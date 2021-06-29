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G20 может помочь справиться с неравенством в мире, заявил Блинкен
G20 может помочь справиться с неравенством в мире, заявил Блинкен - РИА Новости, 29.06.2021
G20 может помочь справиться с неравенством в мире, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пандемия коронавируса усугубила неравенство в мире, и справиться с последствиями кризиса призваны международное... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:25
2021-06-29T13:25
россия
александр панкин
энтони блинкен
большая двадцатка
бразилия
сша
в мире
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МАТЕРА (Италия), 29 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пандемия коронавируса усугубила неравенство в мире, и справиться с последствиями кризиса призваны международное сотрудничество и всеобщий доступ к вакцинам."Кризис COVID-19 ухудшил экономическое неравенство по всему миру, "двадцатка" может в этом помочь. Мы должны доставить большее число доз вакцины большему числу стран", - сказал Блинкен в ходе выступления на встрече глав МИД "Большой двадцатки в Матере.По его словам, США поддерживают отправку вакцин бедным странам через механизм COVAX, выделив на его финансирование 2 миллиарда долларов. Глава американской дипломатии подчеркнул, что ликвидация мирового кризиса в здравоохранении является первостепенной целью международного сообщества.Участники встречи G20 в итальянской Матере во вторник обсуждают помощь Африке, гуманитарные вопросы и восстановление после пандемии. В мероприятии примут участие 32 делегации. Министры из Австралии, Китая и Бразилии свяжутся с коллегами по видео. Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Александр Панкин. Итальянское председательство в "Двадцатке" основанное на принципе "Персоны, планета, процветание".
https://ria.ru/20210421/neravenstvo-1729285599.html
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россия, александр панкин, энтони блинкен, большая двадцатка, бразилия, сша, в мире
G20 может помочь справиться с неравенством в мире, заявил Блинкен
13:25 29.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пандемия коронавируса усугубила неравенство в мире

Читать ria.ru в
МАТЕРА (Италия), 29 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пандемия коронавируса усугубила неравенство в мире, и справиться с последствиями кризиса призваны международное сотрудничество и всеобщий доступ к вакцинам.
"Кризис COVID-19 ухудшил экономическое неравенство по всему миру, "двадцатка" может в этом помочь. Мы должны доставить большее число доз вакцины большему числу стран", - сказал Блинкен в ходе выступления на встрече глав МИД "Большой двадцатки в Матере.
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
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Путин заявил об обострении неравенства из-за пандемии
По его словам, США поддерживают отправку вакцин бедным странам через механизм COVAX, выделив на его финансирование 2 миллиарда долларов. Глава американской дипломатии подчеркнул, что ликвидация мирового кризиса в здравоохранении является первостепенной целью международного сообщества.
"Многосторонность - наш лучший инструмент для решения глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся, будь то пандемия COVID-19, климатический кризис или обеспечение устойчивого экономического восстановления", - сказал госсекретарь США.
Участники встречи G20 в итальянской Матере во вторник обсуждают помощь Африке, гуманитарные вопросы и восстановление после пандемии. В мероприятии примут участие 32 делегации. Министры из Австралии, Китая и Бразилии свяжутся с коллегами по видео. Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Александр Панкин. Итальянское председательство в "Двадцатке" основанное на принципе "Персоны, планета, процветание".
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 16:36Религия и мировоззрение
В РПЦ отметили влияние пандемии на неравенство между странами
 
РоссияАлександр ПанкинЭнтони БлинкенБольшая двадцаткаБразилияСШАВ мире
 
 
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