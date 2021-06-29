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Нападавший из Вюрцбурга подвергся нападению неонацистов в 2018 году
Нападавший из Вюрцбурга подвергся нападению неонацистов в 2018 году - РИА Новости, 29.06.2021
Нападавший из Вюрцбурга подвергся нападению неонацистов в 2018 году
Выходец из Сомали, который на прошлой неделе совершил ножевое нападение в баварском Вюрцбурге, в 2018 году, предположительно, подвергся нападению немецких... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T20:29
2021-06-29T20:29
welt
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БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Выходец из Сомали, который на прошлой неделе совершил ножевое нападение в баварском Вюрцбурге, в 2018 году, предположительно, подвергся нападению немецких неонацистов в городе Хемниц на востоке Германии, сообщило издание Welt.Согласно газете, свои первые годы в Германии сомалиец Абдирахман Джибрил провел в Саксонии. В расположенном в этой федеральной земле городе Хемниц в 2018 году вспыхнули протесты правых радикалов, вызванные убийством гражданина ФРГ в драке с участием мигрантов.Отмечается, что сомалиец, совершивший нападение в Вюрцбурге, запечатлен на видеозаписи, опубликованной в 2018 году изданием Berliner Morgenpost. Вместе с ним на видео его сосед, афганец Сайфулла, на лице которого синяки и порезы: по его словам, всего несколько часов назад его избили в Хемнице. Сомалиец - предполагаемый нападавший из Вюрцбурга - отмечает на записи, что он сам стал свидетелем нападения, однако ему удалось убежать от злоумышленников.Издание подчеркивает, что органам безопасности известно об указанной видеозаписи, они исходят из того, что на кадрах запечатлен именно нападавший из Вюрцбурга. Адвокат сомалийца также подтвердил, что на видео его подзащитный.В пятницу, 25 июня, 24-летний сомалиец, проживающий в Германии, напал с ножом на прохожих в Вюрцбурге. Три человека погибли, шестеро получили ранения. Прокуратура Мюнхена и ведомство уголовной полиции Баварии допускают исламистский мотив нападения.
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welt, сомали, бавария, мюнхен, в мире
Нападавший из Вюрцбурга подвергся нападению неонацистов в 2018 году
20:29 29.06.2021
 
© AP Photo / Michael ProbstСотрудники полиции проверяют наличие теста на коронавирус у прибывших пассажиров в аэропорту Франкфурта, Германия
Сотрудники полиции проверяют наличие теста на коронавирус у прибывших пассажиров в аэропорту Франкфурта, Германия - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© AP Photo / Michael Probst

Нападавший из Вюрцбурга подвергся нападению неонацистов в 2018 году

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Выходец из Сомали, который на прошлой неделе совершил ножевое нападение в баварском Вюрцбурге, в 2018 году, предположительно, подвергся нападению немецких неонацистов в городе Хемниц на востоке Германии, сообщило издание Welt.
Согласно газете, свои первые годы в Германии сомалиец Абдирахман Джибрил провел в Саксонии. В расположенном в этой федеральной земле городе Хемниц в 2018 году вспыхнули протесты правых радикалов, вызванные убийством гражданина ФРГ в драке с участием мигрантов.
Отмечается, что сомалиец, совершивший нападение в Вюрцбурге, запечатлен на видеозаписи, опубликованной в 2018 году изданием Berliner Morgenpost. Вместе с ним на видео его сосед, афганец Сайфулла, на лице которого синяки и порезы: по его словам, всего несколько часов назад его избили в Хемнице. Сомалиец - предполагаемый нападавший из Вюрцбурга - отмечает на записи, что он сам стал свидетелем нападения, однако ему удалось убежать от злоумышленников.
Издание подчеркивает, что органам безопасности известно об указанной видеозаписи, они исходят из того, что на кадрах запечатлен именно нападавший из Вюрцбурга. Адвокат сомалийца также подтвердил, что на видео его подзащитный.
В пятницу, 25 июня, 24-летний сомалиец, проживающий в Германии, напал с ножом на прохожих в Вюрцбурге. Три человека погибли, шестеро получили ранения. Прокуратура Мюнхена и ведомство уголовной полиции Баварии допускают исламистский мотив нападения.
Офицер полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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