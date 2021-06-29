https://ria.ru/20210629/krym-1738998417.html

В Крыму прошла проверка системы противовоздушной обороны

В Крыму прошла проверка системы противовоздушной обороны - РИА Новости, 29.06.2021

В Крыму прошла проверка системы противовоздушной обороны

В Крыму провели проверку системы противовоздушной обороны, во время которой истребители Су-30СМ, Су-27, а также бомбардировщики Су-24 и боевые вертолёты... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T09:15

2021-06-29T09:15

2021-06-29T12:15

су-30см

черное море

ми-8

с-400 «триумф»

су-27

нато

сша

украина

безопасность

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Крыму провели проверку системы противовоздушной обороны, во время которой истребители Су-30СМ, Су-27, а также бомбардировщики Су-24 и боевые вертолёты выступили контрольными целями для комплексов ПВО С-400. Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ) капитан второго ранга Алексей Рулев, авиация выполняла задачу как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что значительно усложняло задачу ПВО Крыма.В свою очередь боевые расчёты комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" обнаружили цели и провели по ним электронные пуски (без фактической стрельбы).Накануне в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze, в которых до 10 июля будут задействованы пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и других членов НАТО. В Минобороны отметили, что силы ЧФ контролируют действия участников маневров.

https://ria.ru/20210628/flot-1738942127.html

https://ria.ru/20210623/ucheniya-1738221898.html

черное море

сша

украина

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2021

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су-30см, черное море, ми-8, с-400 «триумф», су-27, нато, сша, украина, безопасность