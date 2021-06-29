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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/moskva-1739042232.html
Немерюк рассказал об идее распространить систему QR-кодов на другие сферы
Немерюк рассказал об идее распространить систему QR-кодов на другие сферы - РИА Новости, 29.06.2021
Немерюк рассказал об идее распространить систему QR-кодов на другие сферы
Столичные власти рассматривают возможность распространить систему QR-кодов и на другие сферы, помимо кафе и ресторанов. Об этом заявил глава департамента... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:42
2021-06-29T15:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
алексей немерюк
общество
москва
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Столичные власти рассматривают возможность распространить систему QR-кодов и на другие сферы, помимо кафе и ресторанов. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.В эфире Первого канала он отметил, что уже более семи тысяч заведений применяют QR-коды для посетителей.В свою очередь, главу департамента спросили, могут ли такие коды внедрить для проезда в общественном транспорте или походов в магазины. Как ответил Немерюк, такие идеи действительно есть, их могут реализовать, но не в самое ближайшее время.Как уточнили РИА Новости в столичном дептрансе, решения о переходе на систему qr-кодов принимает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом — пока таких нововведений нет.С 28 июня в рестораны и кафе Москвы можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался или сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.инфо, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", а также в регистратуре или инфомате городской поликлиники.Мэр города Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общественного питания. Они получат отсрочку по уплате арендных платежей, также их включили в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Еще одной мерой поддержки станут льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели.
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Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, алексей немерюк, общество, москва
Немерюк рассказал об идее распространить систему QR-кодов на другие сферы
13:42 29.06.2021 (обновлено: 15:34 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЭлектронное меню (QR код) на столике летней веранды ресторана "Сахалин" в Москве
Электронное меню (QR код) на столике летней веранды ресторана Сахалин в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Немерюк допустил возможность введения системы QR-кодов в других сферах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Столичные власти рассматривают возможность распространить систему QR-кодов и на другие сферы, помимо кафе и ресторанов. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
В эфире Первого канала он отметил, что уже более семи тысяч заведений применяют QR-коды для посетителей.
В свою очередь, главу департамента спросили, могут ли такие коды внедрить для проезда в общественном транспорте или походов в магазины. Как ответил Немерюк, такие идеи действительно есть, их могут реализовать, но не в самое ближайшее время.
Как уточнили РИА Новости в столичном дептрансе, решения о переходе на систему qr-кодов принимает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом — пока таких нововведений нет.
С 28 июня в рестораны и кафе Москвы можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался или сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.инфо, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", а также в регистратуре или инфомате городской поликлиники.
Мэр города Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общественного питания. Они получат отсрочку по уплате арендных платежей, также их включили в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Еще одной мерой поддержки станут льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлексей НемерюкОбществоМосква
 
 
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