https://ria.ru/20210629/npo-1739072596.html
Прокуратура признала нежелательной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.
Прокуратура признала нежелательной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S. - РИА Новости, 29.06.2021
Прокуратура признала нежелательной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.
Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной в РФ деятельности международной неправительственной организации (НПО) Spolecnost... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:30
2021-06-29T16:30
2021-06-29T16:35
россия
общество
происшествия
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной в РФ деятельности международной неправительственной организации (НПО) Spolecnost Svobody Informace, Z.S., сообщает пресс-служба ведомства."По результатам изучения поступивших материалов 29.06.2021 в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Spolecnost Svobody Informace, Z.S. ("Компания свободы информации, з.с.", "Общество свободы информации, з.с.") (Чешская Республика)", - говорится в сообщении.Отмечается, что поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.
https://ria.ru/20210628/putin-1738945874.html
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россия, общество, происшествия
Прокуратура признала нежелательной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.
16:30 29.06.2021 (обновлено: 16:35 29.06.2021)
Прокуратура признала нежелательной деятельность НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости.
Генеральная прокуратура России
приняла решение о признании нежелательной в РФ деятельности международной неправительственной организации (НПО) Spolecnost Svobody Informace, Z.S., сообщает пресс-служба ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов 29.06.2021 в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Spolecnost Svobody Informace, Z.S. ("Компания свободы информации, з.с.", "Общество свободы информации, з.с.") (Чешская Республика)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.