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Инфекционист рассказал, когда удастся установить контроль над пандемией
Инфекционист рассказал, когда удастся установить контроль над пандемией - РИА Новости, 29.06.2021
Инфекционист рассказал, когда удастся установить контроль над пандемией
Установить контроль над эпидемией коронавируса в РФ, по оптимистичным прогнозам, удастся только к середине осени, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:37
2021-06-29T13:37
2021-06-29T13:37
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
евгений тимаков
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Установить контроль над эпидемией коронавируса в РФ, по оптимистичным прогнозам, удастся только к середине осени, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что несмотря на улучшение ситуации с вакцинацией в РФ, уровня в 60% вакцинированных к осени добиться не удастся, сроки будут сдвигаться."По моим оптимистическим прогнозам, я надеюсь, что у нас к середине осени контроль над эпидемией будет", - рассказал Тимаков.Вакцинация определенных категорий населения в "добровольно-принудительном" порядке, по мнению эксперта, должна была быть начата еще весной."Но так как роста заболеваемости не было, и объяснить это (необходимость прививаться - ред.) людям было очень тяжело", - добавил Тимаков.
https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739033265.html
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вакцинация россиян от covid-19, евгений тимаков, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество
Инфекционист рассказал, когда удастся установить контроль над пандемией
Инфекционист рассказал, что установить контроль над пандемией удастся не ранее середины осени