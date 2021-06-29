Названы особенности лямбда-штамма коронавируса
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Вирусолог Жемчугов назвал особенности лямбда-штамма коронавируса
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал в эфире "Радио 1" об особенностях лямбда-штамма коронавируса.
Лямбда-вариант изначально выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года. Предполагается, что эта версия патогена содержит несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности. Пока у ученых нет доказательств, что новый штамм провоцирует более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин.
По словам Жемчугова, данный штамм является отражением естественного процесса мутации вируса. "Он изменяется, подстраивается под меняющиеся внешние условия. Новый штамм – как новая конструкция. Он более приспособлен, более устойчив, более заразен, более способен распространяться по миру", - указал специалист.
Поэтому данный штамм, по его словам, будет быстрее заражать тех, кто еще не переболел и не вакцинировался.
"Новая конструкция дает этому коронавирусу преимущество в размножении. Он начинает распространяться и вытеснять предыдущие. Думаю, что коронавирус "лямбда" постепенно вытеснит "дельту", - добавил вирусолог.
Ранее в Великобритании зафиксировали случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает мутировать.