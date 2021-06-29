https://ria.ru/20210629/meropriyatiya-1739073606.html

Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий

Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий - РИА Новости, 29.06.2021

Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий

Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра Михаила Мишустина поддержать проект постановления Роспотребнадзора об обязательном соблюдении... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:33

2021-06-29T16:33

2021-06-29T17:01

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра Михаила Мишустина поддержать проект постановления Роспотребнадзора об обязательном соблюдении санитарных требований при проведении массовых мероприятий в РФ в особых условиях эпидемии, поскольку сейчас многие из них проходят без масок и социальной дистанции."Хотела попросить вас поддержать наше предложение, состоит оно вот в чем. Буквально в последнюю неделю наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии в методических рекомендациях", - сказала Попова в ходе президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.Он добавила, что массовые мероприятия проводятся в тех субъектах, "где эпидемиологическая обстановка не позволяет такие вещи проводить"."Мало того, и политические мероприятия в закрытых помещения проводятся без соблюдения должных требований: без масок, без соблюдения социальной дистанции. Все это транслируют наши видеоканалы, и я категорически не готова с этим согласиться, это неправильно, подвергать риску здоровье населения в сегодняшнем дне недопустимо, как собственно и всегда", - подчеркнула Попова.По ее словам, Роспотребнадзор подготовил проект постановления главного государственного санитарного врача, в котором указаны требования по соблюдению "всех правил в зависимости от эпидемиологической ситуации, от уровня заболеваемости и целого ряда показателей в разных субъектах РФ"."Прошу вашего поручения для того, чтобы этот документ стал реально действенным и чтобы мы могли бы сохранять здоровье населения, не допуская проведения такого рода мероприятий в особых условиях эпидемии", - резюмировала Попова.

https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739072962.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, михаил мишустин, общество, коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)