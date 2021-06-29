https://ria.ru/20210629/pchelovodstvo-1738980737.html
В России вступил в силу закон о пчеловодстве
В России вступил в силу закон о пчеловодстве - РИА Новости, 29.06.2021
В России вступил в силу закон о пчеловодстве
Закон о пчеловодстве, устанавливающий правила разведения, защиты и сохранения пчел в России, а также меры поддержки хозяйств отрасли, вступает в силу с 29 июня. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T00:17
2021-06-29T00:17
2021-06-29T05:18
россия
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Закон о пчеловодстве, устанавливающий правила разведения, защиты и сохранения пчел в России, а также меры поддержки хозяйств отрасли, вступает в силу с 29 июня.Документ устанавливает меры поддержки пчеловодческих хозяйств, права ассоциаций пчеловодов и полномочия органов власти в данной сфере. Отдельные нормы посвящены профилактике и лечению болезней пчел, предотвращению их отравления пестицидами и агрохимикатами, сохранению племенной продукции.Поводом для разработки документа стала массовая гибель пчел, которая произошла двумя годами ранее в 30 регионах: ее возможной причиной называлось нарушение сельхозпроизводителями регламента применения пестицидов, напомнили в Российском союзе пчеловодов (РСП). "Задача документа – установить защитные механизмы для предотвращения отравления пчел химикатами, обеспечить отрасль господдержкой, а также убрать с рынка фальсификат. Принятый закон является важным документом для отрасли", - отметили в союзе.Между тем, без быстрого принятия ряда подзаконных актов эффективная реализация может быть затруднена, добавили в РСП: в частности, речь о регламенте оповещения о пестицидных обработках, контроле за фальсификатом и использованием лекарственных препаратов, правилами предоставления средств финансовой поддержки и статусе пчеловода.Так, оповещение об обработках полей должно проводится на расстоянии от них до семи километров и не позднее, чем за три дня до самих работ: в РСП считают, что информирование должно быть адресным, так как при работе на земле не всегда есть возможность постоянно прослушивать средства оповещения.Закон запрещает применять для лечения пчел препараты, не прошедшие госрегистрацию в России. Сфера действия запрета должна быть расширена, так как сейчас он легко обходится покупкой дженериков сомнительного происхождения через интернет, пояснили в РСП. Также нужно уточнить требования по контролю за фальсификатом, а для анализа меда, поступающего в продажу, - восстановить ветеринарные лаборатории, добавили в союзе.Согласно закону, пчеловодческим хозяйством может быть юридическое лицо, крестьянское (фермерское) хозяйство, а также индивидуальный предприниматель. "Таким образом, физические лица выпадают из правового поля, но владельцам небольших пасек нет смысла становиться юрлицом, нести расходы, связанные с наймом бухгалтера, поэтому нужно определить нормы деятельности и отчетности для таких хозяйств", - указали в РСП.
https://ria.ru/20210628/pchely-1738937537.html
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россия, общество
В России вступил в силу закон о пчеловодстве
00:17 29.06.2021 (обновлено: 05:18 29.06.2021)
В России вступил в силу закон о пчеловодстве
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Закон о пчеловодстве, устанавливающий правила разведения, защиты и сохранения пчел в России
, а также меры поддержки хозяйств отрасли, вступает в силу с 29 июня.
Документ устанавливает меры поддержки пчеловодческих хозяйств, права ассоциаций пчеловодов и полномочия органов власти в данной сфере. Отдельные нормы посвящены профилактике и лечению болезней пчел, предотвращению их отравления пестицидами и агрохимикатами, сохранению племенной продукции.
Поводом для разработки документа стала массовая гибель пчел, которая произошла двумя годами ранее в 30 регионах: ее возможной причиной называлось нарушение сельхозпроизводителями регламента применения пестицидов, напомнили в Российском союзе пчеловодов (РСП). "Задача документа – установить защитные механизмы для предотвращения отравления пчел химикатами, обеспечить отрасль господдержкой, а также убрать с рынка фальсификат. Принятый закон является важным документом для отрасли", - отметили в союзе.
Между тем, без быстрого принятия ряда подзаконных актов эффективная реализация может быть затруднена, добавили в РСП: в частности, речь о регламенте оповещения о пестицидных обработках, контроле за фальсификатом и использованием лекарственных препаратов, правилами предоставления средств финансовой поддержки и статусе пчеловода.
Так, оповещение об обработках полей должно проводится на расстоянии от них до семи километров и не позднее, чем за три дня до самих работ: в РСП считают, что информирование должно быть адресным, так как при работе на земле не всегда есть возможность постоянно прослушивать средства оповещения.
Закон запрещает применять для лечения пчел препараты, не прошедшие госрегистрацию в России. Сфера действия запрета должна быть расширена, так как сейчас он легко обходится покупкой дженериков сомнительного происхождения через интернет, пояснили в РСП. Также нужно уточнить требования по контролю за фальсификатом, а для анализа меда, поступающего в продажу, - восстановить ветеринарные лаборатории, добавили в союзе.
Согласно закону, пчеловодческим хозяйством может быть юридическое лицо, крестьянское (фермерское) хозяйство, а также индивидуальный предприниматель. "Таким образом, физические лица выпадают из правового поля, но владельцам небольших пасек нет смысла становиться юрлицом, нести расходы, связанные с наймом бухгалтера, поэтому нужно определить нормы деятельности и отчетности для таких хозяйств", - указали в РСП.