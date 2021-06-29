https://ria.ru/20210629/moschnost-1739078364.html

"Газпром" отказался увеличивать транзит через Украину в июле

"Газпром" отказался увеличивать транзит через Украину в июле - РИА Новости, 29.06.2021

"Газпром" отказался увеличивать транзит через Украину в июле

"Газпром" не стал бронировать на июль дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:53

2021-06-29T16:53

2021-06-29T17:40

россия

северный поток

газпром

украина

в мире

экономика

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на июль дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.На аукционе размещались еще 63,7 миллиона кубометров в сутки, которые, как считали участники рынка, могли бы потребоваться российской компании из-за скорого ремонта на своих экспортных магистралях. На июль назначены плановые работы на "Северном потоке" (13-23 числа) и на трубопроводе "Ямал — Европа" (6-10). Снижение поставок газа из-за запланированных ремонтных работ на этих газотранспортных путях может оказать дополнительное влияние на европейский рынок, где сейчас наблюдается повышенный спрос и стагнирует закачка газа в подземные хранилища (ПХГ).При этом концерн 21 июня выкупил весь объем транзита на июль — 15 миллионов кубометров в сутки, как и в предыдущие месяцы.Таким образом, ежесуточный объем прокачки в рамках контрактных обязательств компании перед украинской стороной в текущем году составляет около 109 миллионов кубометров. С учетом дополнительного бронирования "Газпром" прокачивает в июне примерно 124 миллиона кубометров в сутки, в июле ожидается такой же объем. Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.

https://ria.ru/20210628/gazoprovod-1738864792.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210627/ssha-1738782054.html

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россия, северный поток, газпром, украина, в мире, экономика