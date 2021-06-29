https://ria.ru/20210629/nasmeshka-1738983918.html
В Китае рассказали о насмешке России над США
В Китае рассказали о насмешке России над США - РИА Новости, 29.06.2021
В Китае рассказали о насмешке России над США
Возможная дедолларизация России — это протест, насмешка и презрение к американской гегемонии. Такое мнение высказал научный сотрудник Института России,... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T01:50
2021-06-29T01:50
2021-06-29T11:25
россия
китай
сша
экономика
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Возможная дедолларизация России — это протест, насмешка и презрение к американской гегемонии. Такое мнение высказал научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь в статье для газеты "Хуаньцю шибао".В целом, полагает эксперт, дедолларизация не окажет существенного влияния на Россию. Статус рубля как законного платежного средства стабилен. Объемы прямой торговли России с Соединенными Штатами незначительны. Ее основные торговые партнеры — Европейский союз и Китай.Дедолларизация явно пагубна только для Соединенных Штатов. Это ставит официальный Вашингтон в неловкое положение перед их союзниками, что само по себе своего рода унижение для США, резюмирует эксперт.Президент России Владимир Путин ранее заявил о готовности страны перейти на расчеты с партнерами в национальных валютах — в том числе на евро в случае с контрактами на поставку газа в ЕС. По его словам, США сами не ценят доллар, используя его как инструмент конкурентной и политической борьбы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, китай, сша, экономика
В Китае рассказали о насмешке России над США
01:50 29.06.2021 (обновлено: 11:25 29.06.2021)
Китайский эксперт назвал отказ России от доллара насмешкой над США