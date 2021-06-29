https://ria.ru/20210629/moskva-1739042232.html

Немерюк рассказал об идее распространить систему QR-кодов на другие сферы

Немерюк рассказал об идее распространить систему QR-кодов на другие сферы - РИА Новости, 29.06.2021

Немерюк рассказал об идее распространить систему QR-кодов на другие сферы

Столичные власти рассматривают возможность распространить систему QR-кодов и на другие сферы, помимо кафе и ресторанов. Об этом заявил глава департамента... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T13:42

2021-06-29T13:42

2021-06-29T15:34

распространение коронавируса

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общество

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Столичные власти рассматривают возможность распространить систему QR-кодов и на другие сферы, помимо кафе и ресторанов. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.В эфире Первого канала он отметил, что уже более семи тысяч заведений применяют QR-коды для посетителей.В свою очередь, главу департамента спросили, могут ли такие коды внедрить для проезда в общественном транспорте или походов в магазины. Как ответил Немерюк, такие идеи действительно есть, их могут реализовать, но не в самое ближайшее время.Как уточнили РИА Новости в столичном дептрансе, решения о переходе на систему qr-кодов принимает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом — пока таких нововведений нет.С 28 июня в рестораны и кафе Москвы можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался или сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.инфо, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", а также в регистратуре или инфомате городской поликлиники.Мэр города Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общественного питания. Они получат отсрочку по уплате арендных платежей, также их включили в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Еще одной мерой поддержки станут льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели.

https://ria.ru/20210629/moshenniki-1738988554.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий 2021-06-29T13:42 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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