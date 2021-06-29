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Медведев отметил лидирующую роль АСЕАН в решении региональных проблем
Медведев отметил лидирующую роль АСЕАН в решении региональных проблем - РИА Новости, 29.06.2021
Медведев отметил лидирующую роль АСЕАН в решении региональных проблем
Россия поддерживает лидирующую роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в решении региональных проблем, считает неправильным создание иных... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:30
2021-06-29T11:30
россия
юго-восточная азия
дмитрий медведев
единая россия
в мире
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия поддерживает лидирующую роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в решении региональных проблем, считает неправильным создание иных структур, заявил председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Во вторник Медведев проводит круглый стол с представителями партий-партнеров из стран АСЕАН о роли ответственных политических сил в укреплении архитектуры безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе."Наша страна неизменно поддерживает лидирующую роль ассоциации в решении ключевых региональных проблем. Действительно, мы это стараемся делать не на словах, а на деле... Хотя, в последнее время на страны оказывается значительное влияние, отдельные государства пытаются это делать, в том числе путем создания или формирования параллельных структур... когда создаются параллельно действующие структуры, но по западным лекалам. Мы считаем, что это неправильно", - сказал Медведев в ходе круглого стола.По его словам, подобные структуры "обычно действуют для того, чтобы сдерживать развитие, а не расширять взаимодействие".
https://ria.ru/20200911/asean-1577087691.html
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россия, юго-восточная азия, дмитрий медведев, единая россия, в мире
Медведев отметил лидирующую роль АСЕАН в решении региональных проблем
11:30 29.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Медведев заявил, что Россия поддерживает лидирующую роль АСЕАН в решении региональных проблем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия поддерживает лидирующую роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в решении региональных проблем, считает неправильным создание иных структур, заявил председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Во вторник Медведев проводит круглый стол с представителями партий-партнеров из стран АСЕАН о роли ответственных политических сил в укреплении архитектуры безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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"Наша страна неизменно поддерживает лидирующую роль ассоциации в решении ключевых региональных проблем. Действительно, мы это стараемся делать не на словах, а на деле... Хотя, в последнее время на страны оказывается значительное влияние, отдельные государства пытаются это делать, в том числе путем создания или формирования параллельных структур... когда создаются параллельно действующие структуры, но по западным лекалам. Мы считаем, что это неправильно", - сказал Медведев в ходе круглого стола.
По его словам, подобные структуры "обычно действуют для того, чтобы сдерживать развитие, а не расширять взаимодействие".
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