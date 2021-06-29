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В Москве выявили 6209 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 6209 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 29.06.2021

В Москве выявили 6209 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 6209, в Подмосковье - 2453, в Санкт-Петербурге - 1374, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:24

2021-06-29T11:24

2021-06-29T11:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 6209, в Подмосковье - 2453, в Санкт-Петербурге - 1374, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 6209, 2 Московская область 2453, 3 Санкт-Петербург 1374", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 10, Ненецком автономном округе - 6, Чукотском автономном округе - 5.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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