https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739008098.html

Ученые впервые описали случай заражения лямбда-штаммом коронавируса

Ученые впервые описали случай заражения лямбда-штаммом коронавируса - РИА Новости, 29.06.2021

Ученые впервые описали случай заражения лямбда-штаммом коронавируса

Врачи из клинической больницы в бразильском городе Порту-Алегри рассказали об особенностях лямбда-штамма коронавируса. Исследование опубликовано на портале... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T10:41

2021-06-29T10:41

2021-06-29T11:10

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

риу-гранди-ду-сул (штат)

здоровье - общество

южная америка

бразилия

сша

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Врачи из клинической больницы в бразильском городе Порту-Алегри рассказали об особенностях лямбда-штамма коронавируса. Исследование опубликовано на портале препринтов medRxiv и пока не прошло рецензирование.Новый вариант SARS-CoV-2 впервые выявили в Перу в августе 2020 года, а вскоре его обнаружили еще в 26 государствах, в том числе в Европе и США. Тем не менее первый случай заражения в Бразилии зафиксировали лишь в феврале.Медики подробно рассмотрели историю инфицирования лямбда-штаммом в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии. Пациентом стал молодой человек, у которого по возвращении из Аргентины появились симптомы респираторного заболевания. Через два дня его госпитализировали в местную больницу, результаты ПЦР-теста оказались положительными.Авторы работы провели полногеномное секвенирование образца и выяснили, что для варианта С.37 (лямбда) характерна делеция Δ3675-3677 в гене ORF1a (одна из частей генома SARS-CoV-2, с которой начинается вся активность вируса внутри клетки). Как оказалось, эта делеция приводит к выпадению трех аминокислот, а сам ген кодирует спайковый белок вируса. Аналогичную особенность находили в альфа-штамме (британский), бета- (ЮАР) и гамма- (бразильский). Помимо 19 изменений генома, обнаруженных в других вариантах коронавируса, лямбда содержал еще одну новую делецию — Δ246-252 — и множественные несинонимичные мутации в гене, который кодирует S-белок. При этом ранее одну из них (F490S) связали со сниженной восприимчивостью к антителам.Пока у ученых нет доказательств, что новый штамм провоцирует более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин. Но Всемирная организация здравоохранения может включить С.37 в список "вызывающих озабоченность" из-за его распространения в странах Южной Америки, подытожили специалисты.

https://ria.ru/20210629/koronavirus-1738990078.html

https://ria.ru/20210628/simptomy-1738907335.html

https://ria.ru/20210629/koronavirus-1738986270.html

риу-гранди-ду-сул (штат)

южная америка

бразилия

сша

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коронавирус covid-19, риу-гранди-ду-сул (штат), здоровье - общество, южная америка, бразилия, сша