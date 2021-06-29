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Собянин утвердил меры поддержки общепита
Собянин утвердил меры поддержки общепита - РИА Новости, 29.06.2021
Собянин утвердил меры поддержки общепита
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общественного питания. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:35
2021-06-29T13:20
россия
мэрия
сергей собянин
общество
экономика
москва
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общественного питания.Они получат отсрочку по уплате арендных платежей, также их включили в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу, сказано в релизе градоначальника и регионального правительства.Это должно смягчить последствия новых ограничений.С 28 июня столичные кафе и рестораны можно посетить только при наличии QR-кода, который доказывает, что клиент привился от коронавируса, переболел им за последние полгода или получил отрицательный результат ПЦР-исследования.Отсрочка коснется платежей за третий квартал нынешнего года, если помещение арендуется у города; сроки уплаты переносятся до 31 декабря.Максимальный размер субсидий составит миллион рублей, деньги можно потратить на:Отдельно подчеркивается, что получатели помощи должны выполнять все требования санитарных властей, включая обязательную вакцинацию персонала.Еще одной мерой поддержки станут льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Это затронет зарегистрированный в Москве средний бизнес с годовой выручкой не более двух миллиардов рублей."Максимальный размер конечной ставки для заемщика составит шесть процентов. Размер компенсации по недополученным доходам банка составит четыре процента. Максимальный размер кредита — 500 миллионов рублей. Срок субсидирования процентной ставки — 12 месяцев", — говорится в сообщении.Эта программа будет действовать также до конца года.
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Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
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россия, мэрия, сергей собянин, общество, экономика, москва
Собянин утвердил меры поддержки общепита
11:35 29.06.2021 (обновлено: 13:20 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудница одного из ресторанов на Никольской улице в Москве
Сотрудница одного из ресторанов на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общественного питания.
Они получат отсрочку по уплате арендных платежей, также их включили в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу, сказано в релизе градоначальника и регионального правительства.
Это должно смягчить последствия новых ограничений.
С 28 июня столичные кафе и рестораны можно посетить только при наличии QR-кода, который доказывает, что клиент привился от коронавируса, переболел им за последние полгода или получил отрицательный результат ПЦР-исследования.
Отсрочка коснется платежей за третий квартал нынешнего года, если помещение арендуется у города; сроки уплаты переносятся до 31 декабря.
Максимальный размер субсидий составит миллион рублей, деньги можно потратить на:
  • приобретение или лизинг оборудования;
  • уплату коммунальных платежей;
  • уплату процентов по кредитам на развитие бизнеса;
  • компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции (не более 15 тысяч рублей);
  • обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (не более 6,5 тысячи рублей на сотрудника).
Отдельно подчеркивается, что получатели помощи должны выполнять все требования санитарных властей, включая обязательную вакцинацию персонала.
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Еще одной мерой поддержки станут льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Это затронет зарегистрированный в Москве средний бизнес с годовой выручкой не более двух миллиардов рублей.
"Максимальный размер конечной ставки для заемщика составит шесть процентов. Размер компенсации по недополученным доходам банка составит четыре процента. Максимальный размер кредита — 500 миллионов рублей. Срок субсидирования процентной ставки — 12 месяцев", — говорится в сообщении.
Эта программа будет действовать также до конца года.
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РоссияМэрияСергей СобянинОбществоЭкономикаМосква
 
 
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