https://ria.ru/20210629/npo-1739072596.html

Прокуратура признала нежелательной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.

Прокуратура признала нежелательной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S. - РИА Новости, 29.06.2021

Прокуратура признала нежелательной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.

Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной в РФ деятельности международной неправительственной организации (НПО) Spolecnost... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:30

2021-06-29T16:30

2021-06-29T16:35

россия

общество

происшествия

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной в РФ деятельности международной неправительственной организации (НПО) Spolecnost Svobody Informace, Z.S., сообщает пресс-служба ведомства."По результатам изучения поступивших материалов 29.06.2021 в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Spolecnost Svobody Informace, Z.S. ("Компания свободы информации, з.с.", "Общество свободы информации, з.с.") (Чешская Республика)", - говорится в сообщении.Отмечается, что поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.

https://ria.ru/20210628/putin-1738945874.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, общество, происшествия