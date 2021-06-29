https://ria.ru/20210629/neravenstvo-1739038397.html

G20 может помочь справиться с неравенством в мире, заявил Блинкен

G20 может помочь справиться с неравенством в мире, заявил Блинкен - РИА Новости, 29.06.2021

G20 может помочь справиться с неравенством в мире, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пандемия коронавируса усугубила неравенство в мире, и справиться с последствиями кризиса призваны международное... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T13:25

2021-06-29T13:25

2021-06-29T13:25

россия

александр панкин

энтони блинкен

большая двадцатка

бразилия

сша

в мире

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МАТЕРА (Италия), 29 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пандемия коронавируса усугубила неравенство в мире, и справиться с последствиями кризиса призваны международное сотрудничество и всеобщий доступ к вакцинам."Кризис COVID-19 ухудшил экономическое неравенство по всему миру, "двадцатка" может в этом помочь. Мы должны доставить большее число доз вакцины большему числу стран", - сказал Блинкен в ходе выступления на встрече глав МИД "Большой двадцатки в Матере.По его словам, США поддерживают отправку вакцин бедным странам через механизм COVAX, выделив на его финансирование 2 миллиарда долларов. Глава американской дипломатии подчеркнул, что ликвидация мирового кризиса в здравоохранении является первостепенной целью международного сообщества.Участники встречи G20 в итальянской Матере во вторник обсуждают помощь Африке, гуманитарные вопросы и восстановление после пандемии. В мероприятии примут участие 32 делегации. Министры из Австралии, Китая и Бразилии свяжутся с коллегами по видео. Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Александр Панкин. Итальянское председательство в "Двадцатке" основанное на принципе "Персоны, планета, процветание".

https://ria.ru/20210421/neravenstvo-1729285599.html

https://ria.ru/20210212/rpts-1597239007.html

россия

бразилия

сша

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россия, александр панкин, энтони блинкен, большая двадцатка, бразилия, сша, в мире