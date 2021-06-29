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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739015199.html
В России за сутки выписали 14 697 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 14 697 человек после COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021
В России за сутки выписали 14 697 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 14 697 человек после COVID-19, за все время — 4 984 037, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:22
2021-06-29T15:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. За сутки в России выписаны 14 697 человек после COVID-19, за все время — 4 984 037, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 697 человек. &lt;...&gt; За весь период выписано по выздоровлении по России — 4 984 037", — говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 4854 человека, в Санкт-Петербурге — 2283, Подмосковье — 1181.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье)
В России за сутки выписали 14 697 человек после COVID-19
11:22 29.06.2021 (обновлено: 15:23 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Оперштаб сообщил, что за сутки в России выписаны 14 697 человек после COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. За сутки в России выписаны 14 697 человек после COVID-19, за все время — 4 984 037, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 697 человек. <...> За весь период выписано по выздоровлении по России — 4 984 037", — говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписаны 4854 человека, в Санкт-Петербурге — 2283, Подмосковье — 1181.
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