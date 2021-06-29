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Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе в Москве
Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе в Москве - РИА Новости, 29.06.2021
Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе в Москве
В даркнете начали продавать поддельные QR-коды для посещения общепита, рассказал РИА Новости директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T05:49
2021-06-29T12:57
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В даркнете начали продавать поддельные QR-коды для посещения общепита, рассказал РИА Новости директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.В среднем это стоит 11 тысяч рублей.С 28 июня столичные кафе и рестораны разрешили посещать только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить его можно в электронной медкарте в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", на ресурсах mos.ru, mos.ru/qr, "Госуслуги", "Госуслуги. Стоп коронавирус", а также в регистратуре или инфомате городской поликлиники."Специалисты &lt;...&gt; нашли на теневых форумах по меньшей мере десять объявлений о продаже QR-пропусков. Данные объявления были опубликованы еще в мае. Изначально в них размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных "Госуслуг". Однако после решения московских властей ввести QR-коды злоумышленники отредактировали описание", — рассказал Волошин.По информации компании, на различных форумах удалось найти не менее 50 положительных отзывов тех, кто воспользовался нелегальной услугой.Волошин также предположил, что в скором времени могут появиться приложения для генерации фейковых QR-кодов, а также программы для выявления фальшивых изображений."Систему только запустили, и пока проверка QR-кодов будет осуществляться в ручном режиме. По всей видимости, сотрудники заведения будут проверять код с помощью обычной камеры смартфона и при высоком потоке клиентов легко могут не заметить, что код ведет на вредоносный ресурс", — пояснил эксперт.Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что за покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса можно получить до года лишения свободы, а за использование — до двух лет.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе в Москве
05:49 29.06.2021 (обновлено: 12:57 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода в Москве
Проверка QR-кода в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Поддельные QR-коды для посещения кафе и ресторанов в Москве выставили на продажу в даркнете

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В даркнете начали продавать поддельные QR-коды для посещения общепита, рассказал РИА Новости директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.
В среднем это стоит 11 тысяч рублей.
С 28 июня столичные кафе и рестораны разрешили посещать только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить его можно в электронной медкарте в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", на ресурсах mos.ru, mos.ru/qr, "Госуслуги", "Госуслуги. Стоп коронавирус", а также в регистратуре или инфомате городской поликлиники.
"Специалисты <...> нашли на теневых форумах по меньшей мере десять объявлений о продаже QR-пропусков. Данные объявления были опубликованы еще в мае. Изначально в них размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных "Госуслуг". Однако после решения московских властей ввести QR-коды злоумышленники отредактировали описание", — рассказал Волошин.
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Вчера, 17:43В России
В Москве выдали почти 2,5 миллиона QR-кодов
По информации компании, на различных форумах удалось найти не менее 50 положительных отзывов тех, кто воспользовался нелегальной услугой.
Волошин также предположил, что в скором времени могут появиться приложения для генерации фейковых QR-кодов, а также программы для выявления фальшивых изображений.
"Систему только запустили, и пока проверка QR-кодов будет осуществляться в ручном режиме. По всей видимости, сотрудники заведения будут проверять код с помощью обычной камеры смартфона и при высоком потоке клиентов легко могут не заметить, что код ведет на вредоносный ресурс", — пояснил эксперт.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что за покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса можно получить до года лишения свободы, а за использование — до двух лет.
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