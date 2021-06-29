https://ria.ru/20210629/orel-1737935975.html

Гордый "Орел": как появился первый русский военный корабль

Гордый "Орел": как появился первый русский военный корабль - РИА Новости, 29.06.2021

Гордый "Орел": как появился первый русский военный корабль

РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T10:00

2021-06-29T10:00

2021-06-29T10:00

морская держава

морская держава

россия

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МОСКВА, 29 июня — РИА Новости. Возникновение и развитие русского флота принято связывать с эпохой правления Петра I. Однако кто знает, как сложилась бы история российского кораблестроения, если бы еще раньше, во второй половине XVII века, России не пришлось защищать свои торговые суда на Каспийском море. Первый русский военный корабль "Орел" заложил еще царь Алексей Михайлович 29 июня 1667 года.Первенец русского военного флотаВыход в Прикаспийский регион требовал от царя новых решений. Помимо экономических задач важным вопросом стала оборона торговых судов от вражеских кораблей и нападений разбойников.Безусловно, русские испокон веков воевали на кораблях, торговали и путешествовали вплавь. Однако выход в Каспий требовал максимально защищенного и маневренного судна – фактически плавучей крепости с мощной артиллерией и военной силой на борту.Такие корабли уже строились на Западе. В итоге за образец были взяты лучшие примеры европейского кораблестроения. Поэтому правильнее сказать, что "Орел" – это первый русский корабль западного типа.Деталей конструкции и внешнего вида фрегата не сохранилось – в те времена судостроители не делали чертежей, также не существовало традиции изготавливать предварительные модели. Согласно изображениям, воссозданным по записям мастеров и капитана корабля, первенец русского военно-морского флота был оснащен парусами и укреплен множеством металлических деталей. На вооружении у фрегата длиной 25 метров и шириной 6,5 метра состояли 22 пушки."Орел" был непохож на обычные боевые русские плоскодонные однопарусные ладьи, барки и струги. Судно больше всего напоминало голландские двухпалубные трехмачтовые военные корабли. Их конструкция и паруса позволяли ходить под довольно крутым углом к ветру.Также изготавливали "Орел" уже совсем по другим технологиям. Например, если русские корабли делали из сырого леса, то новый фрегат строили по-европейски, из дерева, которое сушили от одного до трех лет – так корабль должен был прослужить дольше.Колыбель военно-морского флота РоссииЛуховицкое село Дединово стало родиной первого военного судна неслучайно. Оно располагается недалеко от стрелки Москвы-реки и Оки. В то время в Коломенском уезде, которому принадлежало село, уже строили деревянные суда для перевозки рыбы, хлеба и соли по реке, а Ока в то время была главной транспортной артерией Российского государства.Конечно, для нового корабля требовалась лучшая древесина и железо. Коломенский уезд был богат дубовыми лесами, поэтому доски и брусья, как и уголь, брали тут же, у местных крестьян. А вот пригодное корабельному делу железо поставляли тульские и каширские заводы.Несмотря на то что село уже славилось своими плотниками-корабелами, военный фрегат нужно было построить по западному образцу. А это означало, что нужны были европейские судовые мастера и руководители строительства. Лучшими в то время считались голландцы – их из Европы и выписал Алексей Михайлович. Они же привезли с собой инструменты зарубежного производства."Голландцы, когда приехали в Дединово, подали царю роспись, в которой указали моменты, которые в России не были актуальны, а для европейского судостроения имели огромное значение. В частности, они заказали 15 сортов веревок и канатов, чтобы ставить и управлять парусами. У нас не было парусной оснастки. Были веревки, которые из чего только не делали. Также заказывали фонари, шестифунтовые пушки и многое другое", – подчеркнул Кочетков.К началу правления Алексея Михайловича в Дединове уже хорошо была налажена судостроительная инфраструктура. Однако только после заказа "Орла" это небольшое место для постройки кораблей расширилось до масштаба верфи. Она обрела статус государственной, за работу верфи руководитель отвечал непосредственно перед царем. Такая система судостроения впредь, в петровскую эпоху, стала основной."Верфь – это предприятие мануфактурного типа. Так, судостроительное место в Дединове обросло цеховыми постройками: кузницей, полотняной мастерской, складскими помещениями для просушки леса, токаркой и другими. Раньше же, когда стоили русские деревянные суда, все работы выполнялись в лесу, потом все стаскивали на берег и быстро собирали", – отметил руководитель музея.Как корабль назовешь…"Орел" стал не только первым военным кораблем в России, но и первым судном в стране, получившим имя. Его название связано с еще одним знаковым для государства событием: в 1667 году изображение двуглавого орла на печати Московского царства впервые в официальном документе названо гербом.Если раньше изображение двуглавого орла использовали лишь в качестве печати на документах, подтверждающих волю царя, то теперь отличительный знак России возвышался на корме и носу фрегата, а также на корабельных флагах. А поскольку цвет флага на русском корабле тогда еще не имел того значения, которое он обрел позже, двуглавый орел в центре полотнищ пока оставался главным отличительным знаком российского фрегата.По поводу цвета орлов, нашитых на флаги, достоверных данных нет. Некоторые ученые, исходя из более поздних источников, полагают, что символы были золотыми. Однако существует версия, что на флаге вообще не было герба. Вместо него синий крест делил полотнище на четыре части. В этих догадках историки опираются на некоторые европейские изображения корабля, а также его более поздние упоминания.Однако Сергей Кочетков уверен, что герб был на флаге корабля – специалист ссылается на указ царя нашивать орлов на знамена и вымпелы фрегата. И тогда, по его словам, это подтверждает еще одну версию из истории "Орла" – о трехполосном флаге фрегата. На изображениях именно на полотнище с тремя полосами был изображен двуглавый орел.Чем российский триколор обязан "Орлу"Флаги никогда прежде не ставили на русских кораблях. Их заменяли воинские знамена отдельных родов или войсковых частей, главным среди которых был Государев стяг. Более того, историки предполагают, что на момент создания фрегата "Орел" собственного государственного флага у России не было.Однако международная традиция требовала символа, который помогал бы различать корабли разных стран в открытом море. Так, с первым военным фрегатом "Орел" связано и рождение российского флага – бело-сине-красного триколора.Традиция использовать флаг только формировалась, и цвета определялись в процессе строительства корабля. По одной из версий, в выборе рисунка и цветов царь ориентировался на голландский флаг, изображение которого ему якобы подсказал капитан "Орла" Давид Бутлер. Так, для его изготовления были заказаны ткани красного, белого и синего цветов. Однако руководитель музея в Дединове относится к этой версии со скепсисом. Как считает специалист, некоторые европейские книжные изображения флага "Орла" создавали положительный имидж голландских наемных рабочих в глазах западного читателя. И, например, по словам Кочеткова, в книге "Три путешествия" ее автор Ян Янсен Стрейс вообще не упоминает названия фрегата, и представляет его флаг в виде триколора с белой полосой посередине.По другим версиям, выбор был, вероятно, предопределен русскими традициями или связан с наиболее распространенными цветами знамен войск — малиновыми, алыми, белыми, лазоревыми. Также именно эти цвета чаще всего встречаются в русских народных нарядах.Сергей Кочетков полагает, что на выбор цветов триколора повлияло недавнее официальное утверждение государственного герба. На нем кроме двуглавого орла были изображены эмблемы Великой, Малой и Белой Руси. По аналогии символы этих земель, объединившихся под гербом, были отражены на флаге.Несмотря на различные версии о том, как выглядел первый российский флаг, именно триколор с золотым двуглавым орлом впоследствии стал личным штандартом Петра I, под которым он плавал в Архангельске. Считается, что император сначала во многом копировал отца. При этом по указанию Петра I с 1712 года на военных кораблях стали поднимать белое знамя с косым синим крестом, которое с тех пор является военно-морским флагом.Конец большого путиСвоего предназначения корабль "Орел" так и не выполнил. Версий смерти фрегата тоже в истории несколько, но все сходятся на том, что в море он так и не вышел. "Орел" дошел лишь до Астрахани, где в низовьях Волги шла крестьянская война под предводительством Степана Разина.По одной версии историков, невостребованный корабль просто сгнил в дельте Волги. Однако другие полагают, что восставшие крестьяне захватили фрегат, разграбив его. И опасаясь, что царь Алексей Михайлович использует его в дальнейшем против них, они загнали его в отдаленную бухту. Там он простоял в течение многих лет и обветшал. По мнению же других историков, отряд разинцев не только захватил судно, но сжег его дотла.Память о корабле "Орел" увековечена в профессиональном празднике. В 2017 году в календаре памятных дат появился День кораблестроителя, который отмечается ежегодно 29 июня.

https://ria.ru/20100331/216340762.html

https://ria.ru/20130822/957708240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морская держава, россия