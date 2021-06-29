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В Крыму завели дело о хищении 19 миллионов рублей в сфере ЖКХ
В Крыму завели дело о хищении 19 миллионов рублей в сфере ЖКХ - РИА Новости, 29.06.2021
В Крыму завели дело о хищении 19 миллионов рублей в сфере ЖКХ
Дело о мошенничестве в особо крупном размере в сфере ЖКХ, в результате которого у государства похищены 19 миллионов рублей, завели в Крыму, сообщает... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:54
2021-06-29T11:54
2021-06-29T11:54
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Дело о мошенничестве в особо крупном размере в сфере ЖКХ, в результате которого у государства похищены 19 миллионов рублей, завели в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Пресечена противоправная деятельность группы лиц, подозреваемых в хищении денежных средств одного из государственных коммунальных предприятий республики Крым путем обмана в особо крупном размере", - говорится в релизе.Следствием установлен сговор представителей госпредприятия, коммерческой и строительной компаний по контракту о работах на сумму, превышающую 54 миллиона рублей.Возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении трех граждан. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, происшествия
В Крыму завели дело о хищении 19 миллионов рублей в сфере ЖКХ
В Крыму пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в хищении денежных средств