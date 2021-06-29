https://ria.ru/20210629/kody-1739014478.html

"Ъ": раскрыта схема подделки QR-кодов для посещения ресторанов в Москве

"Ъ": раскрыта схема подделки QR-кодов для посещения ресторанов в Москве - РИА Новости, 29.06.2021

"Ъ": раскрыта схема подделки QR-кодов для посещения ресторанов в Москве

Специалисты по информационной безопасности в беседе с газетой "Коммерсант" раскрыли способы подделки QR-кодов для посещения московских кафе и ресторанов. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:19

2021-06-29T11:19

2021-06-29T13:30

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Специалисты по информационной безопасности в беседе с газетой "Коммерсант" раскрыли способы подделки QR-кодов для посещения московских кафе и ресторанов.По словам аналитика Дмитрия Артимовича, изображение получают через генератор, а затем привязывают к сайту, имитирующему портал госуслуг. Подобные ресурсы используют персональные данные, в том числе паспортные. При проверке работник ресторана может не отличить настоящий домен от поддельного.В свою очередь, эксперты ГК InfoWatch сообщили, что в последнее время в Сети все чаще появляются объявления с предложением купить QR-коды. "Если в случае с поддельными сертификатами о вакцинации можно говорить о коррупции в медучреждениях, то QR-коды, как правило, продают мошенники", — отметил руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев.Ведущий эксперт направления "Информационная безопасность" IT-компании "Крок" Александр Черныхов также подчеркнул, что схема с поддельным сайтом стала самой популярной при обходе ограничений по коронавирусу. По его словам, в Сети даже появились инструкции по созданию таких связок. С 28 июня столичные кафе и рестораны разрешили посещать только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить его можно в электронной медкарте в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", на ресурсах mos.ru, mos.ru/qr, "Госуслуги", "Госуслуги. Стоп коронавирус", а также в регистратуре или инфомате городской поликлиники.Ранее директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин сообщил РИА Новости, что поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве начали продаваться в даркнете, их средняя стоимость составляет 11 тысяч рублей. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что за покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса можно получить до года лишения свободы, а за использование — до двух лет.

https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1738996140.html

https://ria.ru/20210628/qr-kody-1738903141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, андрей клишас, здоровье - общество, общество