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В России за сутки выписали 14 697 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 14 697 человек после COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021
В России за сутки выписали 14 697 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 14 697 человек после COVID-19, за все время — 4 984 037, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:22
2021-06-29T11:22
2021-06-29T15:23
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. За сутки в России выписаны 14 697 человек после COVID-19, за все время — 4 984 037, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 697 человек. <...> За весь период выписано по выздоровлении по России — 4 984 037", — говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 4854 человека, в Санкт-Петербурге — 2283, Подмосковье — 1181.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье)
В России за сутки выписали 14 697 человек после COVID-19
11:22 29.06.2021 (обновлено: 15:23 29.06.2021)
Оперштаб сообщил, что за сутки в России выписаны 14 697 человек после COVID-19