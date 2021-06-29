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"Фатх" расследует ЧП с избиением корреспондента "Sputnik"
"Фатх" расследует ЧП с избиением корреспондента "Sputnik" - РИА Новости, 29.06.2021
"Фатх" расследует ЧП с избиением корреспондента "Sputnik"
Руководство движения "Фатх" предпримет меры для расследования в связи с избиением корреспондента агентства Sputnik Абеда Аль-Бай у посольства Палестины в... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T10:22
2021-06-29T10:22
2021-06-29T10:29
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БЕЙРУТ, 29 июн - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Руководство движения "Фатх" предпримет меры для расследования в связи с избиением корреспондента агентства Sputnik Абеда Аль-Бай у посольства Палестины в понедельник в Бейруте, заявил РИА Новости представитель политического департамента движения "Фатх" в Ливане Махмуд Саид.В понедельник вечером на акции сторонников палестинского движения "Фатх" и их оппонентов на Аль-Бай напали и попытались отобрать камеру. По словам самого корреспондента, группа людей начала бить по голове и телу, несмотря на то, что он объяснял, что он журналист."На данный момент я не располагаю информацией по данному вопросу. Мне надо минут 30, чтобы войти в курс дела. Но изначально мы поддерживаем свободу СМИ и против каких-либо притеснений журналистов. Произошедшее абсолютно неприемлемо. Необходимо разобраться в том, что произошло, и узнать, это были наши люди или нет", - сказал Саид.По словам представителя движения, не исключено, что на месте демонстрации были провокаторы, которые пытаются дискредитировать репутацию "Фатх" и посольства. "Я еще раз хочу отметить, что мы против притеснений журналистов и мы проясним ситуацию", - заверил он.
https://ria.ru/20210629/izbienie-1738981027.html
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Кадры нападения на корреспондента Sputnik в Бейруте
Корреспондента российского агентства Sputnik Абеда Аль-Бай в Бейруте избили на акции сторонников движения "Фатх". Журналист снимал у посольства Палестины митинг в поддержку президента автономии Махмуда Аббаса.
2021-06-29T10:22
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"Фатх" расследует ЧП с избиением корреспондента "Sputnik"
10:22 29.06.2021 (обновлено: 10:29 29.06.2021)
"Фатх" расследует ЧП с избиением корреспондента "Sputnik" у посольства Палестины в Ливане
БЕЙРУТ, 29 июн - РИА Новости, Михаил Алаеддин.
Руководство движения "Фатх
" предпримет меры для расследования в связи с избиением корреспондента агентства Sputnik Абеда Аль-Бай у посольства Палестины
в понедельник в Бейруте
, заявил РИА Новости представитель политического департамента движения "Фатх" в Ливане Махмуд Саид.
В понедельник вечером на акции сторонников палестинского движения "Фатх" и их оппонентов на Аль-Бай напали и попытались отобрать камеру. По словам самого корреспондента, группа людей начала бить по голове и телу, несмотря на то, что он объяснял, что он журналист.
"На данный момент я не располагаю информацией по данному вопросу. Мне надо минут 30, чтобы войти в курс дела. Но изначально мы поддерживаем свободу СМИ и против каких-либо притеснений журналистов. Произошедшее абсолютно неприемлемо. Необходимо разобраться в том, что произошло, и узнать, это были наши люди или нет", - сказал Саид.
По словам представителя движения, не исключено, что на месте демонстрации были провокаторы, которые пытаются дискредитировать репутацию "Фатх" и посольства. "Я еще раз хочу отметить, что мы против притеснений журналистов и мы проясним ситуацию", - заверил он.