https://ria.ru/20210629/moshenniki-1738988554.html

Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе в Москве

Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе в Москве - РИА Новости, 29.06.2021

Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе в Москве

В даркнете начали продавать поддельные QR-коды для посещения общепита, рассказал РИА Новости директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T05:49

2021-06-29T05:49

2021-06-29T12:57

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В даркнете начали продавать поддельные QR-коды для посещения общепита, рассказал РИА Новости директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.В среднем это стоит 11 тысяч рублей.С 28 июня столичные кафе и рестораны разрешили посещать только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить его можно в электронной медкарте в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", на ресурсах mos.ru, mos.ru/qr, "Госуслуги", "Госуслуги. Стоп коронавирус", а также в регистратуре или инфомате городской поликлиники."Специалисты <...> нашли на теневых форумах по меньшей мере десять объявлений о продаже QR-пропусков. Данные объявления были опубликованы еще в мае. Изначально в них размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных "Госуслуг". Однако после решения московских властей ввести QR-коды злоумышленники отредактировали описание", — рассказал Волошин.По информации компании, на различных форумах удалось найти не менее 50 положительных отзывов тех, кто воспользовался нелегальной услугой.Волошин также предположил, что в скором времени могут появиться приложения для генерации фейковых QR-кодов, а также программы для выявления фальшивых изображений."Систему только запустили, и пока проверка QR-кодов будет осуществляться в ручном режиме. По всей видимости, сотрудники заведения будут проверять код с помощью обычной камеры смартфона и при высоком потоке клиентов легко могут не заметить, что код ведет на вредоносный ресурс", — пояснил эксперт.Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что за покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса можно получить до года лишения свободы, а за использование — до двух лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/kod-1738939530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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