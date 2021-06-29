https://ria.ru/20210629/moskva-1739017777.html

Собянин утвердил меры поддержки общепита

Собянин утвердил меры поддержки общепита - РИА Новости, 29.06.2021

Собянин утвердил меры поддержки общепита

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общественного питания. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:35

2021-06-29T11:35

2021-06-29T13:20

россия

мэрия

сергей собянин

общество

экономика

москва

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общественного питания.Они получат отсрочку по уплате арендных платежей, также их включили в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу, сказано в релизе градоначальника и регионального правительства.Это должно смягчить последствия новых ограничений.С 28 июня столичные кафе и рестораны можно посетить только при наличии QR-кода, который доказывает, что клиент привился от коронавируса, переболел им за последние полгода или получил отрицательный результат ПЦР-исследования.Отсрочка коснется платежей за третий квартал нынешнего года, если помещение арендуется у города; сроки уплаты переносятся до 31 декабря.Максимальный размер субсидий составит миллион рублей, деньги можно потратить на:Отдельно подчеркивается, что получатели помощи должны выполнять все требования санитарных властей, включая обязательную вакцинацию персонала.Еще одной мерой поддержки станут льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Это затронет зарегистрированный в Москве средний бизнес с годовой выручкой не более двух миллиардов рублей."Максимальный размер конечной ставки для заемщика составит шесть процентов. Размер компенсации по недополученным доходам банка составит четыре процента. Максимальный размер кредита — 500 миллионов рублей. Срок субсидирования процентной ставки — 12 месяцев", — говорится в сообщении.Эта программа будет действовать также до конца года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий 2021-06-29T11:35 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мэрия, сергей собянин, общество, экономика, москва