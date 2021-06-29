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Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех регионах

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех регионах - РИА Новости, 29.06.2021

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех регионах

По итогам прошедшей недели отмечается рост заболеваемости COVID во всех регионах, эпидситуация остаётся крайне напряженной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:40

2021-06-29T16:40

2021-06-29T16:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. По итогам прошедшей недели отмечается рост заболеваемости COVID во всех регионах, эпидситуация остаётся крайне напряженной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."По итогам прошедшей недели мы отмечаем рост (заболеваемости коронавирусом - ред.) во всех субъектах Российской Федерации, эпидситуация остается крайне напряженной. При этом превышение среднероссийских показателей зарегистрированы в 18 регионах, а если посчитать без Москвы и области, Санкт-Петербурга, то превышение такого показателя мы регистрируем в 45 регионах", - заявила Попова.

россия

москва

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, санкт-петербург, общество