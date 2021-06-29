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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210629/kurs-1739057035.html
Официальный курс евро на среду вырос на четыре копейки
Официальный курс евро на среду вырос на четыре копейки - РИА Новости, 29.06.2021
Официальный курс евро на среду вырос на четыре копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 3,69 копейки, до 86,2026 рубля, курс доллара - на 19,46 копейки, до 72,3723 рубля, следует РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:10
2021-06-29T15:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 3,69 копейки, до 86,2026 рубля, курс доллара - на 19,46 копейки, до 72,3723 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 12,36 копейки, составив 78,5959 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
Официальный курс евро на среду вырос на четыре копейки
15:10 29.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрохожие у электронного табло с курсами валют на улице Земляной Вал в Москве
Прохожие у электронного табло с курсами валют на улице Земляной Вал в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Официальный курс евро на среду вырос на четыре копейки, до 86,2 рубля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 3,69 копейки, до 86,2026 рубля, курс доллара - на 19,46 копейки, до 72,3723 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 12,36 копейки, составив 78,5959 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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