https://ria.ru/20210629/krazha-1739057607.html

В Москве из ячейки в Сбербанке украли 560 тысяч долларов

В Москве из ячейки в Сбербанке украли 560 тысяч долларов - РИА Новости, 29.06.2021

В Москве из ячейки в Сбербанке украли 560 тысяч долларов

В Москве из банковской ячейки на Пресненской набережной украли 560 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T15:11

2021-06-29T15:11

2021-06-29T16:21

сбербанк россии

происшествия

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МОСКВА, 29 июн 0151 РИА Новости. В Москве из банковской ячейки на Пресненской набережной украли 560 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.По данным источника РИА Новости, инцидент произошел в отделении Сбербанка на первом этаже торгового центра "Афимолл Сити", пострадавшим оказался один из учредителей консалтинговой компании ANIX Group 1978 года рождения.В 11:50 в полицию обратился сотрудник кредитной организации. Прибывшие в банк сотрудники правоохранительных органов выяснили, что с 7 апреля по 28 июня неизвестный похитил из ячейки 560 тысяч долларов (около 40 миллионов рублей. — Прим. ред). Как он это сделал, пока неизвестно.Возбуждено уголовное дело по статье "кража".Как говорится на сайте ANIX Group, компания специализируется на нефтегазовой и нефтесервисной отраслях в области неорганического и органического развития. Фирма занимается стратегическим управлением активами, слиянием и поглощением, а также комплексной оценкой нефтегазовых активов.

https://ria.ru/20210628/glava-1738936181.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, происшествия