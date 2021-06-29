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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739008098.html
Ученые впервые описали случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
Ученые впервые описали случай заражения лямбда-штаммом коронавируса - РИА Новости, 29.06.2021
Ученые впервые описали случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
Врачи из клинической больницы в бразильском городе Порту-Алегри рассказали об особенностях лямбда-штамма коронавируса. Исследование опубликовано на портале... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T10:41
2021-06-29T11:10
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
риу-гранди-ду-сул (штат)
здоровье - общество
южная америка
бразилия
сша
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Врачи из клинической больницы в бразильском городе Порту-Алегри рассказали об особенностях лямбда-штамма коронавируса. Исследование опубликовано на портале препринтов medRxiv и пока не прошло рецензирование.Новый вариант SARS-CoV-2 впервые выявили в Перу в августе 2020 года, а вскоре его обнаружили еще в 26 государствах, в том числе в Европе и США. Тем не менее первый случай заражения в Бразилии зафиксировали лишь в феврале.Медики подробно рассмотрели историю инфицирования лямбда-штаммом в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии. Пациентом стал молодой человек, у которого по возвращении из Аргентины появились симптомы респираторного заболевания. Через два дня его госпитализировали в местную больницу, результаты ПЦР-теста оказались положительными.Авторы работы провели полногеномное секвенирование образца и выяснили, что для варианта С.37 (лямбда) характерна делеция Δ3675-3677 в гене ORF1a (одна из частей генома SARS-CoV-2, с которой начинается вся активность вируса внутри клетки). Как оказалось, эта делеция приводит к выпадению трех аминокислот, а сам ген кодирует спайковый белок вируса. Аналогичную особенность находили в альфа-штамме (британский), бета- (ЮАР) и гамма- (бразильский). Помимо 19 изменений генома, обнаруженных в других вариантах коронавируса, лямбда содержал еще одну новую делецию — Δ246-252 — и множественные несинонимичные мутации в гене, который кодирует S-белок. При этом ранее одну из них (F490S) связали со сниженной восприимчивостью к антителам.Пока у ученых нет доказательств, что новый штамм провоцирует более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин. Но Всемирная организация здравоохранения может включить С.37 в список "вызывающих озабоченность" из-за его распространения в странах Южной Америки, подытожили специалисты.
https://ria.ru/20210629/koronavirus-1738990078.html
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южная америка
бразилия
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коронавирус covid-19, риу-гранди-ду-сул (штат), здоровье - общество, южная америка, бразилия, сша
Ученые впервые описали случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
10:41 29.06.2021 (обновлено: 11:10 29.06.2021)
 
© Fotolia / Photokanok_1984Микроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Fotolia / Photokanok_1984

Ученые впервые рассказали об особенностях лямбда-штамма коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Врачи из клинической больницы в бразильском городе Порту-Алегри рассказали об особенностях лямбда-штамма коронавируса. Исследование опубликовано на портале препринтов medRxiv и пока не прошло рецензирование.
Новый вариант SARS-CoV-2 впервые выявили в Перу в августе 2020 года, а вскоре его обнаружили еще в 26 государствах, в том числе в Европе и США. Тем не менее первый случай заражения в Бразилии зафиксировали лишь в феврале.
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Медики подробно рассмотрели историю инфицирования лямбда-штаммом в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии. Пациентом стал молодой человек, у которого по возвращении из Аргентины появились симптомы респираторного заболевания. Через два дня его госпитализировали в местную больницу, результаты ПЦР-теста оказались положительными.
Авторы работы провели полногеномное секвенирование образца и выяснили, что для варианта С.37 (лямбда) характерна делеция Δ3675-3677 в гене ORF1a (одна из частей генома SARS-CoV-2, с которой начинается вся активность вируса внутри клетки). Как оказалось, эта делеция приводит к выпадению трех аминокислот, а сам ген кодирует спайковый белок вируса.
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Аналогичную особенность находили в альфа-штамме (британский), бета- (ЮАР) и гамма- (бразильский). Помимо 19 изменений генома, обнаруженных в других вариантах коронавируса, лямбда содержал еще одну новую делецию — Δ246-252 — и множественные несинонимичные мутации в гене, который кодирует S-белок. При этом ранее одну из них (F490S) связали со сниженной восприимчивостью к антителам.
Пока у ученых нет доказательств, что новый штамм провоцирует более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин. Но Всемирная организация здравоохранения может включить С.37 в список "вызывающих озабоченность" из-за его распространения в странах Южной Америки, подытожили специалисты.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Риу-Гранди-ду-Сул (штат)Здоровье - ОбществоЮжная АмерикаБразилияСША
 
 
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