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"Ъ": раскрыта схема подделки QR-кодов для посещения ресторанов в Москве
"Ъ": раскрыта схема подделки QR-кодов для посещения ресторанов в Москве - РИА Новости, 29.06.2021
"Ъ": раскрыта схема подделки QR-кодов для посещения ресторанов в Москве
Специалисты по информационной безопасности в беседе с газетой "Коммерсант" раскрыли способы подделки QR-кодов для посещения московских кафе и ресторанов. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:19
2021-06-29T13:30
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россия
андрей клишас
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Специалисты по информационной безопасности в беседе с газетой "Коммерсант" раскрыли способы подделки QR-кодов для посещения московских кафе и ресторанов.По словам аналитика Дмитрия Артимовича, изображение получают через генератор, а затем привязывают к сайту, имитирующему портал госуслуг. Подобные ресурсы используют персональные данные, в том числе паспортные. При проверке работник ресторана может не отличить настоящий домен от поддельного.В свою очередь, эксперты ГК InfoWatch сообщили, что в последнее время в Сети все чаще появляются объявления с предложением купить QR-коды. "Если в случае с поддельными сертификатами о вакцинации можно говорить о коррупции в медучреждениях, то QR-коды, как правило, продают мошенники", — отметил руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев.Ведущий эксперт направления "Информационная безопасность" IT-компании "Крок" Александр Черныхов также подчеркнул, что схема с поддельным сайтом стала самой популярной при обходе ограничений по коронавирусу. По его словам, в Сети даже появились инструкции по созданию таких связок. С 28 июня столичные кафе и рестораны разрешили посещать только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить его можно в электронной медкарте в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", на ресурсах mos.ru, mos.ru/qr, "Госуслуги", "Госуслуги. Стоп коронавирус", а также в регистратуре или инфомате городской поликлиники.Ранее директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин сообщил РИА Новости, что поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве начали продаваться в даркнете, их средняя стоимость составляет 11 тысяч рублей. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что за покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса можно получить до года лишения свободы, а за использование — до двух лет.
https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1738996140.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, андрей клишас, здоровье - общество, общество
"Ъ": раскрыта схема подделки QR-кодов для посещения ресторанов в Москве
11:19 29.06.2021 (обновлено: 13:30 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник наклеивает объявление с информацией о требованиях к посещению ресторана "Чайхона №1" на улице Дмитрия Ульянова в Москве
Сотрудник наклеивает объявление с информацией о требованиях к посещению ресторана Чайхона №1 на улице Дмитрия Ульянова в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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"Ъ": эксперты описали схемы подделки QR-кодов для посещения кафе и ресторанов в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Специалисты по информационной безопасности в беседе с газетой "Коммерсант" раскрыли способы подделки QR-кодов для посещения московских кафе и ресторанов.
По словам аналитика Дмитрия Артимовича, изображение получают через генератор, а затем привязывают к сайту, имитирующему портал госуслуг. Подобные ресурсы используют персональные данные, в том числе паспортные. При проверке работник ресторана может не отличить настоящий домен от поддельного.
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В свою очередь, эксперты ГК InfoWatch сообщили, что в последнее время в Сети все чаще появляются объявления с предложением купить QR-коды.
"Если в случае с поддельными сертификатами о вакцинации можно говорить о коррупции в медучреждениях, то QR-коды, как правило, продают мошенники", — отметил руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев.
Ведущий эксперт направления "Информационная безопасность" IT-компании "Крок" Александр Черныхов также подчеркнул, что схема с поддельным сайтом стала самой популярной при обходе ограничений по коронавирусу. По его словам, в Сети даже появились инструкции по созданию таких связок.
С 28 июня столичные кафе и рестораны разрешили посещать только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить его можно в электронной медкарте в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", на ресурсах mos.ru, mos.ru/qr, "Госуслуги", "Госуслуги. Стоп коронавирус", а также в регистратуре или инфомате городской поликлиники.
Ранее директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин сообщил РИА Новости, что поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве начали продаваться в даркнете, их средняя стоимость составляет 11 тысяч рублей. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что за покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса можно получить до года лишения свободы, а за использование — до двух лет.
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