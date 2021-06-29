https://ria.ru/20210629/lyambda-1738987134.html

Названы особенности лямбда-штамма коронавируса

Названы особенности лямбда-штамма коронавируса - РИА Новости, 29.06.2021

Названы особенности лямбда-штамма коронавируса

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал в эфире "Радио 1" об особенностях лямбда-штамма коронавируса. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T04:06

2021-06-29T04:06

2021-06-29T04:06

распространение коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус covid-19

здоровье

аргентина

воз

эквадор

перу

общество

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал в эфире "Радио 1" об особенностях лямбда-штамма коронавируса.Лямбда-вариант изначально выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года. Предполагается, что эта версия патогена содержит несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности. Пока у ученых нет доказательств, что новый штамм провоцирует более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин.По словам Жемчугова, данный штамм является отражением естественного процесса мутации вируса. "Он изменяется, подстраивается под меняющиеся внешние условия. Новый штамм – как новая конструкция. Он более приспособлен, более устойчив, более заразен, более способен распространяться по миру", - указал специалист.Поэтому данный штамм, по его словам, будет быстрее заражать тех, кто еще не переболел и не вакцинировался. "Новая конструкция дает этому коронавирусу преимущество в размножении. Он начинает распространяться и вытеснять предыдущие. Думаю, что коронавирус "лямбда" постепенно вытеснит "дельту", - добавил вирусолог.Ранее в Великобритании зафиксировали случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает мутировать.

https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738865164.html

https://ria.ru/20210628/lyambda-shtamm-1738911131.html

аргентина

эквадор

перу

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владислав жемчугов, коронавирус covid-19, здоровье, аргентина, воз, эквадор, перу, общество