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В Крыму завели дело о хищении 19 миллионов рублей в сфере ЖКХ
В Крыму завели дело о хищении 19 миллионов рублей в сфере ЖКХ - РИА Новости, 29.06.2021
В Крыму завели дело о хищении 19 миллионов рублей в сфере ЖКХ
Дело о мошенничестве в особо крупном размере в сфере ЖКХ, в результате которого у государства похищены 19 миллионов рублей, завели в Крыму, сообщает... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:54
2021-06-29T11:54
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Дело о мошенничестве в особо крупном размере в сфере ЖКХ, в результате которого у государства похищены 19 миллионов рублей, завели в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Пресечена противоправная деятельность группы лиц, подозреваемых в хищении денежных средств одного из государственных коммунальных предприятий республики Крым путем обмана в особо крупном размере", - говорится в релизе.Следствием установлен сговор представителей госпредприятия, коммерческой и строительной компаний по контракту о работах на сумму, превышающую 54 миллиона рублей.Возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении трех граждан. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, происшествия
В Крыму завели дело о хищении 19 миллионов рублей в сфере ЖКХ
11:54 29.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк

В Крыму пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в хищении денежных средств

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Дело о мошенничестве в особо крупном размере в сфере ЖКХ, в результате которого у государства похищены 19 миллионов рублей, завели в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Пресечена противоправная деятельность группы лиц, подозреваемых в хищении денежных средств одного из государственных коммунальных предприятий республики Крым путем обмана в особо крупном размере", - говорится в релизе.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Следствием установлен сговор представителей госпредприятия, коммерческой и строительной компаний по контракту о работах на сумму, превышающую 54 миллиона рублей.
"Целью сговора являлось хищение денежных средств госпредприятия путем внесения недостоверных завышенных сведений о стоимости и объемах работ в акты приемки выполненных работ. В результате произведенных махинаций подозреваемые получили в полное распоряжение не менее 19 млн рублей за фактически не выполненные работы", - подчеркнули в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении трех граждан. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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