https://ria.ru/20210629/minzdrav-1739010817.html
Минздрав подготовил проект об учете вакцинации при госпитализации
Минздрав подготовил проект об учете вакцинации при госпитализации - РИА Новости, 29.06.2021
Минздрав подготовил проект об учете вакцинации при госпитализации
Минздрав России предлагает учитывать сведения о вакцинации от COVID-19 при плановой госпитализации пациентов, следует из проекта приказа Министерства... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T10:59
2021-06-29T10:59
2021-06-29T11:09
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минздрав России предлагает учитывать сведения о вакцинации от COVID-19 при плановой госпитализации пациентов, следует из проекта приказа Министерства здравоохранения, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов."Проектом приказа предусмотрено при госпитализации пациентов в медицинские организации, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в плановой форме, а также при приеме в медицинские организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение, учитывать сведения о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (при наличии), в целях создания в указанных медицинских организациях комфортных условий для пациентов, которым проведена вакцинация против коронавирусной инфекции", - говорится в пояснительной записке к проекту.Проект приказа регулирует вопросы, связанные с организацией работы медицинских организаций, для реализации мер профилактики и снижения рисков распространения COVID-19, отмечается в пояснительной записке.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210624/gospitalizatsiya-1738508652.html
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российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
Минздрав подготовил проект об учете вакцинации при госпитализации
10:59 29.06.2021 (обновлено: 11:09 29.06.2021)
Минздрав подготовил проект об учете данных о вакцинации при решении о плановой госпитализации