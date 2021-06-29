https://ria.ru/20210629/medvedev-1739016552.html
Медведев отметил лидирующую роль АСЕАН в решении региональных проблем
Медведев отметил лидирующую роль АСЕАН в решении региональных проблем - РИА Новости, 29.06.2021
Медведев отметил лидирующую роль АСЕАН в решении региональных проблем
Россия поддерживает лидирующую роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в решении региональных проблем, считает неправильным создание иных... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:30
2021-06-29T11:30
2021-06-29T11:30
россия
юго-восточная азия
дмитрий медведев
единая россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736155338_0:29:2944:1685_1920x0_80_0_0_045a57903475edd99bb18ab7f8c1c380.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия поддерживает лидирующую роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в решении региональных проблем, считает неправильным создание иных структур, заявил председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Во вторник Медведев проводит круглый стол с представителями партий-партнеров из стран АСЕАН о роли ответственных политических сил в укреплении архитектуры безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе."Наша страна неизменно поддерживает лидирующую роль ассоциации в решении ключевых региональных проблем. Действительно, мы это стараемся делать не на словах, а на деле... Хотя, в последнее время на страны оказывается значительное влияние, отдельные государства пытаются это делать, в том числе путем создания или формирования параллельных структур... когда создаются параллельно действующие структуры, но по западным лекалам. Мы считаем, что это неправильно", - сказал Медведев в ходе круглого стола.По его словам, подобные структуры "обычно действуют для того, чтобы сдерживать развитие, а не расширять взаимодействие".
https://ria.ru/20200911/asean-1577087691.html
https://ria.ru/20200730/1575160143.html
россия
юго-восточная азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736155338_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_cc8a1b363e5f36850e6b9a2e85d9bb08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юго-восточная азия, дмитрий медведев, единая россия, в мире
Медведев отметил лидирующую роль АСЕАН в решении региональных проблем
Медведев заявил, что Россия поддерживает лидирующую роль АСЕАН в решении региональных проблем