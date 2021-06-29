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В Подмосковье разъяснили новые ограничения по коронавирусу
В Подмосковье разъяснили новые ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 29.06.2021
В Подмосковье разъяснили новые ограничения по коронавирусу
Для посещения детских площадок в парках культуры и отдыха, а также на дворовых территориях специальный QR-код не требуется, следует из постановления губернатора РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:45
2021-06-29T14:45
2021-06-29T16:13
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здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Для посещения детских площадок в парках культуры и отдыха, а также на дворовых территориях специальный QR-код не требуется, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева.В Подмосковье дополнили ограничения, связанные с коронавирусом."С 28 июня 2021 года без обязательного предъявления специального QR-кода можно пользоваться детскими площадками в парках культуры и отдыха, а также объектами инфраструктуры на дворовых территориях (спортивные, детские площадки)", - сообщается в Telegram-канале губернатора Подмосковья, где разъясняются внесенные дополнения.Проживающие в гостиницах Московской области могут посещать рестораны в них QR-кода при условии отсутствия доступа туда посторонних, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева."Установить, что предъявление специального QR-кода не требуется при: посещении зданий, строений, сооружений (помещений в них), организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, иных объектах размещения независимо от количества дней (суток) оказания гостиничных услуг при условии отсутствия доступа граждан, не проживающих в них", - говорится в тексте постановления.Также работники и ученики образовательных организаций Подмосковья смогут посещать работающие при учреждении заведения общепита без QR-кода. Летние веранды в Подмосковье тоже работают без QR-кодов - но с соблюдением социальной дистанции, следует из текста постановления.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
В Подмосковье разъяснили новые ограничения по коронавирусу
14:45 29.06.2021 (обновлено: 16:13 29.06.2021)
Воробьев подписал постановление, разъясняющее новые ограничения по коронавирусу в Подмосковье
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Для посещения детских площадок в парках культуры и отдыха, а также на дворовых территориях специальный QR-код не требуется, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева.
В Подмосковье
дополнили ограничения, связанные с коронавирусом
.
"С 28 июня 2021 года без обязательного предъявления специального QR-кода можно пользоваться детскими площадками в парках культуры и отдыха, а также объектами инфраструктуры на дворовых территориях (спортивные, детские площадки)", - сообщается в Telegram-канале
губернатора Подмосковья, где разъясняются внесенные дополнения.
Проживающие в гостиницах Московской области могут посещать рестораны в них QR-кода при условии отсутствия доступа туда посторонних, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева.
"Установить, что предъявление специального QR-кода не требуется при: посещении зданий, строений, сооружений (помещений в них), организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, иных объектах размещения независимо от количества дней (суток) оказания гостиничных услуг при условии отсутствия доступа граждан, не проживающих в них", - говорится в тексте постановления.
Также работники и ученики образовательных организаций Подмосковья смогут посещать работающие при учреждении заведения общепита без QR-кода. Летние веранды в Подмосковье тоже работают без QR-кодов - но с соблюдением социальной дистанции, следует из текста постановления.