьбы с коррупцией, дмитрий песков
Песков объяснил, почему ФБК* признали экстремистской организацией
23:10 29.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Песков объяснил, почему ФБК* признали экстремистской организацией

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Государство должно бороться с экстремистскими организациями и теми, кто им симпатизирует и помогает, при этом судебное решение можно оспорить в установленном порядке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о признании ФБК* экстремистской организацией.
В интервью на телеканале "Россия 24" Пескова спросили, является ли репрессиями то, что все, кто был связан с этим фондом, лишились права избираться после его признания экстремистской организацией.
"Нет, это абсолютно не репрессии. Экстремистские организации должны так и называться экстремистскими организациями. И в этом плане есть судебное решение. Оно может быть оспорено в законном порядке, и если апелляция не удовлетворяется, то оно вступает в силу", - ответил Песков.
Говоря о причинах признания ФБК* экстремистской организацией, представитель Кремля посоветовал читать решение суда.
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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"Почему экстремистская организация – каждый, наверное, должен, во-первых, читать судебное решение. Но для меня совершенно очевидно, что организация, которая призывала людей к нарушению закона, к участию в несанкционированных акциях, к беспределу, который мы с вами видели воочию, она является не чем иным, как экстремистской организацией", - сказал он.
"И уважающее себя государство, сильное государство должно эти организации так и называть и с ними бороться. И бороться со всеми, кто симпатизирует и помогает этой организации. Таков закон", - продолжил Песков.
Мосгорсуд 9 июня признал ФБК* экстремистской организацией, по решению суда он ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена. Защита ФБК *заявила о намерении обжаловать решение суда.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
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