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Россельхознадзор расширил список поставщиков кормов для животных

Россельхознадзор расширил список поставщиков кормов для животных - РИА Новости, 29.06.2021

Россельхознадзор расширил список поставщиков кормов для животных

Россельхознадзор существенно расширил список иностранных компаний, которым разрешены поставки в Россию кормов и кормовых добавок, говорится в сообщении... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T20:10

2021-06-29T20:10

2021-06-29T20:10

россия

евразийский экономический союз

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

евросоюз

нидерланды

испания

экономика

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россельхознадзор существенно расширил список иностранных компаний, которым разрешены поставки в Россию кормов и кормовых добавок, говорится в сообщении ведомства."Россельхознадзор сообщает о расширении списка предприятий Нидерландов, Германии и Испании, которым сроком на три месяца разрешается ввоз в Россию кормов, в том числе профилактических и диетических, и определенной номенклатуры кормовых добавок", - говорится в сообщении. Список также дополнен двумя производителями кормов из Канады.С 25 июня может поставляться продукция с 25 предприятий, с 30 июня - еще с 18 предприятий. Поступающие в Россию подконтрольные товары будут подвергаться усиленному лабораторному мониторингу.Ограничения на поставки кормов и кормовых добавок из ряда иностранных государств были введены из-за серьезного снижения уровня государственного контроля за отправляемой продукцией, напоминает ведомство. Теперь поставки в РФ с ряда предприятий Германии и Нидерландов, а также сертификация кормовой продукции, производимой несколькими испанскими компаниями, возобновлены на три месяца."За этот период компетентным ведомствам Германии, Нидерландов, Испании и Канады будет предоставлена возможность подготовить и направить в Россельхознадзор запрашиваемую информацию, подтверждающую выполнение требований РФ и ЕАЭС, в том числе касающихся прослеживаемости сырья и продукции растительного и животного происхождения", - говорится в сообщении.Ранее инспекции Россельхознадзора подтвердили, что европейские ветеринарные службы, несмотря на вспышки в Евросоюзе в 2021 году африканской чумы свиней и наличие там очагов высокопатогенного гриппа птиц, не отслеживают источники сырья для кормов и не контролируют температурные режимы их производства.Проверки также показали отсутствие системного контроля наличия в кормах и кормовых добавках стимуляторов роста мышечной массы, тяжелых металлов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов и ГМО. Таким образом, решение временно возобновить сертификацию дает возможность странам-поставщикам усилить надзор и предоставить доказательства этого российской стороне, рассчитывает служба.Россельхознадзор также указывает, что с 29 июня включил в реестр компаний, имеющих право на поставки в Россию кормов для животных, одно бразильское предприятие. Поставки были разрешены по согласованию с уполномоченными органами стран-членов ЕАЭС.

https://ria.ru/20210616/sobaki-1737108463.html

https://ria.ru/20210629/pravitelstvo-1739058919.html

россия

нидерланды

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евросоюз, нидерланды, испания, экономика