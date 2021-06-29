https://ria.ru/20210629/livan-1739005571.html

"Фатх" расследует ЧП с избиением корреспондента "Sputnik"

"Фатх" расследует ЧП с избиением корреспондента "Sputnik" - РИА Новости, 29.06.2021

"Фатх" расследует ЧП с избиением корреспондента "Sputnik"

Руководство движения "Фатх" предпримет меры для расследования в связи с избиением корреспондента агентства Sputnik Абеда Аль-Бай у посольства Палестины в... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T10:22

2021-06-29T10:22

2021-06-29T10:29

бейрут

в мире

фатх

палестина

ливан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739004609_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c609b4dd55601f02a04ef8c944f6796c.jpg

БЕЙРУТ, 29 июн - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Руководство движения "Фатх" предпримет меры для расследования в связи с избиением корреспондента агентства Sputnik Абеда Аль-Бай у посольства Палестины в понедельник в Бейруте, заявил РИА Новости представитель политического департамента движения "Фатх" в Ливане Махмуд Саид.В понедельник вечером на акции сторонников палестинского движения "Фатх" и их оппонентов на Аль-Бай напали и попытались отобрать камеру. По словам самого корреспондента, группа людей начала бить по голове и телу, несмотря на то, что он объяснял, что он журналист."На данный момент я не располагаю информацией по данному вопросу. Мне надо минут 30, чтобы войти в курс дела. Но изначально мы поддерживаем свободу СМИ и против каких-либо притеснений журналистов. Произошедшее абсолютно неприемлемо. Необходимо разобраться в том, что произошло, и узнать, это были наши люди или нет", - сказал Саид.По словам представителя движения, не исключено, что на месте демонстрации были провокаторы, которые пытаются дискредитировать репутацию "Фатх" и посольства. "Я еще раз хочу отметить, что мы против притеснений журналистов и мы проясним ситуацию", - заверил он.

https://ria.ru/20210629/izbienie-1738981027.html

https://ria.ru/20210430/kirgiziya-1730648251.html

бейрут

палестина

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры нападения на корреспондента Sputnik в Бейруте Корреспондента российского агентства Sputnik Абеда Аль-Бай в Бейруте избили на акции сторонников движения "Фатх". Журналист снимал у посольства Палестины митинг в поддержку президента автономии Махмуда Аббаса. 2021-06-29T10:22 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бейрут, в мире, фатх, палестина, ливан