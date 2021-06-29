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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/lyambda-1738987134.html
Названы особенности лямбда-штамма коронавируса
Названы особенности лямбда-штамма коронавируса - РИА Новости, 29.06.2021
Названы особенности лямбда-штамма коронавируса
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал в эфире "Радио 1" об особенностях лямбда-штамма коронавируса. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T04:06
2021-06-29T04:06
распространение коронавируса
владислав жемчугов
коронавирус covid-19
здоровье
аргентина
воз
эквадор
перу
общество
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал в эфире "Радио 1" об особенностях лямбда-штамма коронавируса.Лямбда-вариант изначально выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года. Предполагается, что эта версия патогена содержит несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности. Пока у ученых нет доказательств, что новый штамм провоцирует более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин.По словам Жемчугова, данный штамм является отражением естественного процесса мутации вируса. "Он изменяется, подстраивается под меняющиеся внешние условия. Новый штамм – как новая конструкция. Он более приспособлен, более устойчив, более заразен, более способен распространяться по миру", - указал специалист.Поэтому данный штамм, по его словам, будет быстрее заражать тех, кто еще не переболел и не вакцинировался. "Новая конструкция дает этому коронавирусу преимущество в размножении. Он начинает распространяться и вытеснять предыдущие. Думаю, что коронавирус "лямбда" постепенно вытеснит "дельту", - добавил вирусолог.Ранее в Великобритании зафиксировали случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает мутировать.
https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738865164.html
https://ria.ru/20210628/lyambda-shtamm-1738911131.html
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владислав жемчугов, коронавирус covid-19, здоровье, аргентина, воз, эквадор, перу, общество
Названы особенности лямбда-штамма коронавируса
04:06 29.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Вирусолог Жемчугов назвал особенности лямбда-штамма коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал в эфире "Радио 1" об особенностях лямбда-штамма коронавируса.
Лямбда-вариант изначально выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года. Предполагается, что эта версия патогена содержит несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности. Пока у ученых нет доказательств, что новый штамм провоцирует более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин.
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 11:01Распространение коронавируса
Названы симптомы лямбда-штамма коронавируса
По словам Жемчугова, данный штамм является отражением естественного процесса мутации вируса. "Он изменяется, подстраивается под меняющиеся внешние условия. Новый штамм – как новая конструкция. Он более приспособлен, более устойчив, более заразен, более способен распространяться по миру", - указал специалист.
Поэтому данный штамм, по его словам, будет быстрее заражать тех, кто еще не переболел и не вакцинировался.
"Новая конструкция дает этому коронавирусу преимущество в размножении. Он начинает распространяться и вытеснять предыдущие. Думаю, что коронавирус "лямбда" постепенно вытеснит "дельту", - добавил вирусолог.
Ранее в Великобритании зафиксировали случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает мутировать.
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 15:06Распространение коронавируса
В "Векторе" не зафиксировали случаев заражения лямбда-штаммом в России
 
Распространение коронавирусаВладислав ЖемчуговКоронавирус COVID-19ЗдоровьеАргентинаВОЗЭквадорПеруОбщество
 
 
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