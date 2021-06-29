https://ria.ru/20210629/mendeleev-1739017545.html

Как Менделеев летал на шаре в затмение Солнца. Легенды и реальная история

Как Менделеев летал на шаре в затмение Солнца. Легенды и реальная история - РИА Новости, 29.06.2021

Как Менделеев летал на шаре в затмение Солнца. Легенды и реальная история

Зрители ждали конца света, а Менделеев боялся, что его примут за чёрта: в 1887 г. он управлял воздушным шаром в момент затмения Солнца. Какие легенды об этом ходили? Правда ли “Менделеев изобрел водку” и “украл секрет пороха”? Рассказываем в 123-ю годовщину начала занятий в Московском Промышленном училище, которое позже стало РХТУ им. Менделеева.

2021-06-29T12:00

2021-06-29T12:00

2021-06-29T12:00

какая-то мистика

подкаст

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Как Менделеев летал на шаре в затмение Солнца. Легенды и реальная история Зрители ждали конца света, а Менделеев боялся, что его примут за чёрта: в 1887 г. он управлял воздушным шаром в момент затмения Солнца. Какие легенды об этом ходили? Правда ли “Менделеев изобрел водку” и “украл секрет пороха”? Рассказываем в 123-ю годовщину начала занятий в Московском Промышленном училище, которое позже стало РХТУ им. Менделеева. audio/mpeg

Как Менделеев летал на шаре в затмение Солнца. Легенды и реальная история Зрители ждали конца света, а Менделеев боялся, что его примут за чёрта: в 1887 г. он управлял воздушным шаром в момент затмения Солнца. Какие легенды об этом ходили? Правда ли “Менделеев изобрел водку” и “украл секрет пороха”? Рассказываем в 123-ю годовщину начала занятий в Московском Промышленном училище, которое позже стало РХТУ им. Менделеева. audio/mpeg

О самых известных легендах о Менделееве, и о его рискованном полёте в одиночку на воздушном шаре рассказывает телеведущий, экскурсовод и автор книг “Подмосковье с Михаилом Жебраком” и “Пешком по Подмосковью” Михаил Жебрак.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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