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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210629/kosmos-1738986670.html
Источник рассказал, кто возглавит экипаж "Союза" с космическими туристами
Источник рассказал, кто возглавит экипаж "Союза" с космическими туристами - РИА Новости, 29.06.2021
Источник рассказал, кто возглавит экипаж "Союза" с космическими туристами
Российского космонавта Александра Скворцова - сына участника советского отряда космонавтов - планируется назначить командиром экипажа корабля "Союз" с двумя... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T03:20
2021-06-29T03:20
хочу стать космонавтом
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российского космонавта Александра Скворцова - сына участника советского отряда космонавтов - планируется назначить командиром экипажа корабля "Союз" с двумя космическими туристами для полета на Международную космическую станцию в 2023 году, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Ранее сообщалось, что запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 8 декабря. В его экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста - японцы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю.В мае генеральный директор компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Лоскутов отмечал, что компания ведет переговоры с потенциальными туристами и одновременно создает опережающий задел из кораблей "Союз" с первым возможным полетом в конце 2023 года. В июне он сообщил РИА Новости, что новый контракт на полет туриста на "Союзе" на МКС могут заключить до конца года.Также в июне стало известно, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" по заказу "Главкосмоса" за 5 миллиардов рублей изготовит к 2024 году два пилотируемых корабля "Союз" для полетов туристов.Скворцов совершил три космических полета на МКС суммарной длительностью 546 суток и выполнил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 12,5 часа. Он является потомственным космонавтом, его отец в 1965-1967 годах был слушателем-космонавтом в отряде космонавтов и проходил общекосмическую подготовку, но в космос не слетал по здоровью.В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с американской компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони.
https://ria.ru/20210621/astronavty-1737896701.html
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
Источник рассказал, кто возглавит экипаж "Союза" с космическими туристами
03:20 29.06.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа экспедиции МКС-60/61 космонавт Роскосмоса Александр Скворцов после посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-13"
Член основного экипажа экспедиции МКС-60/61 космонавт Роскосмоса Александр Скворцов после посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля Союз МС-13 - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Источник: экипаж "Союза" с космическими туристами возглавит потомственный космонавт Скворцов

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российского космонавта Александра Скворцова - сына участника советского отряда космонавтов - планируется назначить командиром экипажа корабля "Союз" с двумя космическими туристами для полета на Международную космическую станцию в 2023 году, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"В настоящее время Скворцов дублирует Александра Мисуркина, который в декабре этого года полетит на МКС на "Союзе МС-20" с двумя японскими туристами. Ожидается, что Скворцов станет командиром "Союза", который вместе с двумя туристами отправится на станцию в 2023 году", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 8 декабря. В его экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста - японцы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю.
В мае генеральный директор компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Лоскутов отмечал, что компания ведет переговоры с потенциальными туристами и одновременно создает опережающий задел из кораблей "Союз" с первым возможным полетом в конце 2023 года. В июне он сообщил РИА Новости, что новый контракт на полет туриста на "Союзе" на МКС могут заключить до конца года.
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Также в июне стало известно, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" по заказу "Главкосмоса" за 5 миллиардов рублей изготовит к 2024 году два пилотируемых корабля "Союз" для полетов туристов.
Скворцов совершил три космических полета на МКС суммарной длительностью 546 суток и выполнил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 12,5 часа. Он является потомственным космонавтом, его отец в 1965-1967 годах был слушателем-космонавтом в отряде космонавтов и проходил общекосмическую подготовку, но в космос не слетал по здоровью.
В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с американской компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони.
Астронавт НАСА Шейн Кимброу во время продувки скафандра перед стартом космического корабля Союз МС-02 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
20 июня, 10:27Наука
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Хочу стать космонавтомРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
 
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