G20 может помочь справиться с неравенством в мире, заявил Блинкен
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пандемия коронавируса усугубила неравенство в мире
МАТЕРА (Италия), 29 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пандемия коронавируса усугубила неравенство в мире, и справиться с последствиями кризиса призваны международное сотрудничество и всеобщий доступ к вакцинам.
"Кризис COVID-19 ухудшил экономическое неравенство по всему миру, "двадцатка" может в этом помочь. Мы должны доставить большее число доз вакцины большему числу стран", - сказал Блинкен в ходе выступления на встрече глав МИД "Большой двадцатки в Матере.
По его словам, США поддерживают отправку вакцин бедным странам через механизм COVAX, выделив на его финансирование 2 миллиарда долларов. Глава американской дипломатии подчеркнул, что ликвидация мирового кризиса в здравоохранении является первостепенной целью международного сообщества.
"Многосторонность - наш лучший инструмент для решения глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся, будь то пандемия COVID-19, климатический кризис или обеспечение устойчивого экономического восстановления", - сказал госсекретарь США.
Участники встречи G20 в итальянской Матере во вторник обсуждают помощь Африке, гуманитарные вопросы и восстановление после пандемии. В мероприятии примут участие 32 делегации. Министры из Австралии, Китая и Бразилии свяжутся с коллегами по видео. Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Александр Панкин. Итальянское председательство в "Двадцатке" основанное на принципе "Персоны, планета, процветание".