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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20210629/mendeleev-1739017545.html
Как Менделеев летал на шаре в затмение Солнца. Легенды и реальная история
Как Менделеев летал на шаре в затмение Солнца. Легенды и реальная история - РИА Новости, 29.06.2021
Как Менделеев летал на шаре в затмение Солнца. Легенды и реальная история
Зрители ждали конца света, а Менделеев боялся, что его примут за чёрта: в 1887 г. он управлял воздушным шаром в момент затмения Солнца. Какие легенды об этом ходили? Правда ли “Менделеев изобрел водку” и “украл секрет пороха”? Рассказываем в 123-ю годовщину начала занятий в Московском Промышленном училище, которое позже стало РХТУ им. Менделеева.
2021-06-29T12:00
2021-06-29T12:00
какая-то мистика
подкаст
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Как Менделеев летал на шаре в затмение Солнца. Легенды и реальная история
Зрители ждали конца света, а Менделеев боялся, что его примут за чёрта: в 1887 г. он управлял воздушным шаром в момент затмения Солнца. Какие легенды об этом ходили? Правда ли “Менделеев изобрел водку” и “украл секрет пороха”? Рассказываем в 123-ю годовщину начала занятий в Московском Промышленном училище, которое позже стало РХТУ им. Менделеева.
audio/mpeg
Как Менделеев летал на шаре в затмение Солнца. Легенды и реальная история
Зрители ждали конца света, а Менделеев боялся, что его примут за чёрта: в 1887 г. он управлял воздушным шаром в момент затмения Солнца. Какие легенды об этом ходили? Правда ли “Менделеев изобрел водку” и “украл секрет пороха”? Рассказываем в 123-ю годовщину начала занятий в Московском Промышленном училище, которое позже стало РХТУ им. Менделеева.
audio/mpeg
О самых известных легендах о Менделееве, и о его рискованном полёте в одиночку на воздушном шаре рассказывает телеведущий, экскурсовод и автор книг “Подмосковье с Михаилом Жебраком” и “Пешком по Подмосковью” Михаил Жебрак.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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96
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аудио, подкаст

Как Менделеев летал на шаре в затмение Солнца. Легенды и реальная история

12:00 29.06.2021
 
Какая-то мистика
Как Менделеев летал на шаре в затмение Солнца. Легенды и реальная история
12:00
Читать ria.ru в
Зрители ждали конца света, а Менделеев боялся, что его примут за чёрта: в 1887 г. он управлял воздушным шаром в момент затмения Солнца. Какие легенды об этом ходили? Правда ли “Менделеев изобрел водку” и “украл секрет пороха”? Рассказываем в 123-ю годовщину начала занятий в Московском Промышленном училище, которое позже стало РХТУ им. Менделеева.
О самых известных легендах о Менделееве, и о его рискованном полёте в одиночку на воздушном шаре рассказывает телеведущий, экскурсовод и автор книг “Подмосковье с Михаилом Жебраком” и “Пешком по Подмосковью” Михаил Жебрак.
Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Редактор Наталия Шашина
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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