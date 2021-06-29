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Наука
https://ria.ru/20210629/microsoft-1739020618.html
Microsoft отказалась от завышенных требований к компьютеру для Windows 11
Microsoft отказалась от завышенных требований к компьютеру для Windows 11 - РИА Новости, 29.06.2021
Microsoft отказалась от завышенных требований к компьютеру для Windows 11
Microsoft протестирует на совместимость с Windows 11 старые процессоры Intel и AMD. О минимальных технических требованиях сообщается в официальном блоге... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:56
2021-06-29T11:56
наука
windows
microsoft corporation
технологии
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Microsoft протестирует на совместимость с Windows 11 старые процессоры Intel и AMD. О минимальных технических требованиях сообщается в официальном блоге корпорации.Изначально Microsoft требовала от компьютера, который можно обновить до новой ОС, процессоры от AMD Ryzen 2000 и Intel 8-го поколения и выше. То есть, практически все компьютеры и ноутбуке старше 2018 года оставались бы без обновления.Теперь же в Редмонде рассматривают дать Windows 11 и тем пользователям, компьютеры которых построены на AMD Ryzen 1xxx и Intel Kaby Lake (7gen). Последние чипы практически идентичны своим предшественникам, так что и шестое поколение Intel Core скорее всего тоже получит новую Windows.Операционная система Windows 11 отличается довольно высокими техническими требованиями, которые предъявляются к компьютеру — быстрый накопитель от 64 ГБ, монитор разрешением выше 720p и криптопроцессор TPM.
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windows, microsoft corporation, технологии

Microsoft отказалась от завышенных требований к компьютеру для Windows 11

11:56 29.06.2021
 
© MicrosoftWindows 11
Windows 11
© Microsoft
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Microsoft протестирует на совместимость с Windows 11 старые процессоры Intel и AMD. О минимальных технических требованиях сообщается в официальном блоге корпорации.
Изначально Microsoft требовала от компьютера, который можно обновить до новой ОС, процессоры от AMD Ryzen 2000 и Intel 8-го поколения и выше. То есть, практически все компьютеры и ноутбуке старше 2018 года оставались бы без обновления.
Теперь же в Редмонде рассматривают дать Windows 11 и тем пользователям, компьютеры которых построены на AMD Ryzen 1xxx и Intel Kaby Lake (7gen). Последние чипы практически идентичны своим предшественникам, так что и шестое поколение Intel Core скорее всего тоже получит новую Windows.
Операционная система Windows 11 отличается довольно высокими техническими требованиями, которые предъявляются к компьютеру — быстрый накопитель от 64 ГБ, монитор разрешением выше 720p и криптопроцессор TPM.
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