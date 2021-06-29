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Ограничения по коронавирусу для пожилых ввели еще в четырех регионах

Ограничения по коронавирусу для пожилых ввели еще в четырех регионах - РИА Новости, 29.06.2021

Ограничения по коронавирусу для пожилых ввели еще в четырех регионах

В 65 регионах России сохраняются ограничения для пожилых лиц, за две недели такие ограничения введены ещё в 4 субъектах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:53

2021-06-29T16:53

2021-06-29T16:53

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В 65 регионах России сохраняются ограничения для пожилых лиц, за две недели такие ограничения введены ещё в 4 субъектах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."В 65 субъектах сохраняются ограничительные мероприятия для лиц 65 лет и старше или больных хроническими заболеваниями. За две недели этот запрет вновь введен еще в четырех субъектах", - сообщила Попова.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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