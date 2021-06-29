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В Крыму прошла проверка системы противовоздушной обороны
В Крыму прошла проверка системы противовоздушной обороны - РИА Новости, 29.06.2021
В Крыму прошла проверка системы противовоздушной обороны
В Крыму провели проверку системы противовоздушной обороны, во время которой истребители Су-30СМ, Су-27, а также бомбардировщики Су-24 и боевые вертолёты... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T09:15
2021-06-29T12:15
су-30см
черное море
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нато
сша
украина
безопасность
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Крыму провели проверку системы противовоздушной обороны, во время которой истребители Су-30СМ, Су-27, а также бомбардировщики Су-24 и боевые вертолёты выступили контрольными целями для комплексов ПВО С-400. Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ) капитан второго ранга Алексей Рулев, авиация выполняла задачу как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что значительно усложняло задачу ПВО Крыма.В свою очередь боевые расчёты комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" обнаружили цели и провели по ним электронные пуски (без фактической стрельбы).Накануне в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze, в которых до 10 июля будут задействованы пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и других членов НАТО. В Минобороны отметили, что силы ЧФ контролируют действия участников маневров.
https://ria.ru/20210628/flot-1738942127.html
https://ria.ru/20210623/ucheniya-1738221898.html
черное море
сша
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су-30см, черное море, ми-8, с-400 «триумф», су-27, нато, сша, украина, безопасность
В Крыму прошла проверка системы противовоздушной обороны
09:15 29.06.2021 (обновлено: 12:15 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк

В Крыму прошла проверка системы противовоздушной обороны на фоне учений НАТО Sea Breeze

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Крыму провели проверку системы противовоздушной обороны, во время которой истребители Су-30СМ, Су-27, а также бомбардировщики Су-24 и боевые вертолёты выступили контрольными целями для комплексов ПВО С-400.
Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ) капитан второго ранга Алексей Рулев, авиация выполняла задачу как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что значительно усложняло задачу ПВО Крыма.
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В свою очередь боевые расчёты комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" обнаружили цели и провели по ним электронные пуски (без фактической стрельбы).
Накануне в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze, в которых до 10 июля будут задействованы пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и других членов НАТО.
В Минобороны отметили, что силы ЧФ контролируют действия участников маневров.
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Су-30СМЧерное мореМи-8С-400 «Триумф»Су-27НАТОСШАУкраинаБезопасность
 
 
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