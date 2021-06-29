https://ria.ru/20210629/ogranicheniya-1739078208.html
Ограничения по коронавирусу для пожилых ввели еще в четырех регионах
Ограничения по коронавирусу для пожилых ввели еще в четырех регионах - РИА Новости, 29.06.2021
Ограничения по коронавирусу для пожилых ввели еще в четырех регионах
В 65 регионах России сохраняются ограничения для пожилых лиц, за две недели такие ограничения введены ещё в 4 субъектах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:53
2021-06-29T16:53
2021-06-29T16:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571737019_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_26aa04b3f616678a8e959a6c38a38589.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В 65 регионах России сохраняются ограничения для пожилых лиц, за две недели такие ограничения введены ещё в 4 субъектах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."В 65 субъектах сохраняются ограничительные мероприятия для лиц 65 лет и старше или больных хроническими заболеваниями. За две недели этот запрет вновь введен еще в четырех субъектах", - сообщила Попова.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571737019_339:0:2707:1776_1920x0_80_0_0_5d740ea2ab5d33954323c6ffc346a3db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Ограничения по коронавирусу для пожилых ввели еще в четырех регионах
За две недели ограничения по коронавирусу для пожилых ввели еще в четырех регионах