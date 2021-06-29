https://ria.ru/20210629/krym-1739119293.html

Глава Крыма назвал условие введения жестких ограничительных мер

Глава Крыма назвал условие введения жестких ограничительных мер - РИА Новости, 29.06.2021

Глава Крыма назвал условие введения жестких ограничительных мер

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока не будет вводить жестких мер по борьбе с коронавирусом, но если ситуация выйдет из-под контроля, то все может быть. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T20:07

2021-06-29T20:07

2021-06-29T20:30

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей аксенов (политик)

республика крым

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ЯЛТА, 29 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока не будет вводить жестких мер по борьбе с коронавирусом, но если ситуация выйдет из-под контроля, то все может быть."Мы на самые жесткие меры не идем пока. Я таких решений не принял, но опять таки, если ситуация выйдет из-под контроля, все может быть. Поэтому прошу, давайте сосредоточимся на соблюдении мер безопасности и предосторожности. Думаю, что это нам поможет", - сказал Аксенов на совещании.По его словам, на полуострове складывается нестандартная ситуация с коронавирусом. Идет рост числа заболевших, в том числе тяжелобольных.В связи с этим Аксенов предложил усилить ответственность и контроль за мерами по борьбе с коронавирусом.Показатель заболеваемости коронавирусом начал стабильно расти в Крыму с начала июня. В мае в республике за сутки фиксировали в среднем около 95 новых случаев заражения, к концу июня этот показатель достиг отметки в 282 новых случая за сутки. Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано более 48 тысяч заболевших коронавирусом, выздоровели 43,2 тысячи человек, умерли 1498.

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html

республика крым

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), республика крым