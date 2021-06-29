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Председатель COP26 прибыл в Москву
Председатель COP26 прибыл в Москву - РИА Новости, 29.06.2021
Председатель COP26 прибыл в Москву
Председатель климатического саммита 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) Алок Шарма прибыл в Москву, где у него... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T10:19
2021-06-29T10:19
алок шарма
руслан эдельгериев
россия
виктория абрамченко
москва
глазго (город)
оон
в мире
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ЛОНДОН, 29 июн - РИА Новости. Председатель климатического саммита 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) Алок Шарма прибыл в Москву, где у него запланированы встречи с российскими министрами, представителями бизнеса, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте правительства Великобритании."Алок Шарма находится в Москве, где он собирается обсудить роль России в международных усилиях по борьбе с климатическими изменениям", - говорится в заявлении. В документе также отмечается, что он "встретится с российскими министрами, бизнес-лидерами, (представителями) общественности и призовет РФ взять на себя обязательство по достижению нулевых выбросов к 2050 году".Как отмечается, в ходе визита в РФ Шарма планирует встретиться с вице-премьером РФ Викторией Абрамченко, специальным представителем президента РФ по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым и с замминистра иностранных дел России Сергеем Вершининым.Двадцать шестая сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) состоится в ноябре в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
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россия
москва
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алок шарма, руслан эдельгериев, россия, виктория абрамченко, москва, глазго (город), оон, в мире
Председатель COP26 прибыл в Москву
10:19 29.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПриродно-ландшафтный парк "Зарядье" в Москве
Природно-ландшафтный парк Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель COP26 прибыл в Москву, где у него запланированы встречи с российскими министрами

Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 29 июн - РИА Новости. Председатель климатического саммита 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) Алок Шарма прибыл в Москву, где у него запланированы встречи с российскими министрами, представителями бизнеса, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте правительства Великобритании.
"Алок Шарма находится в Москве, где он собирается обсудить роль России в международных усилиях по борьбе с климатическими изменениям", - говорится в заявлении. В документе также отмечается, что он "встретится с российскими министрами, бизнес-лидерами, (представителями) общественности и призовет РФ взять на себя обязательство по достижению нулевых выбросов к 2050 году".
Как отмечается, в ходе визита в РФ Шарма планирует встретиться с вице-премьером РФ Викторией Абрамченко, специальным представителем президента РФ по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым и с замминистра иностранных дел России Сергеем Вершининым.
Двадцать шестая сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) состоится в ноябре в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
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Алок ШармаРуслан ЭдельгериевРоссияВиктория АбрамченкоМоскваГлазго (город)ООНВ мире
 
 
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