https://ria.ru/20210629/kontrol-1739053705.html

Первый автоматический пункт весового контроля запущен в Кинешме

Первый автоматический пункт весового контроля запущен в Кинешме - РИА Новости, 29.06.2021

Первый автоматический пункт весового контроля запущен в Кинешме

Автоматический пункт весогабаритного контроля введен в эксплуатацию на автодорожном мостовом переходе через Волгу в районе города Кинешма Ивановской области,... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T15:16

2021-06-29T15:16

2021-06-29T15:16

ивановская область

кинешма

ивановская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739053779_0:0:807:454_1920x0_80_0_0_647f28f5ecc002a8db35f86961014701.jpg

ИВАНОВО, 29 июн – РИА Новости. Автоматический пункт весогабаритного контроля введен в эксплуатацию на автодорожном мостовом переходе через Волгу в районе города Кинешма Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Новый комплекс установлен в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Он способен автоматически взвешивать и определять габариты транспортного средства без его торможения или полной остановки. Также он вычисляет скорость движения машины и проводит фотофиксацию. Таким образом, система позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что до сентября этого года, как этого требуют технические нормы, пункт весогабаритного контроля будет работать в тестовом режиме. Весь период тестового режима система будет осуществлять фиксацию весогабаритных параметров транспортных средств без передачи соответствующей информации в органы ГИБДД. Однако результаты измерений будут размещаться на официальном сайте департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области. "Пост весогабаритного контроля при помощи лазерных сенсоров и весоизмерительных датчиков в автоматическом режиме измеряет высоту, ширину и массу проходящего транспортного средства. Затем система сверяет полученную информацию с базой данных и определяет, есть ли у транспортного средства необходимые спецразрешения. При выявлении нарушений по перевесу и габаритам, а также в случае, если у водителя нет разрешительных документов, информация передается в ГИБДД для вынесения постановления об административном правонарушении", - процитировали в пресс-службе слова главы дорожно-транспортного ведомства Ивановской области Дмитрия Вавринчука.

https://ria.ru/20210524/ivanovo-1733613941.html

кинешма

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кинешма, ивановская область, общество