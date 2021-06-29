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Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий
Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий - РИА Новости, 29.06.2021
Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий
Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра Михаила Мишустина поддержать проект постановления Роспотребнадзора об обязательном соблюдении... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:33
2021-06-29T17:01
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра Михаила Мишустина поддержать проект постановления Роспотребнадзора об обязательном соблюдении санитарных требований при проведении массовых мероприятий в РФ в особых условиях эпидемии, поскольку сейчас многие из них проходят без масок и социальной дистанции."Хотела попросить вас поддержать наше предложение, состоит оно вот в чем. Буквально в последнюю неделю наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии в методических рекомендациях", - сказала Попова в ходе президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.Он добавила, что массовые мероприятия проводятся в тех субъектах, "где эпидемиологическая обстановка не позволяет такие вещи проводить"."Мало того, и политические мероприятия в закрытых помещения проводятся без соблюдения должных требований: без масок, без соблюдения социальной дистанции. Все это транслируют наши видеоканалы, и я категорически не готова с этим согласиться, это неправильно, подвергать риску здоровье населения в сегодняшнем дне недопустимо, как собственно и всегда", - подчеркнула Попова.По ее словам, Роспотребнадзор подготовил проект постановления главного государственного санитарного врача, в котором указаны требования по соблюдению "всех правил в зависимости от эпидемиологической ситуации, от уровня заболеваемости и целого ряда показателей в разных субъектах РФ"."Прошу вашего поручения для того, чтобы этот документ стал реально действенным и чтобы мы могли бы сохранять здоровье населения, не допуская проведения такого рода мероприятий в особых условиях эпидемии", - резюмировала Попова.
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коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, михаил мишустин, общество, коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий
16:33 29.06.2021 (обновлено: 17:01 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк

Попова попросила Мишустина поддержать проект о запрете массовых мероприятий в России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра Михаила Мишустина поддержать проект постановления Роспотребнадзора об обязательном соблюдении санитарных требований при проведении массовых мероприятий в РФ в особых условиях эпидемии, поскольку сейчас многие из них проходят без масок и социальной дистанции.
"Хотела попросить вас поддержать наше предложение, состоит оно вот в чем. Буквально в последнюю неделю наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии в методических рекомендациях", - сказала Попова в ходе президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
Он добавила, что массовые мероприятия проводятся в тех субъектах, "где эпидемиологическая обстановка не позволяет такие вещи проводить".
"Мало того, и политические мероприятия в закрытых помещения проводятся без соблюдения должных требований: без масок, без соблюдения социальной дистанции. Все это транслируют наши видеоканалы, и я категорически не готова с этим согласиться, это неправильно, подвергать риску здоровье населения в сегодняшнем дне недопустимо, как собственно и всегда", - подчеркнула Попова.
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По ее словам, Роспотребнадзор подготовил проект постановления главного государственного санитарного врача, в котором указаны требования по соблюдению "всех правил в зависимости от эпидемиологической ситуации, от уровня заболеваемости и целого ряда показателей в разных субъектах РФ".
"Прошу вашего поручения для того, чтобы этот документ стал реально действенным и чтобы мы могли бы сохранять здоровье населения, не допуская проведения такого рода мероприятий в особых условиях эпидемии", - резюмировала Попова.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбществоКоронавирус в РоссииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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