https://ria.ru/20210629/lager-1739103966.html
СК завел два дела о халатности по нарушениям в лагере под Петербургом
СК завел два дела о халатности по нарушениям в лагере под Петербургом - РИА Новости, 29.06.2021
СК завел два дела о халатности по нарушениям в лагере под Петербургом
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на оперативном совещании дал ряд поручений руководителю СУСК по Ленинградской области Сергею... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T18:41
2021-06-29T18:41
2021-06-29T19:44
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ленинградская область
приозерский район
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на оперативном совещании дал ряд поручений руководителю СУСК по Ленинградской области Сергею Сазину по делу об оказании небезопасных услуг в детском лагере "Мечта", сообщается на сайте ведомства."Так, главой СК России дан ряд поручений руководителю СУСК России по Ленинградской области Сергею Сазину по уголовному делу, возбужденному в связи с оказанием не отвечающих требованиям безопасности услуг отдыхающим в детском оздоровительном лагере "Мечта" в Приозерском районе Ленинградской области (п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.Кроме того, от подчиненных в регионе глава СК РФ потребовал всесторонней правовой оценки действий или бездействия должностных лиц контролирующих и иных органов, которые должны были отслеживать состояние дел в организации."Касаясь организации детского отдыха, Александр Бастрыкин добавил, что необходимо уделять внимание фактическому положению дел в детских лагерях, выявлять причины происшествий, давать правовую оценку действиям организаторов такого отдыха и должностных лиц контролирующих органов на местах", - добавляется в сообщении.На сотрудников регионального Роспотребнадзора и администрации района, открывших лагерь "Мечта" в Ленинградской области, завели дела о халатности."По результатам проведенных следственных действий возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего контроля за качеством и безопасностью услуг, оказываемых в ДОЛ "Мечта", со стороны должностных лиц территориального подразделения Роспотребнадзора по Ленинградской области и администрации Московского района Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.По данным СК, должностные лица проверяли лагерь перед открытием и не проконтролировали готовность учреждения к полноценному отдыху и оздоровлению детей. Они также допустили работу лагеря, где несовершеннолетним оказывались услуги ненадлежащим образом.Отмечается, что надлежащая воспитательная работа в лагере не велась, там не было квалифицированных специалистов и воспитателей. В связи с этом детям не организовали должный досуг и не контролировали их поведение. Кроме того, некоторые отдыхающие дети состояли на профилактических учетах в органах внутренних дел и "систематически допускались факты противоправного поведения в отношении других детей".В процессе следствия региональный Роспотребнадзор провел выездную проверку лагеря, по результатам которой установил множество грубых нарушений требования санитарного законодательства, которые создавали реальную угрозу жизни и здоровью детей. Так, у персонала не было санитарных книжек и тестирования на COVID-19. В связи с этим суд приостановил деятельности лагеря на 90 дней. Однако суд второй инстанции 28 июня отменил решение о закрытии лагеря. Следствие инициировало обжалование судебных решений об отмене приостановления деятельности лагеря."Губернатору Ленинградской области внесено представление о выявленных нарушениях и исключении детского оздоровительного лагеря "Мечта" из реестра лагерей Ленинградской области", - добавляется в сообщении.Ранее ряд СМИ сообщил, что родители забирают своих детей из ДОЛ "Мечта" после рассказов о том, что за порядком некому наблюдать - нет ни вожатых, ни воспитателей. Позднее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после того, как воспитанники детского лагеря в Приозерском районе Ленинградской области не получили организованного отдыха.
https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739104449.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ленинградская область, приозерский район, происшествия
СК завел два дела о халатности по нарушениям в лагере под Петербургом
18:41 29.06.2021 (обновлено: 19:44 29.06.2021)
СК возбудил еще два дела о халатности чиновников из-за ситуации в лагере под Петербургом
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
на оперативном совещании дал ряд поручений руководителю СУСК по Ленинградской области Сергею Сазину по делу об оказании небезопасных услуг в детском лагере "Мечта", сообщается на сайте ведомства.
"Так, главой СК
России дан ряд поручений руководителю СУСК России
по Ленинградской области Сергею Сазину по уголовному делу, возбужденному в связи с оказанием не отвечающих требованиям безопасности услуг отдыхающим в детском оздоровительном лагере "Мечта" в Приозерском районе Ленинградской области
(п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Кроме того, от подчиненных в регионе глава СК РФ потребовал всесторонней правовой оценки действий или бездействия должностных лиц контролирующих и иных органов, которые должны были отслеживать состояние дел в организации.
"Касаясь организации детского отдыха, Александр Бастрыкин добавил, что необходимо уделять внимание фактическому положению дел в детских лагерях, выявлять причины происшествий, давать правовую оценку действиям организаторов такого отдыха и должностных лиц контролирующих органов на местах", - добавляется в сообщении.
На сотрудников регионального Роспотребнадзора
и администрации района, открывших лагерь "Мечта" в Ленинградской области, завели дела о халатности.
"По результатам проведенных следственных действий возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего контроля за качеством и безопасностью услуг, оказываемых в ДОЛ "Мечта", со стороны должностных лиц территориального подразделения Роспотребнадзора по Ленинградской области и администрации Московского района Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
По данным СК, должностные лица проверяли лагерь перед открытием и не проконтролировали готовность учреждения к полноценному отдыху и оздоровлению детей. Они также допустили работу лагеря, где несовершеннолетним оказывались услуги ненадлежащим образом.
Отмечается, что надлежащая воспитательная работа в лагере не велась, там не было квалифицированных специалистов и воспитателей. В связи с этом детям не организовали должный досуг и не контролировали их поведение. Кроме того, некоторые отдыхающие дети состояли на профилактических учетах в органах внутренних дел и "систематически допускались факты противоправного поведения в отношении других детей".
В процессе следствия региональный Роспотребнадзор провел выездную проверку лагеря, по результатам которой установил множество грубых нарушений требования санитарного законодательства, которые создавали реальную угрозу жизни и здоровью детей. Так, у персонала не было санитарных книжек и тестирования на COVID-19. В связи с этим суд приостановил деятельности лагеря на 90 дней. Однако суд второй инстанции 28 июня отменил решение о закрытии лагеря. Следствие инициировало обжалование судебных решений об отмене приостановления деятельности лагеря.
"Губернатору Ленинградской области внесено представление о выявленных нарушениях и исключении детского оздоровительного лагеря "Мечта" из реестра лагерей Ленинградской области", - добавляется в сообщении.
Ранее ряд СМИ сообщил, что родители забирают своих детей из ДОЛ "Мечта" после рассказов о том, что за порядком некому наблюдать - нет ни вожатых, ни воспитателей. Позднее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после того, как воспитанники детского лагеря в Приозерском районе Ленинградской области не получили организованного отдыха.