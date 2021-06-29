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В Москве из ячейки в Сбербанке украли 560 тысяч долларов
В Москве из ячейки в Сбербанке украли 560 тысяч долларов - РИА Новости, 29.06.2021
В Москве из ячейки в Сбербанке украли 560 тысяч долларов
В Москве из банковской ячейки на Пресненской набережной украли 560 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:11
2021-06-29T16:21
сбербанк россии
происшествия
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МОСКВА, 29 июн 0151 РИА Новости. В Москве из банковской ячейки на Пресненской набережной украли 560 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.По данным источника РИА Новости, инцидент произошел в отделении Сбербанка на первом этаже торгового центра "Афимолл Сити", пострадавшим оказался один из учредителей консалтинговой компании ANIX Group 1978 года рождения.В 11:50 в полицию обратился сотрудник кредитной организации. Прибывшие в банк сотрудники правоохранительных органов выяснили, что с 7 апреля по 28 июня неизвестный похитил из ячейки 560 тысяч долларов (около 40 миллионов рублей. — Прим. ред). Как он это сделал, пока неизвестно.Возбуждено уголовное дело по статье "кража".Как говорится на сайте ANIX Group, компания специализируется на нефтегазовой и нефтесервисной отраслях в области неорганического и органического развития. Фирма занимается стратегическим управлением активами, слиянием и поглощением, а также комплексной оценкой нефтегазовых активов.
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сбербанк россии, происшествия
В Москве из ячейки в Сбербанке украли 560 тысяч долларов
15:11 29.06.2021 (обновлено: 16:21 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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В Москве из ячейки в Сбербанке украли 560 тысяч долларов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн 0151 РИА Новости. В Москве из банковской ячейки на Пресненской набережной украли 560 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
По данным источника РИА Новости, инцидент произошел в отделении Сбербанка на первом этаже торгового центра "Афимолл Сити", пострадавшим оказался один из учредителей консалтинговой компании ANIX Group 1978 года рождения.
В 11:50 в полицию обратился сотрудник кредитной организации. Прибывшие в банк сотрудники правоохранительных органов выяснили, что с 7 апреля по 28 июня неизвестный похитил из ячейки 560 тысяч долларов (около 40 миллионов рублей. — Прим. ред). Как он это сделал, пока неизвестно.
Возбуждено уголовное дело по статье "кража".
Как говорится на сайте ANIX Group, компания специализируется на нефтегазовой и нефтесервисной отраслях в области неорганического и органического развития. Фирма занимается стратегическим управлением активами, слиянием и поглощением, а также комплексной оценкой нефтегазовых активов.
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