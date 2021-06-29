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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739074929.html
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех регионах
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех регионах - РИА Новости, 29.06.2021
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех регионах
По итогам прошедшей недели отмечается рост заболеваемости COVID во всех регионах, эпидситуация остаётся крайне напряженной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:40
2021-06-29T16:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. По итогам прошедшей недели отмечается рост заболеваемости COVID во всех регионах, эпидситуация остаётся крайне напряженной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."По итогам прошедшей недели мы отмечаем рост (заболеваемости коронавирусом - ред.) во всех субъектах Российской Федерации, эпидситуация остается крайне напряженной. При этом превышение среднероссийских показателей зарегистрированы в 18 регионах, а если посчитать без Москвы и области, Санкт-Петербурга, то превышение такого показателя мы регистрируем в 45 регионах", - заявила Попова.
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коронавирус в россии, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, санкт-петербург, общество
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех регионах
16:40 29.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 на прошлой неделе во всех регионах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. По итогам прошедшей недели отмечается рост заболеваемости COVID во всех регионах, эпидситуация остаётся крайне напряженной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
"По итогам прошедшей недели мы отмечаем рост (заболеваемости коронавирусом - ред.) во всех субъектах Российской Федерации, эпидситуация остается крайне напряженной. При этом превышение среднероссийских показателей зарегистрированы в 18 регионах, а если посчитать без Москвы и области, Санкт-Петербурга, то превышение такого показателя мы регистрируем в 45 регионах", - заявила Попова.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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