https://ria.ru/20210629/obrushenie-1738983664.html

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 11 человек

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 11 человек - РИА Новости, 29.06.2021

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 11 человек

Число жертв обрушения здания во Флориде достигло 11, сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T01:49

2021-06-29T01:49

2021-06-29T01:49

флорида

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в мире

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Число жертв обрушения здания во Флориде достигло 11, сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.Ранее сообщалось о 10 погибших.Около полутора сотен человек считаются пропавшими без вести.Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. По словам властей, поисковые работы продолжаются.Ранее газета New York Times сообщила, что инженер, проводивший три года назад проверку обрушившегося здания, предупреждал об обнаружении "серьезных повреждений" конструкций дома.

флорида

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

флорида, майами, в мире