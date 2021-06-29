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Эксперт рассказал, как избежать перегрева компьютера летом
Эксперт рассказал, как избежать перегрева компьютера летом - РИА Новости, 29.06.2021
Эксперт рассказал, как избежать перегрева компьютера летом
Летом существенно повышается риск перегрева компьютера, что может повлечь за собой дорогостоящий ремонт. Что делать, если устройство посылает сигнал SOS,... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T04:09
2021-06-29T04:09
россия
технологии
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Летом существенно повышается риск перегрева компьютера, что может повлечь за собой дорогостоящий ремонт. Что делать, если устройство посылает сигнал SOS, рассказал в интервью радио Sputnik специалист проекта "Чудо техники" Евгений Мушинский.Эксперт объяснил, что гаджеты перегреваются не только из-за высокой температуры. В период цветения растений в них могли попасть тополиный пух и пыльца, которые забивают радиаторы и кулеры компьютеров.Компьютер в таком случае может даже послать вам сигнал SOS – после включения будет быстро нагреваться и выключаться. Таким образом специальный защитный механизм сообщает, что гаджет "болен" и нуждается в срочной чистке, рассказал эксперт.По его словам, есть еще ряд признаков, которые показывают, что компьютеру нужна профилактика."Во-первых, он начинает сильно греться и шуметь. Дальше резко ухудшается производительность, и вы замечаете, что он стал выполнять привычные действия медленнее", – уточнил Евгений Мушинский.Эксперт объяснил, как можно самому провести чистку компьютера. Он посоветовал начать с фильтрующих сеток, которые мешают попасть пыли и тополиному пуху в компьютер."Их нужно снять и очистить. Можно проточной водой смыть пыль, потом насухо вытереть и поставить обратно. Внутри компьютера не рекомендую чистить с помощью пылесоса – так можно повредить микроэлементы на плате, что приведет к дорогостоящему ремонту. Для полной чистки понадобится пара баллончиков со сжатым воздухом", – посоветовал Евгений Мушинский в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210628/mayning-1738897437.html
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россия, технологии
Эксперт рассказал, как избежать перегрева компьютера летом
04:09 29.06.2021
 
© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Depositphotos / pressmaster

Эксперт призвал провести профилактику компьютера, чтобы он не перегревался летом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Летом существенно повышается риск перегрева компьютера, что может повлечь за собой дорогостоящий ремонт. Что делать, если устройство посылает сигнал SOS, рассказал в интервью радио Sputnik специалист проекта "Чудо техники" Евгений Мушинский.
Эксперт объяснил, что гаджеты перегреваются не только из-за высокой температуры. В период цветения растений в них могли попасть тополиный пух и пыльца, которые забивают радиаторы и кулеры компьютеров.
"Это может привести к перегреву устройства. Во время перегрева большинство важных элементов устройства работает на износ, и в итоге они начинают выходить из строя", – предостерег Евгений Мушинский.
Компьютер в таком случае может даже послать вам сигнал SOS – после включения будет быстро нагреваться и выключаться. Таким образом специальный защитный механизм сообщает, что гаджет "болен" и нуждается в срочной чистке, рассказал эксперт.
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По его словам, есть еще ряд признаков, которые показывают, что компьютеру нужна профилактика.
"Во-первых, он начинает сильно греться и шуметь. Дальше резко ухудшается производительность, и вы замечаете, что он стал выполнять привычные действия медленнее", – уточнил Евгений Мушинский.
Эксперт объяснил, как можно самому провести чистку компьютера. Он посоветовал начать с фильтрующих сеток, которые мешают попасть пыли и тополиному пуху в компьютер.
"Их нужно снять и очистить. Можно проточной водой смыть пыль, потом насухо вытереть и поставить обратно. Внутри компьютера не рекомендую чистить с помощью пылесоса – так можно повредить микроэлементы на плате, что приведет к дорогостоящему ремонту. Для полной чистки понадобится пара баллончиков со сжатым воздухом", – посоветовал Евгений Мушинский в интервью радио Sputnik.
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