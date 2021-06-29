https://ria.ru/20210629/kosmos-1738986670.html

Источник рассказал, кто возглавит экипаж "Союза" с космическими туристами

Источник рассказал, кто возглавит экипаж "Союза" с космическими туристами - РИА Новости, 29.06.2021

Источник рассказал, кто возглавит экипаж "Союза" с космическими туристами

Российского космонавта Александра Скворцова - сына участника советского отряда космонавтов - планируется назначить командиром экипажа корабля "Союз" с двумя... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T03:20

2021-06-29T03:20

2021-06-29T03:20

хочу стать космонавтом

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российского космонавта Александра Скворцова - сына участника советского отряда космонавтов - планируется назначить командиром экипажа корабля "Союз" с двумя космическими туристами для полета на Международную космическую станцию в 2023 году, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Ранее сообщалось, что запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 8 декабря. В его экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста - японцы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю.В мае генеральный директор компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Лоскутов отмечал, что компания ведет переговоры с потенциальными туристами и одновременно создает опережающий задел из кораблей "Союз" с первым возможным полетом в конце 2023 года. В июне он сообщил РИА Новости, что новый контракт на полет туриста на "Союзе" на МКС могут заключить до конца года.Также в июне стало известно, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" по заказу "Главкосмоса" за 5 миллиардов рублей изготовит к 2024 году два пилотируемых корабля "Союз" для полетов туристов.Скворцов совершил три космических полета на МКС суммарной длительностью 546 суток и выполнил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 12,5 часа. Он является потомственным космонавтом, его отец в 1965-1967 годах был слушателем-космонавтом в отряде космонавтов и проходил общекосмическую подготовку, но в космос не слетал по здоровью.В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с американской компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони.

https://ria.ru/20210621/astronavty-1737896701.html

https://ria.ru/20210620/kosmos-1737757713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука