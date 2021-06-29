https://ria.ru/20210629/pchelovodstvo-1738980737.html

В России вступил в силу закон о пчеловодстве

В России вступил в силу закон о пчеловодстве - РИА Новости, 29.06.2021

В России вступил в силу закон о пчеловодстве

Закон о пчеловодстве, устанавливающий правила разведения, защиты и сохранения пчел в России, а также меры поддержки хозяйств отрасли, вступает в силу с 29 июня. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T00:17

2021-06-29T00:17

2021-06-29T05:18

россия

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Закон о пчеловодстве, устанавливающий правила разведения, защиты и сохранения пчел в России, а также меры поддержки хозяйств отрасли, вступает в силу с 29 июня.Документ устанавливает меры поддержки пчеловодческих хозяйств, права ассоциаций пчеловодов и полномочия органов власти в данной сфере. Отдельные нормы посвящены профилактике и лечению болезней пчел, предотвращению их отравления пестицидами и агрохимикатами, сохранению племенной продукции.Поводом для разработки документа стала массовая гибель пчел, которая произошла двумя годами ранее в 30 регионах: ее возможной причиной называлось нарушение сельхозпроизводителями регламента применения пестицидов, напомнили в Российском союзе пчеловодов (РСП). "Задача документа – установить защитные механизмы для предотвращения отравления пчел химикатами, обеспечить отрасль господдержкой, а также убрать с рынка фальсификат. Принятый закон является важным документом для отрасли", - отметили в союзе.Между тем, без быстрого принятия ряда подзаконных актов эффективная реализация может быть затруднена, добавили в РСП: в частности, речь о регламенте оповещения о пестицидных обработках, контроле за фальсификатом и использованием лекарственных препаратов, правилами предоставления средств финансовой поддержки и статусе пчеловода.Так, оповещение об обработках полей должно проводится на расстоянии от них до семи километров и не позднее, чем за три дня до самих работ: в РСП считают, что информирование должно быть адресным, так как при работе на земле не всегда есть возможность постоянно прослушивать средства оповещения.Закон запрещает применять для лечения пчел препараты, не прошедшие госрегистрацию в России. Сфера действия запрета должна быть расширена, так как сейчас он легко обходится покупкой дженериков сомнительного происхождения через интернет, пояснили в РСП. Также нужно уточнить требования по контролю за фальсификатом, а для анализа меда, поступающего в продажу, - восстановить ветеринарные лаборатории, добавили в союзе.Согласно закону, пчеловодческим хозяйством может быть юридическое лицо, крестьянское (фермерское) хозяйство, а также индивидуальный предприниматель. "Таким образом, физические лица выпадают из правового поля, но владельцам небольших пасек нет смысла становиться юрлицом, нести расходы, связанные с наймом бухгалтера, поэтому нужно определить нормы деятельности и отчетности для таких хозяйств", - указали в РСП.

https://ria.ru/20210628/pchely-1738937537.html

https://ria.ru/20210521/pchely-1733231628.html

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