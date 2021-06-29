https://ria.ru/20210629/obysk-1739000838.html

В квартире журналистки издания "Проект" Марии Жолобовой проходит обыск

В квартире журналистки издания "Проект" Марии Жолобовой проходит обыск - РИА Новости, 29.06.2021

В квартире журналистки издания "Проект" Марии Жолобовой проходит обыск

Силовики во вторник пришли с обыском домой к журналистке издания "Проект" Марии Жолобовой, сообщил РИА Новости ее адвокат Василий Кушнир. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T09:36

2021-06-29T09:36

2021-06-29T14:50

роман баданин

медиа - общество

общество

происшествия

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Силовики во вторник пришли с обыском домой к журналистке издания "Проект" Марии Жолобовой, сообщил РИА Новости ее адвокат Василий Кушнир."Я зашел уже сейчас к Марии, повод обыска мне не известен, видимо, после него хотят ее допросить", — сказал собеседник агентства.Само издание в своем Telegram-канале сообщило об обыске и у главного редактора Романа Баданина и его заместителя Михаила Рубина, однако Кушнир эту информацию подтвердить не смог.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Издание "Проект" основано в 2018 году бывшим главным редактором РБК и "Дождя", бывшим замом главреда "Газеты.ру" Романом Баданиным, известно материалами о высших сферах российской власти.Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.

https://ria.ru/20210601/gudkov-1735144649.html

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2021

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роман баданин, медиа - общество, общество, происшествия