https://ria.ru/20210629/peskov-1739140824.html

Песков объяснил, почему ФБК* признали экстремистской организацией

Песков объяснил, почему ФБК* признали экстремистской организацией - РИА Новости, 29.06.2021

Песков объяснил, почему ФБК* признали экстремистской организацией

Государство должно бороться с экстремистскими организациями и теми, кто им симпатизирует и помогает, при этом судебное решение можно оспорить в установленном... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T23:10

2021-06-29T23:10

2021-06-29T23:10

россия

фонд борьбы с коррупцией

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Государство должно бороться с экстремистскими организациями и теми, кто им симпатизирует и помогает, при этом судебное решение можно оспорить в установленном порядке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о признании ФБК* экстремистской организацией.В интервью на телеканале "Россия 24" Пескова спросили, является ли репрессиями то, что все, кто был связан с этим фондом, лишились права избираться после его признания экстремистской организацией."Нет, это абсолютно не репрессии. Экстремистские организации должны так и называться экстремистскими организациями. И в этом плане есть судебное решение. Оно может быть оспорено в законном порядке, и если апелляция не удовлетворяется, то оно вступает в силу", - ответил Песков.Говоря о причинах признания ФБК* экстремистской организацией, представитель Кремля посоветовал читать решение суда."Почему экстремистская организация – каждый, наверное, должен, во-первых, читать судебное решение. Но для меня совершенно очевидно, что организация, которая призывала людей к нарушению закона, к участию в несанкционированных акциях, к беспределу, который мы с вами видели воочию, она является не чем иным, как экстремистской организацией", - сказал он."И уважающее себя государство, сильное государство должно эти организации так и называть и с ними бороться. И бороться со всеми, кто симпатизирует и помогает этой организации. Таков закон", - продолжил Песков.Мосгорсуд 9 июня признал ФБК* экстремистской организацией, по решению суда он ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена. Защита ФБК *заявила о намерении обжаловать решение суда.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/putin-1737310805.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/fbk-1737288336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд борьбы с коррупцией, дмитрий песков