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Ограничения по коронавирусу для пожилых ввели еще в четырех регионах
Ограничения по коронавирусу для пожилых ввели еще в четырех регионах - РИА Новости, 29.06.2021
Ограничения по коронавирусу для пожилых ввели еще в четырех регионах
В 65 регионах России сохраняются ограничения для пожилых лиц, за две недели такие ограничения введены ещё в 4 субъектах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:53
2021-06-29T16:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В 65 регионах России сохраняются ограничения для пожилых лиц, за две недели такие ограничения введены ещё в 4 субъектах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."В 65 субъектах сохраняются ограничительные мероприятия для лиц 65 лет и старше или больных хроническими заболеваниями. За две недели этот запрет вновь введен еще в четырех субъектах", - сообщила Попова.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Ограничения по коронавирусу для пожилых ввели еще в четырех регионах
16:53 29.06.2021
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПожилые женщины в медицинских масках на одной из улиц Пятигорска
Пожилые женщины в медицинских масках на одной из улиц Пятигорска - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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За две недели ограничения по коронавирусу для пожилых ввели еще в четырех регионах

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В 65 регионах России сохраняются ограничения для пожилых лиц, за две недели такие ограничения введены ещё в 4 субъектах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
"В 65 субъектах сохраняются ограничительные мероприятия для лиц 65 лет и старше или больных хроническими заболеваниями. За две недели этот запрет вновь введен еще в четырех субъектах", - сообщила Попова.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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