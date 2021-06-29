https://ria.ru/20210629/lechenie-1739019010.html

Правительство направит средства на лечение тяжелых заболеваний у детей

Правительство направит средства на лечение тяжелых заболеваний у детей - РИА Новости, 29.06.2021

Правительство направит средства на лечение тяжелых заболеваний у детей

Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин направит почти 18 миллиардов рублей на препараты для лечения тяжелых заболеваний у детей, деньги... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:45

2021-06-29T11:45

2021-06-29T11:57

россия

владимир путин

фонд "круг добра"

здоровье - общество

михаил мишустин

правительство рф

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин направит почти 18 миллиардов рублей на препараты для лечения тяжелых заболеваний у детей, деньги поступят в фонд "Круг добра"."Подписано распоряжение правительства о направлении почти 18 миллиардов рублей на лекарства для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Средства поступят в фонд "Круг добра", который создан по инициативе президента, чтобы оперативно закупать необходимые препараты и быстро доставлять их маленьким пациентам", - сообщил Мишустин во вторник на заседании кабмина.Он уточнил, что это уже третий такой транш."При поддержке фонда, который существует около полугода, дорогостоящее лечение получили уже более тысячи детей, и такая работа будет продолжена", - заявил премьер.Фонд "Круг добра" был создан в январе указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.

https://ria.ru/20210611/lekarstva-1736601619.html

https://ria.ru/20210415/lekarstva-1728362244.html

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россия, владимир путин, фонд "круг добра", здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф, общество