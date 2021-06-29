https://ria.ru/20210629/lechenie-1739019010.html
Правительство направит средства на лечение тяжелых заболеваний у детей
Правительство направит средства на лечение тяжелых заболеваний у детей - РИА Новости, 29.06.2021
Правительство направит средства на лечение тяжелых заболеваний у детей
Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин направит почти 18 миллиардов рублей на препараты для лечения тяжелых заболеваний у детей, деньги... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:45
2021-06-29T11:45
2021-06-29T11:57
россия
владимир путин
фонд "круг добра"
здоровье - общество
михаил мишустин
правительство рф
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин направит почти 18 миллиардов рублей на препараты для лечения тяжелых заболеваний у детей, деньги поступят в фонд "Круг добра"."Подписано распоряжение правительства о направлении почти 18 миллиардов рублей на лекарства для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Средства поступят в фонд "Круг добра", который создан по инициативе президента, чтобы оперативно закупать необходимые препараты и быстро доставлять их маленьким пациентам", - сообщил Мишустин во вторник на заседании кабмина.Он уточнил, что это уже третий такой транш."При поддержке фонда, который существует около полугода, дорогостоящее лечение получили уже более тысячи детей, и такая работа будет продолжена", - заявил премьер.Фонд "Круг добра" был создан в январе указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.
https://ria.ru/20210611/lekarstva-1736601619.html
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россия, владимир путин, фонд "круг добра", здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф, общество
Правительство направит средства на лечение тяжелых заболеваний у детей
11:45 29.06.2021 (обновлено: 11:57 29.06.2021)
Правительство направит 18 миллиардов рублей на лечение тяжелых заболеваний у детей