Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20210629/kontrol-1739053705.html
Первый автоматический пункт весового контроля запущен в Кинешме
Первый автоматический пункт весового контроля запущен в Кинешме - РИА Новости, 29.06.2021
Первый автоматический пункт весового контроля запущен в Кинешме
Автоматический пункт весогабаритного контроля введен в эксплуатацию на автодорожном мостовом переходе через Волгу в районе города Кинешма Ивановской области,... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:16
2021-06-29T15:16
ивановская область
кинешма
ивановская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739053779_0:0:807:454_1920x0_80_0_0_647f28f5ecc002a8db35f86961014701.jpg
ИВАНОВО, 29 июн – РИА Новости. Автоматический пункт весогабаритного контроля введен в эксплуатацию на автодорожном мостовом переходе через Волгу в районе города Кинешма Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Новый комплекс установлен в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Он способен автоматически взвешивать и определять габариты транспортного средства без его торможения или полной остановки. Также он вычисляет скорость движения машины и проводит фотофиксацию. Таким образом, система позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что до сентября этого года, как этого требуют технические нормы, пункт весогабаритного контроля будет работать в тестовом режиме. Весь период тестового режима система будет осуществлять фиксацию весогабаритных параметров транспортных средств без передачи соответствующей информации в органы ГИБДД. Однако результаты измерений будут размещаться на официальном сайте департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области. "Пост весогабаритного контроля при помощи лазерных сенсоров и весоизмерительных датчиков в автоматическом режиме измеряет высоту, ширину и массу проходящего транспортного средства. Затем система сверяет полученную информацию с базой данных и определяет, есть ли у транспортного средства необходимые спецразрешения. При выявлении нарушений по перевесу и габаритам, а также в случае, если у водителя нет разрешительных документов, информация передается в ГИБДД для вынесения постановления об административном правонарушении", - процитировали в пресс-службе слова главы дорожно-транспортного ведомства Ивановской области Дмитрия Вавринчука.
https://ria.ru/20210524/ivanovo-1733613941.html
кинешма
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739053779_0:0:605:454_1920x0_80_0_0_d98e4cecf6fab3394fbe30ab58553183.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кинешма, ивановская область, общество

Первый автоматический пункт весового контроля запущен в Кинешме

15:16 29.06.2021
 
© Фото : департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской областиПервый автоматический пункт весового контроля запущен в Кинешме
Первый автоматический пункт весового контроля запущен в Кинешме - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 29 июн – РИА Новости. Автоматический пункт весогабаритного контроля введен в эксплуатацию на автодорожном мостовом переходе через Волгу в районе города Кинешма Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Новый комплекс установлен в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Он способен автоматически взвешивать и определять габариты транспортного средства без его торможения или полной остановки. Также он вычисляет скорость движения машины и проводит фотофиксацию. Таким образом, система позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что до сентября этого года, как этого требуют технические нормы, пункт весогабаритного контроля будет работать в тестовом режиме. Весь период тестового режима система будет осуществлять фиксацию весогабаритных параметров транспортных средств без передачи соответствующей информации в органы ГИБДД. Однако результаты измерений будут размещаться на официальном сайте департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.
"Пост весогабаритного контроля при помощи лазерных сенсоров и весоизмерительных датчиков в автоматическом режиме измеряет высоту, ширину и массу проходящего транспортного средства. Затем система сверяет полученную информацию с базой данных и определяет, есть ли у транспортного средства необходимые спецразрешения. При выявлении нарушений по перевесу и габаритам, а также в случае, если у водителя нет разрешительных документов, информация передается в ГИБДД для вынесения постановления об административном правонарушении", - процитировали в пресс-службе слова главы дорожно-транспортного ведомства Ивановской области Дмитрия Вавринчука.
Сергей Соловьев на выставке Светлый путь. Фестиваль современного искусства Фабрика авангарда в Иваново
24 мая, 15:31Культура
В Иванове прошел фестиваль современного искусства “Фабрика авангарда”
 
Ивановская областьКинешмаИвановская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:40Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех регионах
16:37Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни
16:35Мишустин поручил контролировать наличие вакцины от COVID-19 в регионах
16:35Работу системы по выдаче сертификатов для вакцинированных восстановили
16:35Врач предположил, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
16:33Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий
16:31В России зафиксировали новый штамм коронавируса "дельта-плюс"
16:31На диспансеризацию переболевших COVID-19 направят дополнительные средства
16:30Прокуратура признала нежелательной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.
16:29Россия находится в неблагоприятной эпидситуации, заявила Голикова
16:28В Минобороны рассказали об учениях в Средиземном море
16:22Мурашко рассказал о надзоре за применением "Спутник Лайт"
16:22Собянин оценил ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
16:20Первым компонентом от коронавируса привили 23 миллиона россиян
16:18Мурашко назвал регионы с высокими темпами вакцинации от коронавируса
16:18Мурашко рассказал, сколько доз вакцин распределили по России
16:17Над странами Балтии начались учения ВВС НАТО
16:16Собянин завил о росте числа смертей от COVID-19 в московских клиниках
16:14Вдова бизнесмена Бурлакова попросила родственников не мешать похоронам
16:14Собянин рассказал о большом числе новых случаев заболевания COVID-19
Лента новостейМолния