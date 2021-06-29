https://ria.ru/20210629/moskva-1739042232.html
Немерюк рассказал об идее распространить систему QR-кодов на другие сферы
Немерюк рассказал об идее распространить систему QR-кодов на другие сферы - РИА Новости, 29.06.2021
Немерюк рассказал об идее распространить систему QR-кодов на другие сферы
Столичные власти рассматривают возможность распространить систему QR-кодов и на другие сферы, помимо кафе и ресторанов. Об этом заявил глава департамента... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:42
2021-06-29T13:42
2021-06-29T15:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
алексей немерюк
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738394079_0:110:3047:1824_1920x0_80_0_0_ef95f759cffd2ffbb22a2757a34f1c4c.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Столичные власти рассматривают возможность распространить систему QR-кодов и на другие сферы, помимо кафе и ресторанов. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.В эфире Первого канала он отметил, что уже более семи тысяч заведений применяют QR-коды для посетителей.В свою очередь, главу департамента спросили, могут ли такие коды внедрить для проезда в общественном транспорте или походов в магазины. Как ответил Немерюк, такие идеи действительно есть, их могут реализовать, но не в самое ближайшее время.Как уточнили РИА Новости в столичном дептрансе, решения о переходе на систему qr-кодов принимает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом — пока таких нововведений нет.С 28 июня в рестораны и кафе Москвы можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался или сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.инфо, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", а также в регистратуре или инфомате городской поликлиники.Мэр города Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общественного питания. Они получат отсрочку по уплате арендных платежей, также их включили в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Еще одной мерой поддержки станут льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели.
https://ria.ru/20210629/moshenniki-1738988554.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738394079_47:0:2776:2047_1920x0_80_0_0_0d4f035a796ce37fd624f77b07961fd0.jpg
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
2021-06-29T13:42
true
PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, алексей немерюк, общество, москва
Немерюк рассказал об идее распространить систему QR-кодов на другие сферы
13:42 29.06.2021 (обновлено: 15:34 29.06.2021)
Немерюк допустил возможность введения системы QR-кодов в других сферах
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Столичные власти рассматривают возможность распространить систему QR-кодов и на другие сферы, помимо кафе и ресторанов. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк
.
В эфире Первого канала он отметил, что уже более семи тысяч заведений применяют QR-коды для посетителей.
В свою очередь, главу департамента спросили, могут ли такие коды внедрить для проезда в общественном транспорте или походов в магазины. Как ответил Немерюк, такие идеи действительно есть, их могут реализовать, но не в самое ближайшее время.
Как уточнили РИА Новости в столичном дептрансе, решения о переходе на систему qr-кодов принимает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом — пока таких нововведений нет.
С 28 июня в рестораны и кафе Москвы можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался или сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.инфо, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", а также в регистратуре или инфомате городской поликлиники.
Мэр города Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общественного питания. Они получат отсрочку по уплате арендных платежей, также их включили в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Еще одной мерой поддержки станут льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели.