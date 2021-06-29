https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739041114.html

Инфекционист рассказал, когда удастся установить контроль над пандемией

Инфекционист рассказал, когда удастся установить контроль над пандемией - РИА Новости, 29.06.2021

Инфекционист рассказал, когда удастся установить контроль над пандемией

Установить контроль над эпидемией коронавируса в РФ, по оптимистичным прогнозам, удастся только к середине осени, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T13:37

2021-06-29T13:37

2021-06-29T13:37

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

евгений тимаков

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Установить контроль над эпидемией коронавируса в РФ, по оптимистичным прогнозам, удастся только к середине осени, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что несмотря на улучшение ситуации с вакцинацией в РФ, уровня в 60% вакцинированных к осени добиться не удастся, сроки будут сдвигаться."По моим оптимистическим прогнозам, я надеюсь, что у нас к середине осени контроль над эпидемией будет", - рассказал Тимаков.Вакцинация определенных категорий населения в "добровольно-принудительном" порядке, по мнению эксперта, должна была быть начата еще весной."Но так как роста заболеваемости не было, и объяснить это (необходимость прививаться - ред.) людям было очень тяжело", - добавил Тимаков.

https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739033265.html

россия

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вакцинация россиян от covid-19, евгений тимаков, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество