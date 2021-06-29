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Министр обороны Дании назвала НАТО "важнейшей силой" в диалоге с Россией
Министр обороны Дании назвала НАТО "важнейшей силой" в диалоге с Россией - РИА Новости, 29.06.2021
Министр обороны Дании назвала НАТО "важнейшей силой" в диалоге с Россией
НАТО является важнейшей силой в диалоге с Россией, заявила министр обороны Дании Трине Брамсен. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T17:31
2021-06-29T17:31
россия
нато
дмитрий песков
москва
европа
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. НАТО является важнейшей силой в диалоге с Россией, заявила министр обороны Дании Трине Брамсен."Что касается России – один голос очень важен: когда мы выступаем вместе, используем силу НАТО в диалоге", - сказала Брамсен в ходе виртуальной дискуссии, организованной американским Центром стратегических и международных исследований.Она подчеркнула, что "демократии не борются друг с другом". "Демократии не должны тратить время на борьбу друг с другом, а с другими системами, которые могут навредить нашим демократиям", - сказала Брамсен.Она отметила, что угрозы от России и Китая различны.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.В МИД Китая заявляли, что планы НАТО по обновлению своей стратегической концепции в связи с подъемом КНР являются проявлением мышления холодной войны, у которого в современном мире нет пути для дальнейшего развития.
https://ria.ru/20210629/ukraina-1739041473.html
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россия, нато, дмитрий песков, москва, европа, в мире
Министр обороны Дании назвала НАТО "важнейшей силой" в диалоге с Россией
17:31 29.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министр обороны Дании Трине Брамсен назвала НАТО "важнейшей силой" в диалоге с Россией

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. НАТО является важнейшей силой в диалоге с Россией, заявила министр обороны Дании Трине Брамсен.
"Что касается России – один голос очень важен: когда мы выступаем вместе, используем силу НАТО в диалоге", - сказала Брамсен в ходе виртуальной дискуссии, организованной американским Центром стратегических и международных исследований.
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Она подчеркнула, что "демократии не борются друг с другом". "Демократии не должны тратить время на борьбу друг с другом, а с другими системами, которые могут навредить нашим демократиям", - сказала Брамсен.
Она отметила, что угрозы от России и Китая различны.
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Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В МИД Китая заявляли, что планы НАТО по обновлению своей стратегической концепции в связи с подъемом КНР являются проявлением мышления холодной войны, у которого в современном мире нет пути для дальнейшего развития.
 
РоссияНАТОДмитрий ПесковМоскваЕвропаВ мире
 
 
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