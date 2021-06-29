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Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 11 человек
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 11 человек - РИА Новости, 29.06.2021
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 11 человек
Число жертв обрушения здания во Флориде достигло 11, сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T01:49
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флорида
майами
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Число жертв обрушения здания во Флориде достигло 11, сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.Ранее сообщалось о 10 погибших.Около полутора сотен человек считаются пропавшими без вести.Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. По словам властей, поисковые работы продолжаются.Ранее газета New York Times сообщила, что инженер, проводивший три года назад проверку обрушившегося здания, предупреждал об обнаружении "серьезных повреждений" конструкций дома.
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флорида, майами, в мире
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 11 человек
01:49 29.06.2021
 
© AP Photo / Wilfredo LeeПоисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© AP Photo / Wilfredo Lee

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 11 человек

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Число жертв обрушения здания во Флориде достигло 11, сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.
Ранее сообщалось о 10 погибших.
Около полутора сотен человек считаются пропавшими без вести.
Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. По словам властей, поисковые работы продолжаются.
Ранее газета New York Times сообщила, что инженер, проводивший три года назад проверку обрушившегося здания, предупреждал об обнаружении "серьезных повреждений" конструкций дома.
Обрушение жилого дома в Майами
© AP Photo / Wilfredo Lee

ЧП произошло 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
1 из 12

ЧП произошло 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.

© AP Photo / Wilfredo Lee
© AP Photo / Lynne Sladky

Двенадцатиэтажный жилой комплекс буквально "сложился" за считаные секунды.

Члены семей пропавших без вести на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
2 из 12

Двенадцатиэтажный жилой комплекс буквально "сложился" за считаные секунды.

© AP Photo / Lynne Sladky
© AP Photo / Wilfredo Lee

Разрушено около половины из 130 квартир.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
3 из 12

Разрушено около половины из 130 квартир.

© AP Photo / Wilfredo Lee
© REUTERS / Marco Bello

По последним данным, погибли десять человек.

Обрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида
4 из 12

По последним данным, погибли десять человек.

© REUTERS / Marco Bello
© AFP 2021 / Chandan Khanna

Еще 151 человек числится пропавшим без вести.

Женщина на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
5 из 12

Еще 151 человек числится пропавшим без вести.

© AFP 2021 / Chandan Khanna
© REUTERS / Marco Bello

Причины трагедии пока не установлены.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
6 из 12

Причины трагедии пока не установлены.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Marco Bello

Дом 1981 года постройки в последние месяцы проходил инженерные проверки, необходимые для требуемой законом 40-летней сертификации.

Обрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида
7 из 12

Дом 1981 года постройки в последние месяцы проходил инженерные проверки, необходимые для требуемой законом 40-летней сертификации.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Marco Bello

В здании ремонтировали крышу, но связано ли это с обрушением, пока неизвестно.

Члены семей пропавших без вести недалеко от места обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
8 из 12

В здании ремонтировали крышу, но связано ли это с обрушением, пока неизвестно.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona

Между тем СМИ сообщили, что еще три года назад инженер, проверявший здание, предупреждал о серьезных повреждениях конструкций.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
9 из 12

Между тем СМИ сообщили, что еще три года назад инженер, проверявший здание, предупреждал о серьезных повреждениях конструкций.

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
© AFP 2021 / Joe Raedle/Getty Images/

Для изучения обстоятельств трагедии федеральные власти направили во Флориду сейсмологов и инженеров.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
10 из 12

Для изучения обстоятельств трагедии федеральные власти направили во Флориду сейсмологов и инженеров.

© AFP 2021 / Joe Raedle/Getty Images/
© REUTERS / Marco Bello

Из-за обрушения дома в отношении Ассоциации совладельцев жилого комплекса подан первый коллективный иск на пять миллионов долларов.

Пара на пляже смотрит частично обрушенное здание в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
11 из 12

Из-за обрушения дома в отношении Ассоциации совладельцев жилого комплекса подан первый коллективный иск на пять миллионов долларов.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Marco Bello

Обвинители считают, что обрушения можно было избежать "с помощью обычных мер предосторожности и контроля".

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
12 из 12

Обвинители считают, что обрушения можно было избежать "с помощью обычных мер предосторожности и контроля".

© REUTERS / Marco Bello
1 из 12

ЧП произошло 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.

© AP Photo / Wilfredo Lee
2 из 12

Двенадцатиэтажный жилой комплекс буквально "сложился" за считаные секунды.

© AP Photo / Lynne Sladky
3 из 12

Разрушено около половины из 130 квартир.

© AP Photo / Wilfredo Lee
4 из 12

По последним данным, погибли десять человек.

© REUTERS / Marco Bello
5 из 12

Еще 151 человек числится пропавшим без вести.

© AFP 2021 / Chandan Khanna
6 из 12

Причины трагедии пока не установлены.

© REUTERS / Marco Bello
7 из 12

Дом 1981 года постройки в последние месяцы проходил инженерные проверки, необходимые для требуемой законом 40-летней сертификации.

© REUTERS / Marco Bello
8 из 12

В здании ремонтировали крышу, но связано ли это с обрушением, пока неизвестно.

© REUTERS / Marco Bello
9 из 12

Между тем СМИ сообщили, что еще три года назад инженер, проверявший здание, предупреждал о серьезных повреждениях конструкций.

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
10 из 12

Для изучения обстоятельств трагедии федеральные власти направили во Флориду сейсмологов и инженеров.

© AFP 2021 / Joe Raedle/Getty Images/
11 из 12

Из-за обрушения дома в отношении Ассоциации совладельцев жилого комплекса подан первый коллективный иск на пять миллионов долларов.

© REUTERS / Marco Bello
12 из 12

Обвинители считают, что обрушения можно было избежать "с помощью обычных мер предосторожности и контроля".

© REUTERS / Marco Bello
 
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