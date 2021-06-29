https://ria.ru/20210629/moskva-1739017777.html
Собянин утвердил меры поддержки общепита
Собянин утвердил меры поддержки общепита - РИА Новости, 29.06.2021
Собянин утвердил меры поддержки общепита
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общественного питания. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:35
2021-06-29T11:35
2021-06-29T13:20
россия
мэрия
сергей собянин
общество
экономика
москва
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общественного питания.Они получат отсрочку по уплате арендных платежей, также их включили в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу, сказано в релизе градоначальника и регионального правительства.Это должно смягчить последствия новых ограничений.С 28 июня столичные кафе и рестораны можно посетить только при наличии QR-кода, который доказывает, что клиент привился от коронавируса, переболел им за последние полгода или получил отрицательный результат ПЦР-исследования.Отсрочка коснется платежей за третий квартал нынешнего года, если помещение арендуется у города; сроки уплаты переносятся до 31 декабря.Максимальный размер субсидий составит миллион рублей, деньги можно потратить на:Отдельно подчеркивается, что получатели помощи должны выполнять все требования санитарных властей, включая обязательную вакцинацию персонала.Еще одной мерой поддержки станут льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Это затронет зарегистрированный в Москве средний бизнес с годовой выручкой не более двух миллиардов рублей."Максимальный размер конечной ставки для заемщика составит шесть процентов. Размер компенсации по недополученным доходам банка составит четыре процента. Максимальный размер кредита — 500 миллионов рублей. Срок субсидирования процентной ставки — 12 месяцев", — говорится в сообщении.Эта программа будет действовать также до конца года.
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Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
2021-06-29T11:35
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россия, мэрия, сергей собянин, общество, экономика, москва
Собянин утвердил меры поддержки общепита
11:35 29.06.2021 (обновлено: 13:20 29.06.2021)
Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости
. Мэр Москвы Сергей Собянин
утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общественного питания.
Они получат отсрочку по уплате арендных платежей, также их включили в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу, сказано в релизе градоначальника и регионального правительства.
Это должно смягчить последствия новых ограничений.
С 28 июня столичные кафе и рестораны можно посетить только при наличии QR-кода, который доказывает, что клиент привился от коронавируса, переболел им за последние полгода или получил отрицательный результат ПЦР-исследования.
Отсрочка коснется платежей за третий квартал нынешнего года, если помещение арендуется у города; сроки уплаты переносятся до 31 декабря.
Максимальный размер субсидий составит миллион рублей, деньги можно потратить на:
—приобретение или лизинг оборудования;
—уплату коммунальных платежей;
—уплату процентов по кредитам на развитие бизнеса;
—компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции (не более 15 тысяч рублей);
—обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (не более 6,5 тысячи рублей на сотрудника).
Отдельно подчеркивается, что получатели помощи должны выполнять все требования санитарных властей, включая обязательную вакцинацию персонала.
Еще одной мерой поддержки станут льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Это затронет зарегистрированный в Москве
средний бизнес с годовой выручкой не более двух миллиардов рублей.
"Максимальный размер конечной ставки для заемщика составит шесть процентов. Размер компенсации по недополученным доходам банка составит четыре процента. Максимальный размер кредита — 500 миллионов рублей. Срок субсидирования процентной ставки — 12 месяцев", — говорится в сообщении.
Эта программа будет действовать также до конца года.